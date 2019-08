En proyecto Se prepara una nueva adaptación cinematográfica de 'El señor de las moscas' Fotograma de 'El señor de las moscas' (1990). BOQUERINI . Lunes, 26 agosto 2019, 18:30

La famosa novela 'El señor de las moscas', de William Golding, será llevada de nuevo a la pantalla en una versión cuya dirección negocia en estos días el italiano Luca Guadagnino ('Call Me By Your Name'). El propio cineasta sería también el productor de la cinta.

La novela de William Golding fue publicada en 1954. En ella se narra como un grupo de niños, únicos supervivientes de un accidente aéreo, logran llegar a una isla completamente desierta. Los chicos, al verse libres de autoridad adulta y responsabilidades deberán aprender a sobrevivir por su cuenta mientras la ausencia de normas y límites y el no tener ninguna posibilidad de rescate, hacen que la lógica y la serenidad de los jóvenes vayan desapareciendo al dejar paso a la faceta más salvaje del ser humano, lo que provocará que la utopía insular de los náufragos no tarde en transformarse en un caos gobernado por la locura, la lucha de poder y la muerte. La historia presenta aspectos muy interesantes como la civilización contra la barbarie o la pérdida de la inocencia infantil. Al ser una alegoría de la naturaleza humana, cada uno de los niños protagonistas representa diferentes aspectos de las personas adultas.

Hasta el momento, la novela de Golding, convertida y en un clásico que se estudia en las escuelas americanas, ha sido llevada a la pantalla en dos ocasiones: La primera, a cargo de Peter Brook, que también realizó la adaptación, se realizó en 1963 y contó como protagonistas a los entonces jóvenes James Aubrey, Tom Chapin y Hugh Edwards. La segunda se realizó en 1990, dirigida por Harry Hook y protagonizada por Balthazar Getty, Chris Furrh y Danuel Pipoly. También la serie de Netflix, 'The Society', está basada de manera bastante libre en la novela de Golding. Tras las dos adaptaciones cinematográficas surgieron una serie de problemas jurídicos con los derechos del libro que habían impedido que se realizasen más adaptaciones. Pero en 2017 la Warner recuperó los derechos del libro para el cine e inmediatamente la productora se planteó realizar una nueva adaptación. Aunque en un primer momento se pensó en cambiar al grupo de niños por un grupo de niñas, al final esa idea ha sido finalmente descartada. En aquel momento, Scott McGehee y David Siegel estaban unidos al proyecto para escribirlo y dirigirlo, pero el cambio de género creó tantas críticas que nunca llegó a ver la luz. Lo que se busca en este momento, es desarrollar una historia que se mantenga fiel al texto, pero que tenga aires contemporáneos. Aún no se conoce quién se encargará del guion.

Esta no sería la primer adaptación del director italiano, ya que en 2018 se estrenó el 'remake' de la película de Dario Argento 'Suspiria' protagonizada por Dakota Johnson y Tilda Swinton. Luca Guadagnino se encuentra en estos momentos en la producción de la miniserie para HBO 'We Are Who We Are' y no se espera que se sumerja en ninguna película hasta que haya terminado de filmar ese proyecto. 'We Are Who We Are' será una serie de ocho capítulos, una historia de madurez sobre dos jóvenes americanos que analizan «la amistad, el primer amor y todas las incógnitas de ser un adolescente. Podría suceder en cualquier lugar, pero en este caso, sucede que está en esta pequeña porción de Estados Unidos en Italia», según fuentes de la productora. La serie está protagonizada por dos jóvenes de 14 años, un chico y una chica llamados Fraser Wilson y Caitlin Harper. Los dos se acercan en medio de su grupo de amigos adolescentes, que piensan que son una pareja. Pero Fraser está experimentando sentimientos confusos sobre su identidad y desarrolla una conexión romántica inocente con un soldado de mayor edad.

'We Are Who We Are' ha sufrido algún retraso ya que el Pentágono no aceptó ceder el escenario natural de su base militar en Caserma Ederle, al norte de Italia, después de leer el guion. Por ello finalmente se ha tenido que buscar una localización alternativa en un abandonado centro para inmigrantes en Padua, reconvertido en cuartel americano.

Aunque aún es pronto para hablar de reparto y fechas de rodaje, se espera que esta nueva versión de 'El señor de las moscas' esté en marcha en los primeros meses de 2020.