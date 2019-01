'Polar', ha nacido un héroe de acción Mads Mikkelsen. Código streaming Jonas Åkerlund adapta el cómic de Víctor Santos sobre un asesino a sueldo, al que da vida el enigmático Mads Mikkelsen, que afronta su vivir cada día a dos semanas de jubilarse BORJA CRESPO Martes, 29 enero 2019, 18:27

El pasado viernes la plataforma de entretenimiento en streaming por antonomasia lanzó uno de sus órdagos. Estrenó la segunda mitad de la cuarta temporada de la delirante comedia 'Unbreakable Kimmy Smith'; las esperada serie coreana 'Kingdom', un apocalipsis zombi de época; la miniserie sobre el genocidio de Ruanda 'Black Earth Rising' y una de las películas más esperadas de 2019 producida por Netflix, 'Polar', basada en el cómic homónimo de Víctor Santos, dibujante y guionista valenciano afincado en Bilbao. La acumulación de material que degustar sentado en el sofá de casa alcanza cotas angustiosas y los largometrajes propuestos por la empresa de vídeo bajo demanda no suelen estar en los primeros puestos en la lista de compra, dados los notables fiascos que la caracterizan, el más reciente 'IO', un relato de ciencia-ficción tan cuidado estéticamente como aburrido (hasta hacer pausa, en varias ocasiones). Con afortunadas excepciones como 'Aniquilación' -uno de los mejores filmes del pasado año-, el caso de 'Polar' es llamativo porque parte de una obra cercana, con vocación internacional, y atiende al actual auge de las adaptaciones de las viñetas a la multipantalla, no necesariamente pertenecientes al catálogo de DC o Marvel, en este caso Dark Horse Comics.

'Polar', uno de los primeros estrenos fuertes del año para Netflix, que planea lanzar cerca de noventa películas originales esta temporada, comenzó publicándose en formato digital, como webcomic, para saltar al papel y finalmente convertirse en un filme de imagen real protagonizado por Mads Mikkelsen. Una trayectoria curiosa que invita a pensar que algo se está haciendo bien en el mundo del cómic si otros medios acuden a él en busca de ideas. El espectacular trailer de avance anunciaba una action-movie desenfrenada, olvidándose de todo lo demás. Con algunas diferencias en la historia respecto a las viñetas de partida, las escenas de acción son muchas y variadas, sobre todo cuerpo a cuerpo, pero gran parte del metraje busca el lado emocional del personaje principal, un asesino a sueldo que afronta su vivir cada día a dos semanas de jubilarse. Al cumplir los 50 años, la empresa millonaria especializada en eliminar objetivos previo pago para la que trabaja le rescinde el contrato, ya no cuenta con sus servicios, pero lo que no espera es que quieran retirarlo del todo mediante un tiro en la cabeza. Explota entonces una huida que se torna venganza, como si Guy Ritchie firmase un remake de 'Payback'. El cineasta y músico sueco Jonas Åkerlund ha sido el encargado de dirigir un relato inspirado en el western y el noir más retorcido que remite al John Woo de culto de 'Hard Boiled' y 'The Killer'.

Åkerlund cuenta con una amplia trayectoria como realizador de videos musicales. Entre sus últimas películas está 'Lords of Chaos', un filme basado en hechos reales, escalofriante e hilarante a partes iguales, reflejo de la génesis del black metal escandinavo. Pudo verse en el pasado festival de Sitges, donde gustó al personal en general, a pesar de mostrar algún problema de tono extrapolable a 'Polar' que puede irritar a mentes bien pensantes. El uso desbocado del humor negro caracteriza a ambas apuestas, aunque funciona mejor en la película de Netflix, más excesiva.

Tres fotogramas de 'Polar'.

Estamos ante una ficción que flirtea precisamente con la estética, con colores chillones, para subrayar la caricatura en las partes donde reina la ultraviolencia hasta límites inesperados. Hay mucha sangre y escenas truculentas que chocan con las secuencias apacibles del protagonista buscándose a sí mismo en su nueva existencia. Mikelssen, el rostro de Hannibal Lecter en la versión serializada, engrandece el personaje de Black Kaiser creado por Santos. Es lo mejor del conjunto, hasta el punto de que podemos afirmar que ha nacido un héroe de acción, ya peinando canas, como en su día Liam Neeson. El rostro de la impactante 'La caza', cuyo visionado es obligado en los tiempos que corren, se antoja puro carisma encarnando al Káiser Negro, un sujeto letal a medio camino entre Serpiente Plissken, el antihéroe de Carpenter, y Solid Snake, el protagonista de la saga de videojuegos 'Metal Gear Solid'. Hay algunas escenas de violencia física que duelen, en un espectáculo grotesco en el buen sentido. El histrionismo de los roles secundarios ayudan a entender por dónde va. No hay que tomárselo demasiado en serio para disfrutarlo sobremanera. Johnny Knoxville y el mismísimo Richard Dreyfuss realizan cameos como sicarios retirados, mientras el conocido DJ y compositor canadiense Deadmau5 se encarga de la banda sonora en una sinfonía de hemoglobina y demencia viril cuyos hallazgos no pueden citarse por miedo al spoiler.