Pablo Trapero y Félix Viscarret dirigirán los ocho episodios de 'Patria' La adaptación de la novela de Fernando Aramburu, que ya ha superado el millón de lectores, llegará a la plataforma HBO en 2020 OSKAR BELATEGUI Lunes, 22 octubre 2018, 17:03

'Patria' ya tiene quien la dirija. La adaptación a la pequeña pantalla de la novela de Fernando Aramburu contará con dos realizadores que se repartirán los ocho episodios de una hora: el argentino Pablo Trapero, que obtuvo el León de Oro al mejor director en Venecia por 'El clan', la crónica de una familia dedicada al crimen, y el navarro Félix Viscarret, que ya llevó al cine otra novela de Aramburu, 'El trompetista del Utopía', en 2007 bajo el título de 'Bajo las estrellas'.

El guionista y productor Aitor Gabilondo ha tardado un año en escribir el libreto de 'Patria' para la plataforma HBO. Sus 648 páginas han conmovido a más de un millón de lectores con las vivencias de dos familias unidas y separadas por el terrorismo de ETA a lo largo de tres décadas. Bittori y su marido, El Txato, asesinado por los terroristas, y Miren y su hijo Joxe Mari, encarcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori. En apenas un mes, la editorial Tusquets lanzará una edición especial del libro en un estuche y tapa dura con prólogos de Iñaki Gabilondo, Paul Ingendaay, Bruno Arpaia y Pierre Assouline.

«He dedicado casi un año a adaptar 'Patria' a la televisión. Ahora toca dar vida a estos personajes y recrear aquel doloroso pasado en algunos de los lugares donde ocurrieron hechos muy similares a los que se narran en esta ficción, y cuando las heridas aún siguen abiertas en Euskadi», afirma Gabilondo. «Eso aviva mi compromiso y me obliga a afilar la sensibilidad. Por fortuna, HBO me ha permitido rodearme de un equipo técnico y artístico excepcional, también muy comprometido con esa realidad. No tengo ninguna voluntad de imponer un relato único, porque ni creo que exista ni pienso que deba existir». Y concluye: «'Patria' no sólo supone para mí el reto de trasladar a la pantalla una historia emocionante y poderosa que ha llegado a millones de personas en todo el mundo. También es un viaje personal en el que, de la mano de los personajes, regreso al Euskadi de los años más duros de ETA, que tanto marcaron mi juventud. No se puede pedir más».

'Patria', la serie, comenzará a rodarse en Euskadi a comienzos del año próximo y se estrenará en 2020. «'Patria' define la intención de HBO en cuanto a la producción original. Queremos crear algo diferente, de gran calidad y que esté a la altura del legado de nuestra marca», afirma Miguel Salvat, responsable de producción propia de HBOen España. «Creo que el gran libro de Fernando Aramburu como base, y la enorme aportación de Aitor Gabilondo adaptando la novela y liderando este equipo, harán de 'Patria' una serie como nunca antes se ha hecho». El lanzamiento del primer drama original de HBO España será simultáneo en HBO Europa y Latinoamérica, además de estar disponibles para los suscriptores del canal en EE UU.