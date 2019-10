Intercambio de parejas en la América de los 60 Elliot Gould, Natalie Wood, Robert Culp y Dyan Cannon, el cuarteto protagonista de 'Bob, Carol, Ted y Alice'. Paul Mazursky debutó como director hace medio siglo con 'Bob, Carol, Ted y Alice', la mejor comedia de sexo de la época según Tarantino BOQUERINI . Lunes, 14 octubre 2019, 12:39

El 8 de octubre de 1969, hace ahora 50 años se estrenaba en Nueva York una de las películas que contribuyó al llamado 'nuevo Hollywood', 'Bob, Carol, Ted y Alice', ópera prima de Paul Mazursky, el considerado como el más europeo de los directores norteamericanos.

En palabras de Quentin Tarantino, 'Bob, Carol, Ted y Alice' «es una de las mejores óperas primas de finales de los 60 y la mejor comedia de sexo que se hizo entonces». La película es todo un manifiesto del movimiento a favor de la libertad sexual que se generó en Europa y EE UU durante la segunda mitad de los años 60 y se posiciona en favor del amor libre y del intercambio de parejas.

Su director, Paul Mazursky, cuyo nombre real era Irvin Mazursky (Brooklyn, Nueva York, 25 de abril de 1930 - Los Ángeles, 30 de junio de 2014), se inició en el cine como actor en el filme de Stanley Kubrick 'Fear and Desire' (1953), donde cambió su nombre a Paul, apareciendo posteriormente como un delincuente juvenil en 'Semilla de maldad' (1955), de Richard Brooks. Después dirigió su carrera a la escritura de guiones, consiguiendo un trabajo en el popular programa de televisión 'El show de Danny Kaye' en 1963. Su debut como guionista de cine fue en el filme de Hy Averback 'I Love You, Alice B. Toklas' (1968), con Peter Sellers. Ya estaba preparado para dirigir su primera película, aunque nunca abandonaría del todo sus trabajos como actor.

Mazursky tenía escrito el guion de 'Bob, Carol, Ted y Alice'. Gracias al prestigio que había logrado como guionista, la Columbia acepta producírselo para que dé el salto a la dirección. Con un presupuesto en torno a los dos millones de dólares, la película se rueda en Los Angeles, Pasadena y Las Vegas, entre octubre y diciembre de 1968, con protagonismo de Natalie Wood, Robert Culp, Elliott Gould y Dyan Cannon, su reparto soñado. La película es una comedia con un cierto poso de amargura en dónde dos matrimonios amigos deciden experimentar un intercambio de parejas: las parejas Bob (Robert Culp) y Carol Sanders (Natalie Word), y Ted (Elliott Gould) y Alice Henderson (Dyan Cannon) son muy amigas.

Tras pasar un fin de semana participando en una terapia de grupo de autoayuda para recuperar la honestidad emocional, Bob y Carol, un sofisticado matrimonio, regresan a su casa en Los Ángeles decididos a poner en práctica todos los principios del amor libre. Ante la repulsión y la curiosidad de sus mejores amigos, el matrimonio formado por Ted y Alice vive diferentes affaires extramaritales que se confiesan sin pudor. Junto al otro matrimonio, examinan sus sentimientos, sus pensamientos y sus relaciones individuales.

Contagiado por este ambiente de libertad sexual, el tema del sexo surge cuando Bob le admite a Carol que tuvo una relación extramatrimonial en un viaje de negocios. Los cuatro comienzan a traspasar las fronteras sexuales en sus relaciones y resulta evidente la tensión sexual presente en el cuarteto de personajes. Ted confiesa, en un viaje de los cuatro a Las Vegas, que él también ha vivido un romance fuera del matrimonio. A partir de entonces, Alice, llena de ira, admite un intercambio de parejas, pero no tardarán en surgir remordimientos.

Dyan Cannon y Elliot Gould en 'Bob, Carol, Ted y Alice'.

La película es una ácida mirada a la moral americana de los años sesenta donde miraba con humor y mucha ironía la revolución sexual y la contestación surgida del Mayo del 68 francés. La película retrata el desconcierto de una generación de mediana edad desconcertada ante las nuevas costumbres y formas de vida que se imponían por la generación posterior. Un mundo aparente y falso que será reseñado en una inolvidable secuencia musical con la que culmina el filmr (adornada por los acordes del 'What The World Needs Now Is Love' de Jackie DeShannon, original de Hal David y Burt Bacharach) en la que un grupo de personas de diferentes razas, orígenes y condición se mirarán a los ojos de frente sin apartar la vista. Un guiño muy de la época que pone la guinda a un pastel tan ácido como sarcástico y perturbador. La banda sonora incluye también el 'Alleluya', de 'El Mesías' de Haendel y la versión instrumental de 'Burbank Brown'. Sin embargo, las costumbres sexuales han dado tal giro desde 1969 que hoy puede parecer como una película pacata, casta, ingenua e incluso conservadora. Pero sigue siendo una comedia sexual inteligente, fresca y simpática, con unos diálogos ágiles e ingeniosos que replantean las relaciones amorosas.

El filme dio mucho que hablar cuando se estrenó hace ahora 50 años, siendo recibido con simpatía por algunos críticos, con indiferencia por otros y con hostilidad por los círculos más conservadores. No obstante alcanzó un notable éxito de público, recaudando unos nada desdeñables 31 millones de dólares y poniendo la semilla para que Hollywood contase historias más adultas. Consiguió 4 nominaciones a los Oscar: guion original, fotografía, actor secundario -Elliott Gould- y actriz secundaria -Dyan Cannon-. Por supuesto, en la España de 1969 el filme fue tajantemente prohibido, no pudiendo estrenarse entre nosotros hasta el 23 de febrero de 1977.