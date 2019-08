El debut más extraño, surrealista y sorprendente de la historia: 'Cómo ser John Malkovich'

Ópera prima de Spike Jonze, surgida de su colaboración con el también debutante guionista Charlie Kaufman, 'Cómo ser John Malkovich' es una de las películas más sorprendentes y originales de la historia del cine, un cuento fantástico y surrealista pasado por el tamiz de Lewis Carroll y su 'Alicia en el país de las maravillas', con una insólita mirada al 'cine dentro del cine'.

Cartel de la película.

Cartel de la película.

Llamado realmente Adam Spiegel, Spike Jonze (Rockville, Maryland, 22 de octubre de 1969), trabajó creando revistas 'underground', ejerciendo de fotógrafo y relacionándose con la élite cultural alternativa de Nueva York, antes de empezar una brillante carrera como director de videoclips en la época dorada de la MTV que le convertiría en el realizador imprescindible encargado de poner imágenes a la explosión indie-rock de los años noventa: Sonic Youth, Beastie Boys, Weezer, Dinosaur Jr. o The Breeders. Hizo también sus pinitos como realizador de spots publicitarios y como productor de diferentes trabajos televisivos. A la vez que ganaba fama como creador de la modernidad del final del milenio, su boda con Sofia Coppola le proporcionó una popularidad adicional. Se casó con ella el 26 de junio de 1999, pero el divorcio llegó el 5 de diciembre de 2003: Sofia Coppola lo solicitó alegando 'diferencias irreconciliables'.

Charles Stuart Kaufman (Nueva York, 19 de noviembre de 1958), más conocido como Charlie Kaufman, comenzó su carrera en televisión escribiendo guiones para series, así como para programas de variedades como 'Ned y Stacey' y 'The Dana Carvey Show'. Pronto escribe un guion delirante para un largometraje, qué pasaría si un pobre hombre se pudiese meter en la cabeza del actor John Malkovich.

Cuando Jonze leyó el guion de Kaufman se mostró entusiasmado. Ambos se habían conocido un tiempo atrás y eran buenos amigos. Kaufman sabía que ningún director consagrado aceptaría dirigir esa historia, pero era perfecta para un realizador curtido en la modernidad de la música y el arte del fin de siglo. El otro problema era convencer a John Malkovich, actor de reputada trayectoria en cine y teatro, para que acepte prestar su nombre y participar en una historia a todas vistas imposible. Pero el actor decide arriesgarse y aceptar la oferta.

Con un reparto en el que también están Cameron Diaz, Catherine Keener, Ned Bellamy y Octavia Spencer y donde también y se puede ver a actores como Dustin Hoffman, Sean Penn, Brad Pitt, Winona Ryder, Gary Sinise o el propio Spike Jonze realizando fugaces cameos que muestran el interés de estos astros de Hollywood por la película, la imposible trama cuenta como la vida de Craig Scwartz (John Cusack) está llegando al final de un ciclo. Craig es un marionetista callejero con un gran talento, pero él tiene la impresión de que su vida carece de sentido. Nueva York ha cambiado mucho, y la gente no le presta mucha atención. Lleva diez años casado con Lotte (Cameron Diaz), que trabaja en una tienda de animales y está obsesionada con su trabajo. Por las noches se trae el trabajo a casa y el matrimonio se ha instalado en la rutina. No tiene dinero, ya no sienten pasión... están atrapados. Sin demasiadas perspectivas a la vista, Craig encuentra un trabajo como administrativo en una pequeña compañía situada en la planta 75 del edificio Mertin-Flemmer de Manhattan. Nada más empezar, conoce a la hermosa Maxine (Catherine Keener) que se convierte en una obsesión para él.

Para Craig, Maxine es un mero objeto en busca de cariño, una mujer que sólo desea ser amada. Pero para Maxine, la relación con Craig es imposible. Al verse rechazado, Craig se encierra en su despacho con sus archivos. En un momento de exasperación, cierra un archivador dando un golpe y una carpeta se desliza detrás. Al mover el archivador, descubre una pequeña puerta secreta. Craig la abre y descubre un pasillo. Con mucho cuidado, se desliza dentro, y de repente, un túnel húmedo y oscuro le aspira. Después, se produce un gran resplandor y Craig se da cuenta que ha descubierto un portal que da acceso al cerebro de John Malkovich, una experiencia única. Lotte encontrará en ese túnel el sentido de su existencia al vivir un nuevo amor desde otros ojos. Maxine solo es capaz de amar a los dos cuando están en la piel de Malkovich, cuando son él. La obsesión de los tres por habitar y disfrutar del cuerpo (y la mente) del famoso actor provoca un sinfín de situaciones surrealistas.

La película se rueda entre julio y septiembre de 1998 en diferentes localizaciones de California. En septiembre de 1999 se presenta en el Festival de Venecia y entre octubre y diciembre se estrena de forma limitada en diferentes capitales americanas. Poco después es nominada al Oscar a la mejor película, al mejor director y a la mejor actriz secundaria (Catherine Keener). Kaufman se quedó sin nominación, pero logró el Bafta al mejor guion original y la nominación como guionista al Globo de Oro. La película se estrena en España el 10 de marzo del 2000, aprovechando la promoción de sus candidaturas a los Oscar. En ella se pone de relieve la relación del espectador con sus héroes del celuloide y aunque toda la historia parece fruto de una mente calenturienta tras una noche de consumo de diversas sustancias, todo funciona perfectamente. En ella se mezclan fantasía, comedia disparatada, drama amoroso, thriller psicológico y surrealismo.

Dos años después Jonze y Kaufman repitieron surrealismo y locura con 'Adaptation (El ladrón de orquídeas)' donde Charlie Kauffman reclutó a su hermano Donald para el guion, en la que hay un guiño inicial a los incondicionales del cerebro de Malkovich.