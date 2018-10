Miguel Ángel Vivas: «'Tu hijo' es la película más personal en la que he trabajado» El elenco de 'Tu hijo'. / Efe Seminci 2018 «Es como si todo lo que he hecho hasta ahora sirviera solo para ponerme al frente de este proyecto. Todo lo que me importa está aquí», asegura el director de 'Secuestrados' BOQUERINI . Domingo, 21 octubre 2018, 20:34

Prosiguiendo con lo que ya es una tradición, la Semana Internacional de Cine de Valladolid se ha inaugurado con una película española. Este año ha sido el estreno mundial de 'Tu hijo', quinto largometraje de Miguel Ángel Vivas ('Secuestrados'), que protagonizan Jose Coronado, Ana Wagener, Pol Monen, Asia Ortega Leiva y Ester Expósito. La película es un thriller psicológico, la historia de una búsqueda que pronto se transforma en una venganza, que ha sido muy aplaudida.

Con la acción en una Sevilla bastante desconocida, ciudad natal del director que funciona como un personaje más, la trama se mueve por el más puro cine de género: cuenta cómo la vida del doctor Jaime Jiménez, brillante cirujano de un hospital de la ciudad, se viene abajo cuando su hijo de 17 años con el que mantenía una relación especial, queda en estado vegetativo debido a una brutal paliza que recibe a la salida de una discoteca. Tras ver que la justicia no hace nada por detener a los culpables, él mismo emprenderá un viaje a los infiernos en busca de venganza.

«He estado seis años con esta historia», ha dicho Miguel Ángel Vivas. «Esta es la película más personal en la que he trabajado hasta hoy. Es como si todo lo que he hecho hasta ahora sirviera solo para ponerme al frente de este proyecto. Todo lo que me importa está aquí». Para el director, la película «está contada por hombres, pero los personajes que más me interesan, la clave de la historia, son las mujeres. El protagonista, un fabuloso Jose Coronado, que llegó a interpretar con una costilla rota. Lo que ha hecho Coronado es magia. La película son los ojos de su personaje, Jaime, al que seguimos en las decisiones morales que va tomando. Una reflexión sobre los pecados y angustias del hombre de hoy. Es la historia de un hombre equivocado en la que he tratado de hacer una película que hable sin tapujos sobre un mundo con el que no estoy de acuerdo».

Para Miguel Ángel Vivas, la película nos habla de nuestra responsabilidad como padres y como hombres en el mundo en el que vivimos». Y justifica el título: «Se llama 'Tu hijo' porque es sobre todo un diálogo con el espectador».

Una película «sin artificios»

Jose Coronado ha explicado que «es de los personajes más vividos de cuantos he interpretado. Yo soy padre y le entiendo perfectamente, aunque no hace falta ser padre para entender las decisiones que toma mi personaje». «Mi personaje -continúa Coronado- sois vosotros, los espectadores. Es alguien muy normal que se ve abocado a bajar a los infiernos. Por un hijo se hace cualquier cosa y el doctor Jaime es en el fondo un perdedor que se deja llevar. Se deja llevar porque la ley no llega y lo único que queda es la ética y la moral».

Según el actor, «es una pequeña gran película, muy valiente, desnuda, sin artificios, que refleja la sociedad en que vivimos, en la que los hijos viven de sus móviles, sus redes sociales, su postureo, y el padre solo para ganar dinero. No se conocen entre sí». Dice Coronado «el padre busca justicia. Es un personaje muy presente en todo el filme, muy complejo pero también muy atractivo para cualquier actor. La mayor dificultad de interpretarlo ha sido lograr que el espectador sienta empatía por él, que lo entienda».

La película está muy bien narrada, resaltando los silencios y una música muy cuidada apostando por una Sevilla nocturna muy desconocida, lejos de ser la ciudad más fotografiada del mundo, como ha señalado el productor Enrique López Lavigne.