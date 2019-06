'Mejor que nunca' y otros estrenos

Diane Keaton es un género en sí mismo. La actriz encarnó un modelo de mujer independiente y urbanita gracias a 'Annie Hall' y hasta fue un icono de moda con sus prendas masculinas. A sus 73 años, Keaton sigue derrochando clase e inteligencia, aunque quizás sus comedias pequen de previsibles y facilonas. Es el caso de 'Mejor que nunca', en la que encarna a la cabecilla de un grupo de mujeres que viven en una comunidad residencial y deciden cumplir su sueño de juventud formando un equipo de animadoras.

Zara Hayes, autora del documental 'La batalla de los sexos' sobre la histórica victoria de la tenista Billie Jean King contra Bobby Riggs, dirige una comedia con números musicales que reúne en su reparto a veteranas como Jacki Weaver, Pam Grier y Rhea Perlman. «La edad combinada de estas animadoras supera los 500 años», escribe JeannetteCatsoulis en el 'New York Times'. «Pero las bromas de la película parecen incluso mucho más viejas».

El estudio estadounidense Laika, especializado en 'stop motion' o animación fotograma a fotograma ('Los mundos de Coraline', 'El alucinante mundo de Norman'), firma 'Mr. Link. El origen perdido', lo que garantiza un entretenimiento de primera para toda la familia. Su protagonista es Sir Lionel Frost, un valiente y apuesto aventurero inglés de la era victoriana, mitad Sherlock Holmes, mitad Indiana Jones, que se considera el principal investigador de mitos y monstruos del mundo. El problema es que nadie más parece estar de acuerdo. La oportunidad de probarse a sí mismo vendrá cuando viaje a Estados Unidos para descubrir la criatura más legendaria del mundo: el eslabón perdido. En el doblaje al español Arturo Valls sustituye a Hugh Jackman, mientras Brays Efe dobla a la afable criatura, que en la versión original tiene la voz de Zach Galifianakis.

Polémico Oso de Oro en el último Festival de Berlín, la ópera prima de la rumana Adina Pintilie está protagonizada por una mujer transexual que no acepta su cuerpo y emprende un viaje de exploración con otros casos no normativos. 'No me toques' hurga en la propia intimidad de la directora –aparece ella misma en la película– y mezcla elementos del documental, la ficción y el videoarte. Las escenas en clubes de intercambio de parejas y las prácticas sadomasoquistas pueden perturbar a los espectadores más fácilmente impresionables.

El recientemente desaparecido Bruno Ganz encarna a Sigmund Freud en este drama ambientado en la convulsa Viena de 1937. Un puesto de venta de tabaco es el escenario que le servía al escritor Robert Seethaler para contar en su novela (editada en España por Salamandra) cómo el ideario nazi se fue introdujendo en la sociedad austriaca, con el antisemitismo y la violencia in crescendo cada nuevo día.