Marta Nieto: «En algún casting me han dicho que era demasiado guapa»

La actriz Marta Nieto protagonizó 'Madre' cuando era un corto nominado al Oscar y ahora recupera el personaje en el largometraje homónimo de Rodrigo Sorogoyen. La actriz, ganadora del premio de interpretación en Venecia por 'Madre', estrena 'Litus': «Ahora las mujeres queremos contar otras cosas y a otras edades»

El premio de interpretación en la sección Horizontes de la Mostra de Venecia por 'Madre', dirigida por Rodrigo Sorogoyen, le ha coincidido a Marta Nieto (Murcia, 1982) con el estreno este fin de semana en los cines de 'Litus'. Experta en yoga, madre de un niño de siete años, la actriz reivindica una perspectiva femenina en la ficción española.

–'Madre' cuenta lo peor que le puede pasar a unos padres: que desaparezca su hijo.

–Investigamos y hablamos con gente a la que le ha ocurrido. No tiene que ver con la pérdida, sino con la incertidumbre. No puedes hacer el duelo. Tu cabeza no para de imaginar posibilidades infinitas y a la vez no puedes acabar con la esperanza, por lo que estás en un limbo, en una tortura en la que no puedes pasar página.

–'Litus' habla de un tema sobre el que se va rompiendo el tabú: el suicidio.

–Sí, en España se suicidan diez personas al día. Todos sentimos dolor pero no tenemos las mismas herramientas para afrontarlo. Si contamos lo que nos pasa, es más fácil encontrar una solución. La educación emocional es nuestra asignatura pendiente.

–Su carrera es de largo recorrido. ¿Cómo está viviendo el éxito?

–El hecho de que te premien en un festival como Venecia marca un antes y un después, al menos lo siento así. Soy consciente de que este trabajo tiene que ver con las oportunidades; uno no elige su carrera, solo gestiona lo que va llegando. Yo me considero una actriz sólida desde hace muchos años, pero no había tenido la oportunidad de tener papeles tan profundos. Siento que durante mucho tiempo he hecho papeles en función de personajes masculinos.

–Esa falta de perspectiva femenina en la industria le ha llevado a escribir sus propias historias.

–Poco a poco vamos hacia algo más equitativo e igualitario. El punto de vista de la ficción en este país ha sido masculino. Ahora hay directoras y guionistas y se está creando un imaginario femenino para las chicas que vienen. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Las mujeres quieren contar otras cosas y a otras edades. Las series españolas que más éxito han tenido este año están protagonizadas por mujeres.

–¿La belleza encasilla?

–Cada uno juega sus cartas. La belleza puede ir a favor tuyo o en contra. A mí me han dicho en castings que era demasiado guapa, y en otros que no lo era tanto. Si amas el oficio y te dejas la piel quiero pensar que el físico, al final, no importa tanto.

–¿Qué le ha aportado el yoga en su vida?

–Mucha serenidad, paciencia, capacidad de trabajo y concentración. Es un oasis donde descansar. El yoga ha sido una herramienta en la que he puesto mucha energía. He dado cursos con formadores que me interesaban por todo el mundo. Pero mi vocación es la que es.

–Su pareja es director de cine (Rodrigo Sorogoyen). ¿Se pasan todo el día hablando de trabajo?

–Pero si el trabajo no es trabajo, sino placer... Nos vamos al cine y por la noche ponemos otra peli. Y con mi hijo estoy viendo series y leyendo guiones. Es una pasión de la que no me canso de hablar.

–¿Cuáles son sus lujos?

–Mis amigos y mi familia, tengo muy buena gente cerca. Mis lujos cotidianos son muy sencillos: tomarme una cerveza, una buena ducha, dormir mucho...

–Es vegetariana.

–Ya no, para 'Madre' tuve que adelgazar y no me daba tiempo. Me puse a comer proteína y ahí me he quedado.

–¿Cómo lleva lo de aparecer divina en Instagram?

–Buf. Intento aprender, no es algo orgánico en mí. La gente más joven sí que ha nacido con esta cosa de querer contar su vida. Es una necesidad profesional de la que me olvido a veces. Entiendo que es algo necesario que puedes usar a tu favor.

–¿Es cierto que a los actores ahora se les contrata según su número de seguidores?

–A mí no me ha pasado, pero me han llegado rumores de compañeros. Las redes sociales son una herramienta de comunicación, no de venta. Y es gratis, no te garantiza que tus seguidores vean después tu peli. A lo mejor solo les basta con lo que ven de ti.