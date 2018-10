Mario Casas: «Cada vez tengo más miedos, como hombre y como actor» Mario Casas asegura que encarnar a Francesc Boix le ha cambiado la vida. El protagonista de 'El fotógrafo de Mauthausen' adelgazó 15 kilos para dar vida a Francesc Boix, superviviente del campo de concentración nazi OSKAR BELATEGUI Jueves, 25 octubre 2018, 10:16

Mario Casas (La Coruña, 1986) adelgazó 15 kilos para meterse en la piel de Francesc Boix, el preso republicano de Mauthausen que fue consciente del poder de las imágenes para retratar el horror de lo que allí sucedía y arriesgó su vida para esconder negativos con escenas del campo de concentración. Mar Targarona dirige una cinta que descubre el drama de los prisioneros españoles en manos de los alemanes, abandonados a su suerte por el régimen franquista, y que concluye con las imágenes documentales del auténtico Boix, el único español que testificó en el juicio de Nuremberg. Un héroe comunista que murió con 30 años y cuyo arrojo mostró al mundo las atrocidades cometidas por los nazis en los campos de exterminio.

– ¿Qué sintió la primera vez que se puso el pijama de rayas?

– Se me saltaron las lágrimas. Llevaba meses preparando el personaje, haciendo dieta, conociendo a Francesc Boix y comprendiendo todo lo que pasaron los españoles en Mathausen. Cuando me puse el traje a rayas me hice una foto y la subí a Instagram. Fue muy impactante.

– Todos esos españoles estaban más desamparados todavía que el resto de prisioneros, porque no tenían una patria que velara por ellos.

– Eran los apartados, ni tenían patria ni pertenecían a ningún sitio. Eran republicanos a los que los nazis capturaron en Francia, donde se habían exiliado. Habían perdido una guerra. Lo único bueno es que en Mathausen pasaban un poco de ellos, los alemanes no les tenían tanto odio como a los judíos. Cuando empecé a investigar y a buscar imágenes me imaginaba que todos iban a estar esqueléticos, pero los españoles comían algo más, eran 'privilegiados' que trabajaban. Como actor, a la hora de crear el personaje necesitaba introducir al espectador en ese horror, y por eso hice un cambio físico más estricto de lo necesario.

– Son muy emocionantes las imágenes documentales del final, con Boix testificando en Nuremberg y señalando a sus carceleros.

– Esa imagen es la que más me impactó. En ese momento transmite poder, lucha, carisma. Ahí entiendes el tipo que pudo ser. Fue el único que no tuvo miedo de presentarse en Nuremberg para señalar a sus captores, uno a uno con media sonrisa. Boix tiene la voz muy dulce en las grabaciones del juicio, yo he tratado de dulcificar mi voz para que se pareciera a la suya.

– ¿Volverá a hacer el esfuerzo de cambiar de peso de manera tan brutal para otra película?

– Sí. Quiero volver a hacerlo. Los actores necesitamos sufrir, los cambios físicos nos ayudan a preparar un personaje, porque te cambia la manera de vivir y de pensar. Si cambias físicamente tienes la sensación de separarte de ti para entrar en el personaje, no es que sea más fácil, pero sí más realista.

– ¿Es su papel más difícil hasta la fecha?

– Sí. Fueron unos meses muy duros, primero para bajar esos kilos, corriendo y con una dieta muy estricta, y luego para mantenerlos. Porque además, el rodaje en Budapest, con la nieve, fue muy complicado. Ha sido el papel más difícil de mi vida e incluso me ha cambiado. Es uno de esos personajes que entran a formar parte de tu personalidad. Me ha calado muchísimo.

– ¿Esta es una película oportuna con el auge de la ultraderecha que se experimenta en toda Europa? ¿Encuentra conexiones con la actualidad?

– Sí. Hay heridas que se están abriendo ahora mismo, costuras que se rompen de nuevo. Está bien que contemos este tipo de historias para no olvidar lo que pasó. Tenemos la capacidad de olvidar enseguida, miramos hacia otro lado. Esta película recuerda algo que no debe volver a ocurrir, porque encerraban a la gente en campos de concentración por sus ideas. Nuestros padres y abuelos lucharon para conseguir los privilegios de los que gozamos hoy. Mi personaje dice una frase en la peli: 'Si no lo ven, no lo creerán'. Hay que ver 'El fotógrafo de Mathausen' para creer lo que un día hicieron un grupo de españoles.

– Asegura usted que cada vez tiene más inseguridades como actor.

– Tengo más miedos como hombre y como actor. Ahora sé mucho más sobre el medio y mi profesión. He tocado muchos géneros y llevo delante de la cámara desde los 17 años. Y tengo 32. Sé lo difícil que es esta profesión y la oportunidad que tengo de trabajar en algo que amo. Eso me hace tenerle mucho más respeto, lo que me lleva a la exigencia y a la inseguridad. Cuando era más niño pensaba que iba a ser al revés y que iba a estar más seguro, pero no. Mira, el primer día de rodaje de 'Contratiempo', el director Oriol Paulo me preguntó qué me pasaba porque me temblaba el labio. Y llevábamos dos meses ensayando.

– ¿Tiene a algún actor como modelo a seguir?

– Muchos. Como clásico que cambió la interpretación masculina, Marlon Brando. Era un tipo carismático que trabajaba para fuera, no le importaba que la cámara captara su sensibilidad. Hasta que llegó él todos los actores eran como palos. De los actores actuales me quedo con Tom Hardy, haga lo que haga. El otro día vi 'Venom' solo porque sale él. Tom Hardy es el Brando del siglo XXI, se tira a la piscina con todo, es un animal que arriesga y se equivoca. A mí me gustan esos actores de raza.