Llevan al cine la historia de amor de John Lennon y Yoko Ono

Dirigida por Jean-Marc Vallée, la película será «una celebración de sus vidas»

Este próximo 8 de noviembre se cumplirán 38 años del terrible asesinato de John Lennon, el miembro más carismático de los Beatles. Ahora se ha desvelado que la historia de amor entre John Lennon y Yoko Ono será llevada al cine a finales de 2019. El que la propia Yoko participe en la producción como se ha anunciado, la una cierta garantía de que la película será rigurosa.

Todavía es pronto para hablar de intérpretes o de si Yoko Ono hará alguna aparición ante la cámara, pero el guion ya está escrito y el director asignado, el canadiense Jean-Marc Vallée, recordado por películas como 'Dallas Buyers Club' y series como 'Sharp Objects' y 'Big Little Lies'. La noticia la ha desvelado el portal Deadline que indica que Anthony McCarten es el autor del guion, que ahora con la intervención de Jean-Marc Vallée conocerá una nueva versión.

John Lennon (Liverpool, 9 de octubre de 1940-Nueva York, 8 de diciembre de 1980) fue un músico, actor, activista político y un símbolo de la lucha por la paz. Como miembro de los Beatles intervino en cuatro largometrajes como actor: '¡Qué noche la de aquel día!' (1964), '¡Socorro!' ('Help!', 1965), 'Magical Mystery Tour' (1967', mediometraje realizado para la televisión) y el documental 'Let It Be' (1970). Además en 1968 apareció en el cameo final de 'El submarino amarillo', la película de animación con The Beatles como protagonistas. Al margen de sus compañeros del grupo de Liverpool, en 1967 rodó en Almería 'Cómo gané la guerra' a las órdenes de Richard Lester, el director de las dos primeras películas de Los Beatles. Y en 1988 fue el protagonista de 'Imagine: John Lennon', un documental que narraba su trayectoria artística.

Yoko Ono (Tokio, 18 de febrero de 1933) es una artista japonesa, cantante, compositora y autora de numerosas performances. Perteneciente a la aristocracia japonesa, formó parte de las vanguardias artísticas de los 60, cuando formó parte del grupo artístico Fluxus. John y Yoko se conocieron en la Galería Indica de Londres, donde Ono estaba preparando una exposición de arte conceptual, donde fueron presentados por el galerista John Dunbar. Lennon se sintió intrigado por la obra de Ono 'Clavar un clavo', que consistía en que los visitantes clavaran un clavo en una tabla de madera, creando de esa manera la obra de arte. Aunque la exposición aún no había comenzado, Lennon quería clavar el clavo en la tabla, pero Ono lo detuvo. Dunbar le preguntó: '¿No sabes quién es? ¡Es un millonario! Él podría pagar esto'. Esta es la versión oficial que siempre contaron John y Yoko, pero hay otra atribuida a Paul McCartney: A finales de 1965, Ono se encontraba en Londres recopilando partituras musicales originales para un libro en el que John Cage estaba trabajando. McCartney se negó a darle algún manuscrito para el libro, aunque le sugirió que Lennon podría hacerlo. Cuando le preguntó, Lennon dio a Ono el escrito original de la letra de 'The Word'. Ono comenzó a visitar y llamar por teléfono a la casa de Lennon y, cuando su esposa Cynthia, por entonces casada con Lennon, pidió una explicación, y John le indicó que Ono solo trataba de obtener dinero para su 'mierda vanguardista'. En mayo de 1968, mientras Cynthia estaba de vacaciones en Grecia, John Lennon invitó a Ono a su casa. Pasaron la noche grabando lo que sería el álbum 'Two Virgins' y ya no se separaron.

John y Yoko se casaron en Gibraltar el 20 de marzo de 1969 y pasaron su luna de miel en el hotel Hilton Amsterdam, donde recibieron a la prensa en la cama como una forma de protestar contra la guerra de Vietnam. La pareja hicieron más 'encamadas' en otros lugares del mundo. En la realizada en el en el Hotel Queen Elizabeth de Montreal grabaron 'Give Peace a Chance'. Ono era ya autora de potentes álbumes de rock and roll como 'Some Time in New York City', donde como pionera y abanderada el movimiento feminista, incluía temas como 'La mujer es el negro del mundo' ('Woman Is The Nigger Of The World', que compuso junto a Lennon)

Tal y como han informado los productores del film, no se tocará el asesinato de Lennon, ya que el objetivo del proyecto consiste en ser «una celebración» de sus vidas.