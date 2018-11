Lisbeth Salander es la estrella en 'Millennium: lo que no te mata te hace más fuerte' Claire Foy, como Lisbeth Salander. Dirigida por Fede Álvarez y protagonizada por Claire Foy, es una adaptación de la cuarta novela, escrita por David Lagercrantz BORJA CRESPO Jueves, 8 noviembre 2018, 14:51

La trilogía literaria 'Millennium', del malogrado Stieg Larsson, al que le llegó la fama internacional postmortem, saltó a imagen real en tres discretos telefilmes que iban de mejor a peor. Los amantes de las exitosas novelas de partida -han vendido más de 86 millones de ejemplares en todo el mundo- aplaudieron posteriormente un nuevo salto a la gran pantalla con más medios y nombres de peso. El reputado David Fincher estaba detrás de un relanzamiento que se quedó en una sola primera entrega. La cartelera recibe una nueva adaptación, 'Lo que no te mata te hace más fuerte', partiendo del cuarto título en papel escrito por David Lagercrantz, continuación de la saga creada por Larsson. Lisbeth Salander, la hacker vengadora, una curiosa investigadora que se protege del mundo, vuelve a la carga con un nuevo rostro tras ser encarnada por Noomi Rapace y Rooney Mara. Claire Foy, rutilante estrella en la serie 'The Crown', defiende esta vez el rol de justiciera bajo la dirección de Fede Álvarez, un creador a tener en cuenta que salió airoso del encargo de firmar un remake de la mítica 'Posesión infernal' y sorprendió a los aficionados al cine de terror con la estupenda 'No respires'.

Acción, drama y suspense se dan cita en 'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte', con la corrupción, tan de moda, como enemigo a abatir. El personaje de Salander, la chica tatuada de armas tomar, se lleva el protagonismo más que nunca. «Lisbeth es la razón por la que decidí hacer la película», afirma el director. «Hace algo muy relevante en la actualidad, representa a una mujer que dice: '¡Basta ya!'». El sentido de la lucha de la peculiar vengadora marginada, casi una superheroína, se explora en profundidad. «Lisbeth se niega a dejar que la conviertan en víctima», opina Álvarez. «Siempre planta cara y sale adelante, que es lo que puede verse en esta historia mejor de lo que se había podido observar en ninguna de las anteriores. Se podrá apreciar su férrea voluntad. No importa cuántas palizas reciba, cuánto la obliguen a retroceder o la pongan de rodillas. Siempre volverá a ponerse en pie y seguirá luchando. Y creo que ese es un sentimiento con el que todo el mundo puede conectar». Muy acorde a los tiempos que corren.