Veronica Lake y el icónico peinado que prohibió EE UU

BOQUERINI . Jueves, 11 abril 2019, 21:39

Fue uno de los mitos del Hollywood clásico, y se especializó en personajes de mujer fatal del género policiaco durante los años 40 y 50. Se llamaba Constance Frances Marie Ockelman pero todo el mundo la conocía como Veronica Lake. Su melena rubia fue copiada por miles de jovencitas y llegó a ser el prototipo de vampiresa del cine negro. Sin embargo cuando su estrella declinó acabó trabajando como camarera.

Veronica Lake (Constance Frances Marie Ockelman, Brooklyn, Nueva York, 14 de noviembre de 1922 - Burlington, Vermont, 7 de julio de 1973) tuvo una infancia complicada, fruto de su educación en un internado de Montreal.

Fue su madre quien la matriculó en la célebre Bliss-Hayden School of Acting en el Beverly Hills Playhouse. Su primera aparición en pantalla fue un pequeño papel en un film de la RKO: 'Sorority House' (1939). Sería el director John Farrow, padre de la futura actriz Mia Farrow, se dio cuenta por primera vez de que el mechón de pelo que cubría su ojo derecho le daba un aire misterioso, realzando poderosamente su atractivo natural. Fue presentada al productor de la Paramount Arthur Hornblow Jr., que le cambió el nombre por el de Veronica Lake. El apellido hacía referencia a sus profundos ojos azules.

En 1941 logra un segundo papel en 'Vuelo de águilas', de Mitchell Leisen, en la que robaba el protagonismo a sus compañeros masculinos de reparto, Ray Milland y William Holden. Su siguiente película 'Hold Back the Dawn' repite el éxito y Veronica se convierte en una actriz carismática, bellísima pero con un toque de fina ironía: Su ascenso es meteórico: 'Los viajes de Sullivan', 1941), de Preston Sturges, 'El cuervo' (1942), con Alan Ladd, 'Me casé con una bruja' (de 1942 (filme que serviría de inspiración para la serie televisiva de los 60 'Embrujada'), un sonoro triunfo. Coprotagonizada por Fredric March, el actor se incomodaba en el rodaje por la omnipresencia de Lake ante la cámara; en lugar de 'I married a witch' empezó a llamar a la película 'I married a bitch' ('Me casé con una zorra'), iniciando así su fama de mujer fatal. Le siguió 'La llave de cristal' (1942), de Stuart Heisler, 'Fantasía de estrellas' ('1942), de George Marshall, con Eddie Bracken como oponente masculino, que diría de ella «La llaman La Zorra y se merece ese título», o 'Sangre en Filipinas' (1943).

Peinado icónico

Durante una temporada Veronica Lake y Alan Ladd coparon todas las portadas de las revistas. El actor medía sólo 1.65 metros y la actriz, con su 1.51, daba bien en cámara. Hicieron 4 películas juntos. Hay que reseñar que ambos morirían a la misma edad, 50 años, en penosas condiciones. Una foto publicitaria puso de moda su icónico peinado platino, denominado 'peekaboo', con un mechón de pelo ocultándole un ojo; la actriz fue de inmediato universalmente imitada. Pese a su fama, se granjeó una pésima reputación personal; los compañeros seguían quejándose de que no se podía trabajar a su lado.

A pesar de su apariencia, Veronica Lake tenía un enorme temperamento. Como anécdota cabe señalar que se sacó el permiso de piloto para volar de Los Angeles a Nueva York. No obstante, su difícil carácter empezaba a crear problemas para los estudios. En 1943, después de un accidente, dio a luz prematuramente a un niño que murió una semana más tarde. Su matrimonio (se había casado con el director artístico John S. Detlieno en 1940) no sobrevivió a esta desgracia y llegó el divorcio. La actriz seguía cobrando 4.500 dólares por semana de trabajo en la Paramount cuando se casa con el director André de Toth, en 1944.

Justo cuando empezaba a reinar en Hollywood se produjo el hecho que marco su carrera y su vida: el Departamento de Guerra de los EE UU exigió a la Paramount la prohibición del célebre peinado de la diva, puesto que, según ellos, las chicas que trabajaban en las fábricas de armamento lo estaban imitando y dificultaba sus labores al ocultar parcialmente un ojo. Su peinado entró así en la historia, con la misma facilidad en que Verónica Lake salió de ella. Tras la prohibición de su peinado se vio confinada a títulos de serie B que son inclasificables. Acabó su contrato con la Paramount y prácticamente su carrera.

Veronica Lake en 'I married a witch'.

En 1946 protagoniza junto a Alan Ladd 'La dalia azul', de George Marshall. Durante el rodaje, el escritor Raymond Chandler se refería a ella como 'Moronica Lake' (moronic, en inglés es sinónimo de idiota o retrasado). Al vencer su contrato en 1948, la Paramount no se lo renueva. Fue el inicio de su descenso a los infiernos. Entra en bancarrota y se divorcia de André De Toth. Sufre confiscaciones por no pagar impuestos. Como último recurso, se resigna a trabajar para la televisión y los escenarios teatrales. En 1955 se casa de nuevo, ahora con el músico Joseph A. McCarthy.

Descenso a los infiernos

Tras romperse un tobillo en 1959, Lake ya no pudo volver a trabajar como actriz. Vuelve a divorciarse y empieza a vivir en hoteles baratos de Brooklyn y la zona de Nueva York. Es arrestada en varias ocasiones por embriaguez y escándalo público. Un día por un periodista la descubre en un hotel. Aunque al principio afirma ser una clienta, acaba admitiendo que trabaja allí como camarera. Esa publicidad le proporcionó un triste regreso a los escenarios. En 1966, trabajó para la televisión como presentadora, en la ciudad de Baltimore; también apareció en un filme muy olvidable: 'Footsteps in the Snow'.

Su salud física y mental declina rápidamente, y a finales de los 60 se la encuentra en Hollywood, Florida, recluida por paranoia (al parecer afirmaba estar siendo investigada por el FBI). Se sobrepone momentáneamente, y logra publicar una autobiografía: 'Veronica', recibiendo mucha publicidad y críticas positivas. Con sus ganancias, Lake coproduce y protagoniza una nueva película, la última: 'Flesh Feast' (1970), cinta de vampiros de bajo presupuesto.

En ese momento se traslada al Reino Unido, donde contrae matrimonio de nuevo en 1972, con un capitán de barco inglés llamado Robert Carleton-Munro. El matrimonio fue muy breve. En 1973, regresó a Estados Unidos, donde volvió a ser hospitalizada de inmediato. Enemistada con su familia e hijos, no recibía visita alguna. El 7 de julio de 1973, cerca de Burlington, Vermont, Lake fallece a la edad de 50 años, con un diagnóstico de hepatitis e insuficiencia renal derivadas de su alcoholismo. Sus cenizas fueron esparcidas en las Islas Vírgenes.

Frases célebres

«Yo no era un sex-symbol; era un sex-zombie»

«Podrías poner todo mi talento en tu ojo izquierdo y seguirías sin padecer de la vista»

«Siempre fui rebelde y, probablemente, podría haber llegado mucho más lejos si hubiera cambiado de actitud. Pero cuando lo piensas bien, has llegado lo suficientemente lejos sin el cambio de actitud. Estoy feliz con eso»

«Nunca deseé ser una estrella; nunca me lo tomé en serio. No podía vivir, no podía soportarlo, odiaba ser algo que, en realidad, no era. De haberme quedado en Hollywood hubiera terminado como Alan Ladd o Gail Russell: muerta y enterrada. Aquella ciudad de ratas los mató y sé que también me habría matado a mí»