Scarlett Johansson, la actriz más potente y completa del siglo XXI

De carácter decidido y firme, su trabajo en el teatro le abrió las puertas de Hollywood siendo aún una niña

Miércoles, 26 junio 2019

De origen escandinavo, Scarlett Johansson nació el 22 de noviembre de 1984 en Manhattan. Su padre, un arquitecto danés que se divorció de su madre, de origen polaco y ascendencia rusa, que hizo de manager y guardaespaldas de su hija en los primeros años. Porque Scarlett siempre quiso ser actriz y se preparó intensamente para ello en centros tan prestigiosos como el Instituto de Teatro Lee Strasberg de Nueva York. Ella y su hermano mellizo asistieron a la escuela primaria en el barrio de clase media-alta de Greenwich Village, en Manhattan. Johansson comenzó su formación teatral asistiendo y graduándose de la Professional Children's School en Manhattan. Pronto comienza como actriz infantil en spots publicitarios con niños, y a los ocho años debuta en el off-Broadway junto a Ethan Hawke en una obra titulada 'Sophistry'.

De carácter decidido y firme, su trabajo en el teatro le abrió las puertas de Hollywood siendo aún una niña. Con 9 años debuta en el cine como como hija de John Ritter en 'Un muchacho llamado Norte', teniendo como compañero a Elijah Wood. Tras varios papeles, destaca como la hija de Sean Connery y Kate Capshaw en 'Causa justa' (1995). Un año después interpreta el papel de Amanda en 'Manny & Lo', obteniendo una nominación para el premio Independent Spirit a la mejor actriz. Y dos años más tarde, en 1998, se revelaba al mundo con su personaje de Grace MacLean, una niña que se queda inválida al caerse de un caballo, en el melodrama de Robert Redford 'El hombre que susurraba a los caballos', que la consagra mundialmente.

Scarlett Johansson es una actriz que hizo la transición de actriz infantil y juvenil a mujer adulta con total naturalidad gracias a dos papeles en el año 2003. En 'Lost in Translation' de Sofia Coppola, interpretó a Charlotte, una esposa joven solitaria y apática, junto a Bill Murray, en un Tokio frío y desangelado. Tenía 18 años pero resulta totalmente creíble como una joven esposa de 25 años, donde además cantaba el tema 'Brass in Pocket', de The Pretenders. Y en 'La joven de la perla', es la musa del pintor holandés Johannes Vermeer en el siglo XVII. Por ambos títulos es nominada al Globo de Oro, el primero como actriz de comedia y el segundo como actriz dramática. Es ya la actriz más potente completa del inicio del siglo XXI, capaz de hacer cualquier tipo de personaje que se le ponga delante.

Es el momento en que ya se la disputan los mejores directores de Hollywood. Elige a Michael Bay que la convierte en la heroína de la película de acción futurista 'La isla', un género destinado a darle grandes satisfacciones en el futuro Pero no olvida a sus directores de culto desde que era pequeña, y se convierte en musa de Woody Allen en 'Match Point' (2005), 'Scoop' (2006) y 'Vicky Cristina Barcelona' (2008). Trabaja a las órdenes de Brian De Palma en 'La dalia negra', con Christopher Nolan en 'El truco final (El prestigio)', junto a Natalie Portman es una de 'Las hermanas Bolena' y en 2010 se zambulle en el cine de superhéroes con 'Iron Man 2' con 'La viuda negra', personaje fundamental del universo Marvel, que aparecerá en gran parte de las películas de estos superhéroes surgidos de los cómics.

Un fotograma de 'Match Point'.

Scarlett no olvida el teatro y en 2010 hace en Broadway 'Panorama desde el puente', de Arthur Miller, función por la que logró un Premio Tony como mejor actriz secundaria. En 2013 regresa a las tablas neoyorquinas con un nuevo montaje de 'La gata sobre el tejado de zinc caliente', de Tenesse Williams. E inicia una interesante trayectoria como cantante.

En 2012 había interpretado a Janet Leigh en la película 'Hitchcock', un drama que recreaba el rodaje de la película de 1960 de Alfred Hitchcock 'Psicosis'. En 2013 protagoniza 'Don Jon', el debut como director y guionista del actor Joseph Gordon-Levitt. Y aunque sus trabajos como heroína de Marvel le ocupa todo el tiempo (las sagas de 'Los vengadores', y de 'El capitán América'), encuentra hueco para volver con los hermanos Coen, con los que ya había trabajado en 1999 con 'El hombre que nunca estuvo aquí', ahora con 'Ave César' (2015).

Este año ha terminado de filmar una nueva entrega de 'La viuda negra', que veremos en 2020, 'Nicole', a las órdenes Noah Baumbach, y está rodando 'Jojo Rabbit', dirigida por Rosie Betzler. Y tiene el proyecto, desde hace años, de debutar como directora, sin encontrar aun el hueco suficiente para ello.