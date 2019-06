Judy Garland, un mito del cine musical convertido en icono LGTBI Judy Garland, en 'El mago de Oz'. Iconos femeninos La mayor estrella del cine musical, mito de la MGM y cantante de la oscarizada 'Over The Rainbow', tuvo una turbulenta vida privada BOQUERINI . Jueves, 20 junio 2019, 18:47

Fue la mayor estrella del cine musical, un mito de la MGM, con 22 películas en diez años y tuvo una turbulenta vida privada: bodas, divorcios, intentos de suicidio, peleas dramáticas, amores extemporáneos, contratos extraordinarios, descalabros financieros, alcohol, drogas y, al final, una vida destruida en plena juventud. Fueron los años fulgurantes y dramáticos de una de las estrellas más completas del Hollywood clásico, fallecida ahora hace 50 años, y convertida en un icono del movimiento LGTBI.

Judy Garland nació en Grand Rapids, Minesotta, el 10 de junio de 1922 y falleció en Londres el en Londres el 22 de junio de 1969. Cuando se celebraban sus funerales el 28 de junio, se produjeron los disturbios de Stonewall, catalizador del movimiento de liberación homosexual moderno y origen del Día del Orgullo Gay. Dichos disturbios fueron causados por una brutal redada policial en el bar homosexual Stonewall Inn de Nueva York, tan sólo horas después del funeral de la artista.

Garland destacó por su prodigioso voz para el canto y por su gran versatilidad como actriz. Su verdadero nombre era el de Frances Ethel Gumm y creció en una familia consagrada al espectáculo ya que sus padres (Frank Gumm y Ethel Milne) y hermanos se dedicaban al teatro musical, en particular al mundo del vodevil. Ella bromeada asegurando: «Nací a los 12 años en los estudios Metro Goldwyn Mayer». Era cierto, creció y vivió demasiado deprisa, La actriz fue una típica niña prodigio, comenzó a andar encima de un escenario a dos años y medio en los espectáculos familiares de sus padres y hermanos. Desde entonces solo conoció el trabajo y aún niña, su madre la impulsó a crear junto con sus hermanas el conjunto femenino llamado The Gumm Sisters Kiddie Act, donde bailaba y cantaba. Su dominante madre, al darse cuenta del increíble talento que poseía su pequeña, la llevo rápidamente a Hollywood. Fue en esta etapa cuando la pequeña Frances cambió su nombre por el de Judy Garland, bajo sugerencia del productor y actor George Jessel, nombre que procedía de una popular canción de Hoagy Carmichael.

A mediados de los años 30, Judy Garland participo en varias pruebas cinematográficas, que demostraron el elevado talento vocal de la gran intérprete y, a los 13 años, consiguió firmar un contrato con los estudios Metro Goldwyn Mayer, en los que brillaría en imprescindibles títulos como 'Pigskin Parade' (1936) y 'Andrés Harvey se enamora' (1938), su primer encuentro con Mickey Rooney, otra estrella infantil con el que coincidiría en un buen número de películas.

Después de varios papeles secundarios, a los 16 años consigue el papel de Dorothy en la hoy mundialmente famosa película 'El Mago de Oz' de 1939. No le fue fácil lograr el papel, ya que se la consideraba demasiado mayor para el personaje por lo que en la pantalla hubo de caracterizarse con menos edad de la que en realidad tenía. El filme es asociado con la canción que Judy canta en una parte de la historia, la inmortal 'Over the Rainbow', aclamada como la mejor canción de la historia del cine por el American Film Institute. Esta actuación le valió un Oscar especial a la mejor actriz juvenil. Tras el éxito de 'El Mago de Oz', Garland se convirtió en una de las actrices más cotizadas de la MGM.

Judy Garland y Lana Turner, en 'Las chicas de Ziegfeld'.

Y a pesar del éxito (o quizás a causa de esto) Judy Garland tendía a sufrir de frecuentes crisis nerviosas. Para continuar con el ritmo frenético de filmar una película tras otra, la Metro proveía a la joven Garland constantemente de píldoras para adelgazar, de barbitúricos para poder dormir, anfetaminas para poder levantarse y acudir nuevamente a trabajar. Y a esto se añadía unas crecientes dosis de tranquilizantes para resistir la tensión. Para Garland, esta constante ingestión de drogas que tenía que consumir para aguantar el implacable ritmo de trabajo, la llevaría a padecer de anorexia, a la drogadicción y a una lucha de por vida contra ellas.

Ante los espectadores, Judy Garland es una rutilante estrella musical que contaba en sus películas siempre con los mejores músicos y letristas, como Cole Porter, Irving Berlin o los hermanos Gershwin, los más afamados bailarines, como Fred Astaire o Gene Kelly, y los más prestigiosos técnicos, con directores como Busby Berkeley, Vincente Minnelli o Charles Walters y productores como Arthur Freed. La apariencia física de Garland era juzgada como inaceptable por la MGM, y en muchas ocasiones se sentía poco atractiva, por lo que Judy se sometió a grandes transformaciones durante su carrera. En 1944, la Metro le cambió la apariencia de la actriz en muchos aspectos, desde la curva de sus cejas hasta modificar la línea del pelo y la forma de sus labios.

Tras un primer matrimonio con el músico David Rose en 1941 que solo dura cuatro años, durante el rodaje de 'Cita en St. Louis' (1944), un musical clásico filmado en 1944, Judy Garland se enamora del director, Vincente Minnelli. 'Cita en St. Louis' combinaba canciones hilarantes, románticas y la melancólica 'Have Yourself a Little Merry Christmas', también en la lista de una las 100 mejores canciones de la historia del cine según el American Film Institute. En septiembre de 1945 se casa con Vincente Minnelli y un año después nace su hija Liza, destinada a seguir los pasos de su madre, tanto como cantante y actriz, como con su desgraciada vida llena de adicciones.

En 1945 protagoniza 'El reloj', su primer filme dramático, que no es bien recibido por los espectadores que tenían encasillada a Garland como estrella del cine musical. El frustrante horario de trabajo empieza a afectarla, lo que provoca que falte a varios días en los rodajes sus películas. En 1947, mientras filmaba 'El pirata' (película que en España estaría prohibida hasta finales de los 70), dirigida por su marido Vincente Minnelli, Garland tuvo una crisis nerviosa. A partir de ahí se harían muy notorios los problemas emocionales, que desencadenaron su primer intento de suicidio, lo que llevo a que los ejecutivos de la MGM, ante el escándalo que se acercaba y quienes la habían hecho trabajar sin parar, la introdujeron al consumo de estimulantes, proveyéndola constantemente de ellos, de tranquilizantes y de antidepresivos para poder filmar sin descansar. Dos meses después, llegaría un nuevo intento de suicidio. Su inestabilidad emocional era permanente, pero pese a ello sale adelante y esas crisis se transforman en el inicio de una nueva etapa alejada de los platós de Hollywood, con giras como cantante por todo el mundo.

En 1951, Judy Garland se divorcia de Minnelli para casarse con Sif Luft, su jefe. De esta relación nace, en 1952, su hija Lorna. Da conciertos en EE UU, y Europa, y en 1954 regresa al cine, protagonizando 'Ha nacido una estrella', película que le proporcionaría una nominación al Oscar y el Globo de Oro como mejor actriz en una comedia o musical. Tras el divorcio de Luft, comienza una nueva lucha, ahora por la custodia de sus hijas. En 1964 se vuelve a casar, esta vez con el actor Mark Herron, del que se divorciaría en 1968. Pero su vida privada sigue siendo muy dura, afectada por sus adicciones, con los trastornos emocionales que buscaba paliar con los psicofármacos.

Vídeo. Garland interpreta 'Over The Rainbow'.'

A principios de los años 60, la CBS le firma un contrato de 24 millones de dólares para filmar una serie semanal de televisión, 'The Judy Garland Show', que se convirtió en un clásico de los primeros años 60, obteniendo 4 nominaciones al Emmy. En 1961 había regresado de nuevo al cine con un papel secundario en 'Vencedores o vencidos'. Posteriormente haría 'Ángeles sin paraíso' de John Cassavetes, y el musical 'I Could Go Singing', su última película, que alternaba con las giras. Su último concierto fue en 1969 en Copenhague. En marzo de 1969 contrae matrimonio con el empresario Mickey Deans, quien la encontró muerta en Londres el 22 de junio de ese año en el baño debido a las píldoras que tomaba para dormir. Tenía 47 años. La versión oficial dice que fue un paro cardiaco accidental, otros dicen que falleció por daño hepático, pero otros apuntan a su enfermedad la anorexia; probablemente fue causada por la suma de todo ello: una vida viviendo entre el trabajo duro, la fama, consumiendo drogas, fármacos, alcohol y padeciendo anorexia y terribles depresiones.

Ninguna estrella de Hollywood había sabido pasar de estrella infantil a adulta y del cine a la canción con tanto éxito. La fama y la gloria de Judy Garland siempre han ido aumentando una vez muerta. Pronto se convierte en el mayor icono para la comunidad gay, que vivió su inesperada pérdida con gran tensión emocional. De hecho, es frecuente la conexión entre su funeral y los disturbios de Stonewall. Reconocida y recordada por su brillante aporte y su enorme talento que brindo al cine y a la música; su cuerpo reposa en el cementerio de Ferncliff, Nueva York. Su tumba es objeto de peregrinajes y culto y en ella nunca faltan flores.