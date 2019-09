¿Quién es Alan Smithee? Títulos de crédito de 'La ciudad sin ley', la primera película firmada por Alan Smithee (Allen Smithee, en este caso, eran Robert Totten y Don Siegel). El director más prolífico de Hollywood no existe: es el seudónimo que utilizan los cineastas cuando se les arrebata el resultado final de la película BOQUERINI . Sábado, 14 septiembre 2019, 12:56

Durante décadas, un tal Alan Smithee (y sus variantes Allen Smithee y Alan Smythee) firmaba como director de películas problemáticas de la industria de Hollywood, sobre todo en las cuatro últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, este prolífico director nunca existió. Su nombre era un pseudónimo reconocido por la Academia de Hollywood y el Gremio de Directores, que utilizaban reconocidos cineastas, algunos muy prestigiosos, cuando no se reconocían en la película que habían hecho, fundamentalmente por discrepancias con sus productores que habían manipulado, cortado y alterado sus trabajos.

En Hollywood no se permite que un director elimine su nombre de las películas. El Gremio de Directores ha estado luchando durante décadas para establecer al director como el 'autor' de una película, y las únicas excepciones que hacen son los casos en que una película ha sido claramente arrebatada de las manos de un director y se ha alterado tanto en su montaje final que altera por completo la película. Los directores deben apelar al Gremio en tales casos. Si la apelación es exitosa, su nombre es reemplazado por Alan Smithee.

Entonces, si notas una película dirigida por Alan Smithee, es seguro que no es lo que pretendía su director, y es probable que no sea buena. Se ha dicho que el nombre de Alan Smithee es el anagrama de 'The Alias Men' ('Los hombres con un alias'), aunque esto no pasa de ser una leyenda urbana más de las muchas que han circulado por Hollywood desde siempre. A finales del siglo XX este pseudónimo también fue utilizado por otros gremios de la profesión, como los guionistas. De esta manera el nombre de Smithee ha quedado para los neófitos en estos temas, como un director impersonal, sin un estilo definido, cuyas películas podrían casi siempre se mucho mejores que lo conseguido al final

El primer caso documentado de utilización del nombre de Alan Smithee surgió en 1967: aparentemente, durante la filmación del western 'La ciudad sin ley', cuando sus directores Robert Totten y Don Siegel sufrieron un típico caso de 'diferencias artísticas', y el resultado fue que ninguno quiso hacerse cargo de lo que había filmado. La situación los obligó a buscar un pseudónimo, siendo elegido el de Alan Smithee, que había sido sugerido por el sindicato de directores. De todos modos no está del todo claro cuándo se utilizó el seudónimo por primera vez, debido a que 'La ciudad sin ley' se estrenó en 1969 (y fue bien recibida), un año después del estreno de 'Fade-In', un film romántico que fue dirigido por Jud Taylor, pero atribuido también a Alan Smithee.

Sting en 'Dune', cuya versión televisiva David Lynch firmó como Alan Semithee; un fotograma de 'La ciudad sin ley' y Eric Idle en 'An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn'.

Tras estos casos, Dennis Hopper firmó como Smithee en 'Catchfire' porque estaba muy descontento con el resultado final. También Kiefer Sutherland, muy insatisfecho con los resultados finales de 'Se busca mujer'. Incluso un director de tanto prestigio como David Lynch, que sufrió las permantentes intromisiones del productor Dino de Laurentiis edurante el rodaje de 'Dune' en 1984, Un caso peculiar porque en el filme Lynch aceptó aparece en los créditos de la película, aunque durante la promoción despotricó todo lo que pudo contra De Lautentiis, cuando decidió hacer la versión para la televisión se negó a poner su nombre y firmo como director: Alan Smithee.

Alan Smithee aparece hoy como un prolífico director de cine que cuenta en su filmografía con 77 películas dirigidas desde 1968 hasta hoy, además de 19 créditos como guionista, 9 como actor, y 8 como productor, en poco más de tres décadas, además un interminable número de videoclips dirigidos por él. Lo curioso es que en muchas críticas en periódicos se hablaba de este director como un cineasta como más, con sus defectos y habilidades: «Directamente dirigida por Allen Smithee, quien tiene una facilidad hábil para escanear caras y extraer detalles de fondo nítidos», decía el New York Times de una de esas ignotas películas. «La dirección de Smithee mantiene la acción tensa y dibuja representaciones convincentes del elenco de apoyo», dijo Variety antes que se desvelase quienes estaba detrás del pseudónimo.

Paradójicamente a Alan Smithee la consagración le llegó con su ruina. La comedia 'An Alan Smithee Film: Burn, Hollywood, Burn' (1998) fue la presentación masiva de la supuesta historia de Alan Smithee, dirigida por él mismo (en realidad Arthur Hiller) y comandada por un reparto que incluía a Sylvester Stallone, Whoopi Goldberg y Jackie Chan. Pronto se vio el negocio, y se creó una productora llamada Allan Smithee prod., Incluso en 2002 se hizo un documental para la televisión, firmado por Lesli Klainberg, llamado '¿Quién es Alan Smithee?'.

El gremio de directores de Hollywood abandonó ese pseudónimo en 2000, aunque se ha continuado utilizando, sobre todo en televisión: ¿Y qué ocurre ahora con aquellos directores que se niegan a firmar sus obras? Los mentideros de Hollywood aseguran que ahora se utiliza en nombre de Thomas Lee, aunque aún no se ha podido demostrar que este director no exista.