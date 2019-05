Juan Antonio Bayona: «Lo de Cataluña es la historia interminable» El realizador Juan Antonio Bayona en el Fant bilbaíno. / Jordi Alemany El director más taquillero del cine español, que recibe el homenaje del Fant bilbaíno, se muestra crítico con la situación de la cultura en su tierra: «El mandato independentista está en el centro del relato y lo monopoliza todo» OSKAR BELATEGUI Viernes, 10 mayo 2019, 15:33

Mucho ha llovido desde que Juan Antonio Bayona (Barcelona, 1975) se colara en los pases del Festival de Sitges «simulando ser periodista». Ahora es él quien recibe los homenajes de certámenes como el Fant bilbaíno, que además de otorgarle el premio Estrella del Fantástico en su 25 edición le ha permitido estrenarse como DJ junto a su hermano Carlos en el Museo Guggenheim. Visitante fiel de la Aste Nagusia todos los veranos -«tengo amigos bilbaínos que viven en Barcelona y que me invitan a hacer el loco por aquí»-, el autor de 'Lo imposible', 'El orfanato', 'Un monstruo viene a verme' y 'Jurassic World: El reino caído' charló en Bilbao sobre su trabajo con Spielberg, con el que comparte su defensa de la experiencia del cine en salas.

«Las plataformas digitales cumplen un servicio muy importante como es que el cine llegue a lugares donde de otra forma sería imposible», defendió. «Para mí, el debate no es plataformas sí-plataformas no, sino establecer que hay un sector que está en peligro, que es el de la exhibición, sobre todo en los pueblos y ciudades más pequeñas. En Francia, siempre hay un cine a menos de diez minutos en coche. Y me parece bien que Cannes defienda las salas».

Álex de la Iglesia le tachaba amigablemente en Twitter de «nostálgico» por su postura, pero, para el director más taquillero del cine español, que desaparezcan las salas y triunfe «la oferta agresiva» de las plataformas «no significa progreso». «Son dos mundos que pueden coexistir, igual que han coexistido toda la vida el cine con el vídeo y la televisión. Yo seguiré rodando películas para los cines, una experiencia que no es comparable a verlas por televisión».

–¿Sus primeros terrores son reales o cinematográficos?

–No lo sé... Confundo mucho el cine con la vida. Mi primer recuerdo es un plano. Me daba mucho miedo la oscuridad por la noche, pensaba que iba a entrar en mi habitación Jack Nicholson con un hacha. Asocio el terror a quedarme solo por la noche, al sonido del viento... Eso lo mezclaba con personajes de la película, como Frank Langella en el 'Drácula' de John Badham escalando boca abajo... Vi esa imagen por accidente en televisión y se me quedó grabada, no podía estar cerca de una ventana.

–Su padre pintaba carteles para cines de Barcelona. ¿Hasta qué punto ha influido él en su cinefilia?

–Más de lo que yo pensaba. La última secuencia de 'Un monstruo viene a verme', cuando el niño descubre un libro de notas con dibujos de la madre, está inspirada en una experiencia personal. Yo descubrí un día un cuaderno de mi padre de cuando hizo la mili en Sidi Ifni. Las últimas diez páginas eran entradas de cine pegadas. Yo había hecho lo mismo de niño. Entonces me di cuenta de que mi padre era tan cinéfilo como yo. Él propició una educación sentimental en casa en la que la cultura era muy importante, era pintor y siempre había libros de pintura.

–Creció en un barrio de Barcelona, La Trinidad Vieja, en el que no había ni un cine. Tiene orgullo de barrio.

–Ahora me estoy documentando mucho sobre el barrio y he descubierto que hubo un cine enfrente de mi casa, que cuando yo nací ya no existía. El otro día vi el último 'Salvados' de Jordi Évole, que transcurría en su barrio, y me sentí totalmente identificado, es muy parecido al mío. Cuando crecí allí era un barrio muy marginado, no quedaba guay decir que eras de la Trinidad Vieja. Y ahora, al revés. Lo reivindico y sigo votando en el barrio, porque si no, no voy nunca.

–¿Qué placer hay en provocar miedo a los demás?

–No lo sé... Yo pasé mucho miedo de niño en el cine, supongo que después me ha gustado ponerme en el otro lado. Me divierte mucho. En los pases de 'El orfanato' en los festivales siempre me escondía detrás de los cortinas para ver los momentos en los que la gente saltaba en su butaca.

–¿Sigue pasando miedo en una sala o ya se conoce los trucos?

–Cada vez me cuesta más. Hay otro tipo de terrores que me llaman más la atención. Disfruto mucho con un director rumano, Cristian Mungiu, que hace dramas que podían ser películas de terror. Los veinte últimos finales de '4 meses, 3 semanas, 2 días' son aterradores. Me gusta su capacidad de inquietar, estás todo el tiempo esperando que pase algo. Hay una película francesa reciente, 'Custodia compartida', que en su última parte utiliza los códigos del cine de terror.

–Vamos, que sus terrores han pasado a ser reales.

–Sí. Me sigue gustando el fantástico clásico. Una de las razones de hacer 'Jurassic World' es que Colin Trevorrow me dijo: vamos a hacer 'El orfanato' con dinosaurios. Como espectador respondo mejor a terrores más reales.

–¿Se enfada si le digo que no hace cine de autor?

–Llevo leyendo críticas de cine desde pequeño. Y todo es coyuntural, hay que dejar pasar el tiempo para valorar una obra, sobre todo ahora con internet, donde se sienta juicio de manera rápida y frívola. Me hace gracia que acusen a mis películas de cosas que yo leía sobre las de Spielberg. No quiero compararme con él, pero he crecido viendo eso. Ahora se reivindican películas denostadas en su día, como 'La escalera de Jacob'.

Juan Antonio Bayona con Steven Spielberg, productor de 'Jurassic World: El reino caído', junto a Sigourney Weaver, protagonista de 'Un monstruo viene a verme', y con el Goya al mejor director por este último filme.

–¿Cuánto dinero ha hecho en el mundo 'Jurassic World'?

– Más de 1.300 millones de dólares.

–¿Le pesa que cada nueva película suya tenga que ser un acontecimiento?

– Lo que más me importa es poder mantener la independencia. Y esa independencia, esa autoría, se consigue muchas veces gracias al éxito comercial. Recuerdo que antes de estrenar 'Un monstruo viene a verme', hablé con mi socia, Belén Atienza, y le dije que 'Jurassic World' iba a ser un buen paso, porque 'Un monstruo... ' era una película muy arriesgada. De hecho, funcionó muy bien en España pero no en el resto del mundo. 'Jurassic World' era una manera de estar tranquilos y de conservar la independencia como cineasta.

–El otro día contestaba en Twitter a un internauta que sus películas habían recibido algo menos de 4 millones de euros en subvenciones y solo en IVA han devuelto más de 20.

–No suelo responder a la gente en Twitter, no es el medio propicio para un debate. La gente habla de producir películas con mucha alegría, cuando hay chavales que se tiran tres años estudiando producción en la escuela de cine. Pero de vez en cuando me gusta hacer algo de pedagogía. Me alegró comprobar que entraron a responderle más personas, va calando la realidad del cine como una industria que devuelve más dinero del que recibe. 'Lo imposible' costó 40 millones y recibió una subvención de millón y medio. Que me digan que no hay riesgo del productor...

«Me hace gracia que acusen a mis películas de cosas que yo leía sobre las de Spielberg» cine de autor

«El público hoy acude a las salas casi como si estuviera viendo televisión» hollywood y las secuelas

–Se muestra pesimista con la situación de la cultura en Cataluña.

–Vivimos un momento complicado. En los últimos años ha habido un retroceso en la cultura en Cataluña, se ven afectadas muchas cosas y entre ellas el cine. Ahí están los datos. Ha descendido la producción, han desaparecido distribuidoras y han cerrado salas y revistas que se editaban en Barcelona desde siempre. Mis películas han hecho una taquilla sensiblemente más baja que lo normal en Cataluña. Ahora mismo, el mandato independentista está en el centro del relato y de alguna forma lo monopoliza todo, y ahí nos encontramos con un descenso importante de la producción y el consumo.

–Llamaba a votar «contra el miedo y el odio». ¿Respira aliviado?

– Sí. Me guardo mucho de opinar sobre política, me da miedo de que se instrumentalice, es fácil perder el control en las redes y que se tergiversen tus palabras. Pero hay momentos en los que uno tiene que hablar, no te queda más remedio. Y en aquel momento yo tenía que decir lo que dije. El resultado de las elecciones nos deja respirar un tiempo. Soy optimista, pero no se puede bajar la guardia. Vivimos un momento no solo en España sino en el mundo con un retroceso en temas muy importantes que afectan a los ciudadanos.

–¿Lo de Cataluña es 'lo imposible'?

– Más bien 'la historia interminable'...

–¿En qué anda metido?

–Cerrando un par de cosas. Por un lado con mi productora para rodar aquí y tengo ofertas de Hollywood de cine y televisión. Es una suerte poder elegir. Rodaremos si todo va bien el año que viene.

–¿Qué le parece que nos pasemos el día hablando de superhéroes?

–Ves la producción de los estudios en los años 80 y te das cuenta de que ahora funcionan como un gran corporación, que busca el rendimiento más alto y una seguridad a años vista. Por eso se agarran a las secuelas y las franquicias, se fideliza al público, que hoy acude a las salas casi como si estuviera viendo televisión. Yo soy consumidor de 'blockbusters', pero la producción tiene que ser variada. Hay que apostar por otras películas que son necesarias para disfrutar de un panorama cinematográfico rico. Está muy bien 'Los Vengadores', pero hoy se estrenan dos películas estupendas, 'Los hermanos Sisters' y 'El increíble hombre menguante', que tienen que tener la posibilidad de llegar a las salas, porque eso hace más rica y plural la cultura.