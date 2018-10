Lecciones de cine John Carpenter, maestro del terror El autor de clásicos del horror moderno como 'La noche de Halloween' y 'La cosa' clausura el Festival de Sitges con su banda de música BOQUERINI Viernes, 12 octubre 2018, 12:20

John Carpenter es director de cine, guionista y compositor de bandas sonoras. Nació en Carthage, Nueva York, el 16 de enero de 1948 y junto a David Cronenberg y Wes Craven, conforman durante gran parte de la década de los 80 el grupo denominado 'las tres C' del cine de terror moderno. Este sábado 13 clausurará el Festival de Cine Fantástico de Sitges con un concierto con su banda de música, en la que participa también su hijo.

Carpenter, hijo de músico, crece en Kentucky. Siendo aun un niño empieza su fascinación por las películas, sobre todo por los westerns de Howard Hawks y John Ford, y por las películas de terror de bajo presupuesto, como 'El enigma de otro mundo' y las de ciencia ficción de gran presupuesto como 'Planeta prohibido'. A muy temprana edad empieza a rodar cortometrajes en 8 mm ('Revenge of the Colossal Beast', 'Gorgo vs. Godzilla', 'Terror from Space' y 'Sorcerers from Outer Space') antes de entrar en la escuela secundaria. Fue a la Western Kentucky University en donde su padre presidía el departamento musical, para trasladarse en 1968, a la Universidad del Sur de California, aunque no finalizó sus estudios.

En sus años universitarios escribe guiones y rueda cortometrajes, hasta que logra debutar en el cine profesional con el largometraje 'Dark Star' (1974), una comedia de ciencia ficción llena de humor negro que coescribió con Dan O'Bannon, quien más tarde fue el autor del guion de 'Alien, el octavo pasajero', adaptando libremente gran parte de 'Dark Star'. La película costó sólo 60.000 dólares y fue una producción complicada, ya que tanto Carpenter como O'Bannon completaron la película asumiendo varios roles, con Carpenter haciendo la partitura musical, así como la escritura, producción y dirección. El trabajo de Carpenter no pasó desapercibido en Hollywood, en donde estaban maravillados de sus habilidades cinematográficas dentro de los límites de un presupuesto muy reducido.

'Asalto a la comisaría del distrito 13' (1976), su siguiente filme, es un thriller de bajo presupuesto influenciado por las películas de Howard Hawks, en particular 'Río Bravo'. Al igual que había sucedido con 'Dark Star', Carpenter es de nuevo el responsable de muchos aspectos de la creación de la película. No sólo escribe, dirige y compone la banda sonora, sino que también la monta, bajo el seudónimo de 'John T. Chance', que era el nombre del personaje que interpretaba John Wayne en 'Río Bravo'. Carpenter ha dicho que él considera 'Asalto a la comisaría del distrito 13' su primera película de verdad, ya que fue la primera película que filmó con un plan de rodaje. Sobre su adscripción al terror fantástico ha dicho: «Yo no he elegido esta carrera, esta carrera me ha elegido a mí. La verdad es que me metí en esta industria con la idea de hacer westerns. Pero cuando sales a buscar trabajo, aceptas lo primero que te ofrezcan. Pero ahora estoy muy contento con esto de ser John Carpenter. Verdaderamente feliz. Me llevó muchos años conseguirlo, y ahora que estoy contento con ello, creo que lo mejor que puedo hacer es dedicarme a ser John Carpenter. No tengo elección».

Fotogramas de 'La cosa', 'Fantasmas de Marte' y 'La noche de Halloween'.

En 1978 firma 'La noche de Halloween', un enorme éxito comercial que ayudó a dar a luz al sub-género denominado' slasher' y que ha conocido muchas secuencias y remakes, más o menos reconocidos. Con un presupuesto relativamente pequeño, 320.000 dólares, la película recaudó más de 65 millones, lo que la convierte en una de las películas independientes de más éxito de la historia y convierte a Jamie Lee Curtis en 'la reina del grito'

Un año después dirige 'La niebla', realizada con un presupuesto de 1 millón de dólares, y recaudando más de 21 millones, solo en los Estados Unidos. La película es ya un clásico del terror moderno, que supone para Carpenter el inicio de una década, los años 80, llena de éxitos. 'La niebla' es para Carpenter su película favorita. Su siguiente título, '1997: Rescate en Nueva York' (1981), es una una historia de acción y ciencia ficción de ritmo trepidante que combina sabiamente la acción y la música, compuesta por el propio director. 1982 es el año de 'La cosa', un remake de la película de 1951 de Howard Hawks, 'El enigma de otro mundo', que se muestra más fiel a la novela corta de John W. Campbell Jr. sobre la cual se basaron las dos películas. Curiosamente en este filme Carpenter renuncia a componer la banda sonora, para la que llama a Ennio Morricone.

Terror, nostalgia y rock and roll son los elementos de 'Christine' (1983), adaptación de la novela homónima de Stephen King que narra la historia de un joven que adquiere un coche de segunda mano de los años 50, el cual arregla y restaura, y que resulta tener poderes sobrenaturales. Michael Douglas se pone en contacto con él deseando producirle una película. El resultado fue 'Starman' (1984), escrita por el propio Carpenter, una historia fantástica sobre un 'hombre de las estrellas. Con el propósito de hacer una película por año, en 1986 hace 'Golpe en la pequeña China', en 1987 'El príncipe de las tinieblas', película con influencias de la serie de la BBC, 'Quatermass', en 1988 'Están vivos'. Su carrera en los 90 se caracteriza por una serie de fracasos notables: 'Memorias de un hombre invisible' (1992) creada al servicio de Chevy Chase, 'En la boca del miedo' (1995) 'El pueblo de los malditos' (1994), 'Escape From L.A.' (1996) y 'Vampiros» (1998) protagonizada por James Woods.

El siglo XXI lo inaugura con 'Fantasmas de Marte' (2001). A partir de ses momento sus trabajos se espacian. Trabaja para la televisión destacando el episodio 'El fin del mundo', de la serie Maestros del Horror, El fin del mundo en 35 mm, que participó a concurso en la sección oficial del Festival de Sitges. En 2006, para la segunda temporada de la serie, dirigió 'Pro-life'. 'Presas del Diablo' (2010), ha sido su último trabajo hasta el momento, prefiriendo en los últimos años participar en giras por todo el mundo con su banda de música.