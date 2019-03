¿Quién es la Capitana Marvel? Diferentes identidades de Carol Danvers. Las pantallas reciben a una superheroína semidesconocida para el gran público a pesar de sus grandes poderes, longevidad y personalidad JAVIER BRAGADO Madrid Jueves, 7 marzo 2019, 01:19

¿Quién es esa rubia que ahora tiene una película nueva? ¿De verdad que es la superheroína más fuerte del universo Marvel? ¿Qué poderes tiene? Si tan importante era, ¿por qué no había salido antes en las películas?

Cualquier espectador de cine que no haya leído lo suficiente como para tener un conocimiento general de Marvel puede hacerse una y mil preguntas similares sobre la Capitana Marvel. A un día de estrenarse en España la cinta que protagonizará Brie Larson('La habitación', 'Kong, la isla calavera'), el personaje de Carol Danvers es bastante desconocido para el público alejado de las viñetas.

Y no será por juventud ni por número de seguidores. «A pesar de su percepción de novedad Carol Danvers es un personaje que prácticamente ha estado en el universo Marvel desde el principio. Estaba en la serie original del Capitán Marvel y en los últimos años después de haber sufrido sucesivas transformaciones por los guionistas y por el relanzamiento de los años 70 transformándola en Ms Marvel», ilustra Carlos Pacheco, dibujante veterano en las tierras de superpoderes y encargado del viaje inverso: ha puesto los lápices a 'La vida de la Capitana Marvel' (Panini), la historia que servirá para encajar el pasado de Danvers con la película de Brie Larson.

En este punto hay que recordar que Capitán Marvel es más una rol o una función que un nombre de superhéroe individual. De hecho, Danvers heredó el puesto de su mentor cuando éste murió de cáncer en una de las historias más recordadas por los seguidores en los últimos tiempos. Pero Danvers ya había hecho méritos durante más de 40 años desde que pasara de ser una secundaria florero a una auténtica mujer protagonista entre la testosterona de las viñetas que ha evolucionado con distinta suerte. «El personaje, en términos técnicos, se caracteriza por la indefinición, incluso con nombres distintos como Ms Marvel o Binary. Casi era lógico que fuera Capitán Marvel, que no define a un personaje sino que es más un 'phantom', un hombre enmascarado. Hay un personaje que hereda ese rol, como puede pasar con Iron Man o cualquier personaje que se convierte en icono más allá del ser humano que lo sostiene», ilustra Carlos Pacheco.

Al mismo tiempo que sus identidades han cambiado, sus poderes han evolucionado, aumentado, menguado o desaparecido, pero conserva la cima de las mujeres gracias a su superfuerza, resistencia, capacidad para volar y sobrevivir en el espacio. «Hay gente que se ha sorprendido porque de repente nos la presenten como la mujer más poderosa del universo Marvel, pero es que ya en los 70 y 80 nos la ponían de esa manera, como la mujer que resistía cualquier golpe y se levantaba», señala Julián Clemente, editor de Panini en España. Con tal potencial y su conexión extraterrestre, su trayectoria no se la limitado a la Tierra, ha vivido aventuras en el espacio y ha dirigido o codirigido a varios grupos de superhéroes.

Buena parte del crecimiento del carisma de Danvers la tiene un guionista que se puso a imaginar a una nueva mujer en 1978 y tuvo que resucitarla. «Llega Chris Claremont, que tenía 26 años, y expande que sea un personaje feminista, lo lleva a las últimas consecuencias. Es más, cuando él pierde el control sobre el personaje porque se termina la serie, Carol Danvers pasa a 'Vengadores' y sufre una situación verdaderamente abracadabrante (algo que pasa solo en los tebeos): queda embarazada de su hijo. Claremont entendió que aquello era una violación consentida por cuantos la rodeaban y decidió que el personaje estaba hundido y se propuso recuperarla. La rescata para la 'Patrulla X' y se produce un proceso interesantísimo, muy apasionante de reconstrucción del personaje. La hace más poderosa (cósmica) y en realidad lo que hace es mostrarnos la resiliencia de esta mujer, la capacidad de esta mujer muy fuerte», resume Julián Clemente.

Portadas con Carol Danvers en diferentes colecciones.

Carol Danvers ha seguido escalando en la jerarquía de los tebeos. Y no sólo por sus superpoderes. Por ejemplo, ha sido directora de una revista, astronauta, escritora de éxito. «En los últimos años, Marvel se ha propuesto construir alrededor de ella un discurso muy feminista muy interesante. La ha puesto de líder en multitud de ocasiones, la puso en uno de los bandos en conflicto en 'Civil War II', ha liderado los Vengadores y dentro de la comunidad superheroica está considerada como una auténtica autoridad», resume Clemente. Como alter ego, su personalidad está fuera de toda duda. «No dependía de otro hombre como un Reed Richards o Flash Gordon, algo que el habitual lector podía percibir. Iba por su cuenta. A raíz del 'Woman League' en los 70 toma al personaje como adalid de esa lucha, se convierte directora de una revista feminista (Woman Magazine -una revista publicada por el Daily Bugle, el diario de Spiderman-), inicia una carrera en solitario, nunca tuvo una vida estable estándar y se convierte en un personaje que siempre ha tenido una vida muy independiente del resto», destaca Pacheco.

Paradójicamente, la virtud de la independencia se tradujo en soledad y alcoholismo con un rescate humano apoyado en la sororidad porque sus contadas amigas siempre fueron un apoyo constante en el melancólico aislamiento del héroe al llegar a casa. La nueva cara dio lugar a una de las etapas más aplaudidas por la crítica (del año 2014 al 2015), que reconoció a Kelly Sue DeConnick como una gran guionista capaz de trasladar el mensaje feminista las viñetas. Hoy, la escritora mantiene su cariño por Danvers. «Me siento tan orgullosa de ella, Carol es una persona que vive en mi cabeza y '¡mira lo que has hecho, chica!'. Es como si acabaran de ascender a una amiga», declaró al Wall Street Journal tras conocer que Marvel había dado luz verde a una película en solitario.

Portadas de dos colecciones diferentes de Carol Danvers.

Además de por sus poderes, hay varias razones con nombres femeninos fuera de las pantallas que han catapultado a Danvers a tener una presencia destacada en las próximas películas de Marvel. Por una parte, están las numerosas seguidoras de la superheroína. «Chris Claremont, con su llegada, cambia el mundo de las mujeres. Aunque había habido elementos destacados, son los X-Men de Chris Claremont los que redefinen la mujer en el mundo del cómic y son personajes como Tormenta y Fénix los que le dan la vuelta a todo lo conocido hasta entonces. Y eso atrajo la atención de muchísimas aficionadas. Hoy en día las cosas han cambiado radicalmente. El público es mucho más diverso, no existe ese patrón casi definido que hemos tenido en mente. La prueba es que en Twitter la legión de fans de la capitana -'Carol Corps' (las tropas de Carol)- cuenta tanto con hombres como con mujeres y me atrevería a decir que hay más mujeres que han adoptado el personaje como suyo», apunta Pacheco.

Por otra, está el camino abierto por DC, el gran rival de Marvel en el tablero. «No es baladí mencionar a Wonder Woman. Ese movimiento con el personaje o que intentó DC con esa jugada le ha salido muy bien en términos prácticos. Era obvio que Marvel tenía que de una manera o de otra jugar en esa liga», reconoce Pacheco.

Bien lo sabía Brie Larson cuando descubrió a la legión de seguidores del personaje y se miró en el espejo de Gal Gadot y la gran influencia que ha tenido entre la chavalería. Ahora, es muy frecuente ver a niñas vestidas de La Mujer Maravilla por Halloween, carnavales o cualquier otra excusa para disfrazarse de su personaje preferido. Y la mujer de 29 años de Sacramento se ha empeñado en encarnar a quien puede ser icono del futuro y salvadora del universo frente a Thanos. Se ha servido de las redes sociales para mostrar su interés por el personaje, ha presumido de un entrenamiento físico para casi no necesitar dobles en escenas de esfuerzo y ha reforzado sus respuestas a todos aquellos que querían seguir su camino.

Larson no podría quedarse atrás tras leer los cómics de su personaje. «Danvers se ha convertido en un modelo a seguir, no sólo dentro sino fuera de los tebeos. Fuera, el personaje también va a constituir un modelo para niñas que buscaban un modelo superheroico en Marvel. Ya lo tenían en DC con Wonder Woman y ahora lo tendrán probablemente en Marvel. Dentro, es el modelo a seguir por Ms Marvel. Carol Danvers fue durante muchos años Ms Marvel, desde finales de esta década ha cogido el papel de Capitana Marvel y Miss Marvel ahora es Kamala Khan, de padres paquistaníes, y un personaje apasionante e interesantísimo que sirve para ver otras de las vertientes que toma el feminismo en los adolescentes», concluye Clemente al tiempo que lanza otro cebo para quien ha heredado el puesto de la mujer más poderosa.

Portada de la nueva Ms. Marvel y de Capitana Marvel.