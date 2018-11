'The Guilty': Una llamada desesperada Jakob Cedergren, protagonista de 'The Guilty'. Cartelera El director danés Gustav Möller firma un premiado thriller que nació del caso real de una mujer secuestrada que llamó al número de emergencias BORJA CRESPO Jueves, 22 noviembre 2018, 19:30

«Creo que las imágenes más fuertes de la película, las que te cuesta más olvidar, son las que no se ven», explica el debutante director danés Gustav Möller sobre 'The Guilty', una de las sorpresas del año, Premio del Público en Sundance y mejor guion en la Seminci de Valladolid. Esta aclamada ópera prima parte de una idea que le vino a la cabeza a su máximo impulsor al escuchar, a través de un medio de información, una llamada real al 911 de una mujer secuestrada. «La mujer viajaba en coche y, como estaba sentada a lado de su secuestrador, hablaba en clave», relata el cineasta. «Al principio me intrigó el suspense de la llamada, como a cualquier otro oyente. Pero después empecé a reflexionar sobre lo que la hacía tan intrigante».

Jakob Cerdegren ('Submarino'), Jessica Dinnage ('The rain') y Omar Sahargawi ('Nymphomaniac') protagonizan un thriller de suspense basado en los personajes que algunos han comparado con ´Buried' de Rodrigo Cortés. Durante su rutinario turno de noche como operador del servicio de emergencias un policía atiende la llamada de una mujer notablemente desesperada. Localizarla y ayudarla se convierte en una obsesión que revuelve los sentimientos internos del agente.