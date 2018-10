'Génesis' triunfa en la Seminci con tres premios, incluida la Espiga de Oro Philippe Lesage, con sus galardones. / Efe Seminci 2018 La película de Philippe Lesage relata tres formas del despertar sexual de tres adolescentes, que el director ha tomado de sus propias vivencias juveniles BOQUERINI . Domingo, 28 octubre 2018, 11:45

Contra todo pronóstico, la película canadiense 'Génesis' ('Genèse') se ha proclamado este sábado como la gran triunfadora de la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con tres galardones: la Espiga de Oro a la Mejor Película, el premio al mejor director (Philippe Lesage) y el de mejor actor para Théodore Pellerin. La Espiga de Plata ha recaído, exaequo en la alemana 'A la vuelta de la esquina' (In den gängen') y en la estadounidense 'The Miseducation od Cameron Post', de Desiree Akhavan. El premio a la mejor actriz se lo lleva la islandesa Hallodóra Geirhardsdóttir por 'La mujer de la montaña'. El mejor nuevo director (Premio Pilar Miró) es para el rumano Milko Lazarov por 'Ága', la mejor fotografía para 'Una tierra imaginada' y el mejor guión (¡por fin aquí una de las favoritas!) para 'Den Skyldige' ('The Guilty' en su título internacional).

El jurado, presidido por el realizador portugués Miguel Gomes y entre los que se encontraba la actriz Bárbara Goenaga y el exdirector del Festival de San Sebastián Manuel Pérez Estremera, ha ignorado títulos como 'Utoya. 22 de julio', 'Dogman', 'Mi obra maestra' o 'La caída del imperio americano', aunque esta última ha logrado el Premio FIPRESCI de la crítica internacional, todas ellas favoritas a premio.

'Génesis' es una larga producción (129 minutos) del Canadá francófono que cuenta la historia de un estudiante de 19 años enamorado de su mejor amigo. Su hermanastra entabla una relación con un hombre cercano a los 30, mientras que un tercer amigo del grupo inicia una relación correspondida con una chica de su edad

La película de Philippe Lesage relata tres formas del despertar sexual de tres adolescentes, que el director ha tomado de sus propias vivencias juveniles. Es su tercer largometraje de ficción. Apenas aparecen adultos en una película en la que lo fundamental son las vivencias de estos jóvenes, el amor y la amistad. Théodore Pellerin, que se lleva el premio al mejor actor, tiene 17 años y su personaje, además de imitar a los profesores de su colegio, inicia una romántica relación homosexual con su mejor amigo.

Espigas de plata

'In Den Gänen' ('A la vuelta de la esquina') es una producción alemana que se desarrolla en su mayor parte entre los reponedores de un inmenso hipermercado, que encuentran en el trabajo, entre compañeros la calidez de un hogar que les falta en sus solitarias vidas fuera del centro de trabajo. El hilo conductor es el novato de la empresa, aun en periodo de prácticas que es guiado por un experimentado y amable colega que ejerce como un padre laboral. Este joven (Fraz Rogowski) tiene tanto protagonismo como la carretilla elevadora que aprende a manejar para depositar las cajas de mercancías en los estantes superiores del almacén. Una película, triste, desangelada, que muestra un microcosmos laboral frío y deshumanizado.

La otra Espiga de Plata, la estadounidense 'The Miseducation of Cameron Post', de Desiree Akhavan, cuenta la historia de una adolescente huérfana (una excelente Chlöe Grace Moretz) que es ingresada por sus tíos con los que vive en un centro cristiano para que 'curen' su homosexualidad, cuando es descubierta manteniendo una relación lésbica en una amiga. La directora, norteamericana de padres iraníes ha plasmado muchas de las experiencias por las que pasó en uno de estos centros, en su caso para curarse de un trastorno alimentario.

Un fotograma de 'Génesis'.

Halldóra Geirharösdóttir, mejor actriz por 'La mujer de la montaña', es también directora de teatro. Su personaje es el una mujer guerrera que lucha en solitario ara defender los recursos naturales de su país, provocando sabotajes en las líneas eléctricas de alta tensión.

El premio Pilar Miró al mejor nuevo director, ha sido para el rumano Milko Lazarov por 'Ága', película que ha rodado entre los esquimales del Ártico a 42 grados bajo cero. La película funciona como una fábula como la última familia de la tierra que está a punto de extinguirse conservando una forma de vida tan elemental como las de sus generaciones anteriores.

La danesa 'Den Skyldige' ('The Guilty') muestra las conversaciones telefónicas que un oficial de policía mantiene con una mujer que ha llamado pidiendo socorro por haber sido secuestrada y con las patrullas que dispone en ese momento. Con reminiscencias de 'La ventana indiscreta' de Hitchcock, donde en vez de un patio de vecinos, el policía protagonista solo tiene un ordenador y un teléfono para resolver un posible crimen.

Película agridulce sobre el alzhéimer

Para clausurar se ha elegido una producción norteamericana alemana, 'Honey in The Head', de Til Schweiger, en riguroso estreno mundial, algo al alcance de muy pocos festivales. Se trata de un relato agridulce sobre el alzhéimer en torno a la relación de un hombre muy mayor que lo padece (Nick Nolte) y su nieta de pocos años, interpretada por Sophia Lane Nolte que en la realidad es una hija tardía del actor. En padre de la chica es en el filme Matt Dillon y en el reparto están también Emily Mortimer y Jacqueline Bisset Una historia muy comercial pero capaz de emocionar

El balance final de esta 63 Seminci es muy bueno. Como en casi todos los festivales, demasiadas secciones que resultan inabarcables. Pero la especialización que ha escogido Valladolid en el cine de autor, le está dando réditos muy buenos. La asistencia a los cines, casi siempre llenos, ha aumentado con respecto al pasado año, aunque discutibles, todas las películas han tenido bastante interés.