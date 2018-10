Ocho planes indispensables en Sitges 2018 Un fotograma de 'Suspiria', la nueva película de Luca Guadigno. Festival de Sitges Este jueves comienza el certamen fantaterrorífico español por excelencia | Presentamos una guía con algunos de los momentos imprescindibles que no deberías perderte BORJA CRESPO Miércoles, 3 octubre 2018, 18:19

Mañana jueves 4 de octubre comienza una nueva edición de Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, una cita indispensable con el cine de género que se extenderá hasta el domingo 14 de octubre, ofreciendo al respetable un suculento menú que incluye cientos de películas programadas en una parrilla desproporcionada, trufada de diferentes secciones, eventos, charlas, acciones, presentaciones, maratones, mesas redondas y la presencia de artistas de renombre que darán relumbre a una 51 edición que sitúa al evento catalán, un año más, en la pole position de este tipo de celebraciones. Es fácil perderse entre el maremágnum de proyecciones y actividades paralelas que ofrece el certamen fantaterrorífico, con lo cual se antoja indispensable compartir una guía con algunos momentos imprescindibles entre la amplia oferta.

La película de inauguración Suspiria

La 51 edición de Sitges viene cargada de expectativas. El festival congrega a un público numeroso, no necesariamente amante del género de terror. Es tendencia visitar el evento, con o sin carnet de cinéfilo en el bolsillo. La prueba es que las entradas para la inauguración del festejo volaron en cuanto se supo la película de apertura, la esperada 'Suspiria', remake, o más bien relectura, de un clásico del giallo italiano obra del maestro Dario Argento, cuya estética ha influido a cineastas contemporáneos como Nicolas Winding Refn ('The Neon Demon'). El encargado de filmar esta revisitación del filme de culto ha sido Luca Guadagnino, de celebrada trayectoria con películas como 'Cegados por el sol' o la reciente 'Call me by your name'. Dakota Johnson, más espabilada de lo habitual, y una hipnótica Tilda Swinton -que visitará Sitges- protagonizan una propuesta que despertó filias y fobias a su paso por Venecia, señal de que no deja indiferente a nadie. Afortunadamente, podrá verse en más sesiones durante el fin de semana.

Un concierto del maestro John Carpenter

Años esperando la visita de uno de los grandes maestros del cine de horror, con clásicos del género como 'La cosa', '1997: Rescate en Nueva York' o 'Están vivos'. Curiosamente, su presencia en Sitges no está relacionada directamente con sus películas. Podrá verse la nueva versión de 'Halloween', que cuenta con su beneplácito, pero la razón principal de su visita al festival es la celebración de un concierto en el auditorio el 13 de octubre. Como ya hiciera en el Primavera Sound hace un par de años, el mítico cineasta actúa en directo dándole a los teclados, arropado por una banda de rock en la que también se emplea a fondo su hijo. Mientras suenan temas incunables que forman parte de la memoria sentimental de multitud de seguidores de su obra audiovisual podrán verse fragmentos de sus filmes más representativos. Probablemente será uno de los momentos más hipsters de Sitges. La polémica ya está servida porque solamente unos pocos que han pagado una cifra desorbitada por una entrada especial podrán acercarse a Carpenter, reacio a recibir los elogios de sus fans. Únicamente firmará algún autógrafo a los que pagan por adelantado.

John Carpenter, en un concierto.

El punto caliente Clímax

Sitges acoge aquellas películas que han pasado por otros festivales de renombre causando sentimientos encontrados, aplausos exagerados o huidas de la sala oscura. Así, está previsto el pase de la última de Lars Von Trier, 'The house that Jack Built', con un Mat Dillon desbocado interpretando a un psicópata cruel y meticuloso que siembra la muerte a su paso. En Cannes revolvió el estómago a más de un espectador (y crítico) por sus escenas de violencia explícita. En la línea del autor de 'Rompiendo las olas' y 'Melancholia' está Gaspar Noé, que no se pierde nunca la cita catalana. En 2018 trae bajo el brazo 'Clímax', protagonizada por un grupo de jóvenes que acaban sumergidos en una suerte de fiesta rave satánica tras el abuso de estupefacientes. Drogas, sexo y bajos instintos al servicio de un director personal e intransferible especializado en meter el dedo en el ojo al público despistado. Los más atrevidos podrán complementar el pase de la película con un sarao impredecible el 6 de octubre por la noche en el Sweet Pacha, donde el acceso, previo pago de entrada, incluye la degustación de una sangría muy especial, importante en la trama del filme, junto al propio Noé y el plantel de actores (Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Kiddy Smile…). Probablemente arderá Instagram.

Vídeo. Una escena de 'Clímax'.

Carne de selfie Celebrities

Sitges no es un festival que dependa de la alfombra roja para apuntalar su éxito de público, la venta de entradas sube cada año exponencialmente, pero la presencia de rostros conocidos siempre da un toque especial a todo acontecimiento en torno al séptimo arte. Este año viene fuerte en cuestión de directores con la presencia mentada de Carpenter, a la que hay que añadir a Peter Weir, responsable de títulos mayúsculos como 'Picnic en Hanging Rock' o 'La última ola', y el mismísimo M. Night Shyamalan, de nuevo en el candelero tras el éxito de 'Múltiple', que presentará un avance de la esperadísima 'Glass', el cierre de una trilogía con 'El protegido', quizás la mejor película de superhéroes de la historia del cine. Tilda Swinton presentará 'Suspiria' por todo lo alto, la gran Pam Grier recibirá un merecido galardón, la Máquina del Tiempo, y se proyectará 'Jackie Brown' de Tarantino. También estará Josie Ho, popular actriz y cantante de Hong Kong, y la inefable Traci Lords, exestrella del porno. Convertida en icono esencial de la cultura pop, recogerá la María Honorífica por su trabajo con grandes nombres del cine independiente americano como John Waters o Roger Corman.

Helga Liné, nombre mítico del cine español en los años 70, recibirá el Premio Nosferatu y presentará en Sitges una sesión especial de 'El espanto surge de la tumba', cult-movie de Carlos Aured. Desde el star system también se apunta el gran Ed Harris y, atención, Nicolas Cage, actor de culto absoluto entre los aficionados al fantástico. El hombre de las múltiples muecas e implantes capilares, un genio a su manera, de prolífica filmografía, protagoniza uno de los filmes más esperados del festival, 'Mandy', de Panos Cosmatos, hijo del cineasta italiano George P. Cosmatos, un delirante thriller de acción con cubos de hemoglobina.

Nicolas Cage presentará 'Mandy'.

Los filmes más esperados Hypes

Internet genera expectativas desmesuradas con algunas películas antes de que se estrenen. Alimentado por las redes sociales, surge el hype, la publicidad excesiva de un título antes de que visite la cartelera. Los festivales ayudan a ello y en Sitges siempre hay un puñado de títulos que marcan pautas para la temporada cinematográfica de género que se avecina. 'Under the Silver Lake' es uno de los hits que crecerá o será vapuleado. Detrás está David Robert Mitchell, autor de 'It Follows', una de las propuestas de terror más sugestivas de los últimos tiempos, con una secuencia inicial de quitar el hipo. Se une al grupo de 'Suspiria', 'Clímax', 'Mandy' y 'The house that Jack Built'. ¿Cuál saldrá reforzada tras su proyección? En uno de los impagables maratones nocturnos podrá verse 'Future World', también en la lista, nueva ida de olla de James Franco, codirector -al alimón con Bruce Thierry Cheung- y rostro principal de un filme explotation que rinde homenaje a las producciones post-apocalípticas de serie B tipo 'Mad Max'. A ver qué pasa también con la premiere de 'Superlópez', adaptación del célebre cómic, con Dani Rovira en pijama al frente, y '70 binladens', lo nuevo del realizador bilbaíno Koldo Serra, una frenética película de atracos con Emma Suárez como estrella de la función. Atención también al cine que viene de Oriente, siempre efectivo: 'A better tomorrow 2018', 'Believer', 'Operation Red Sea'...

Vídeo.

Cine gratis Brigadoon

La sección Brigadoon es una de las más queridas del festival de Sitges. Cuenta con su propio espacio y entrada gratuita hasta completar aforo. Viene bien para descubrir material ignoto o cortometrajes de nuevo cuño. La película brasileña 'A mata negra', la locura made in Spain 'Apocalipsis Voodoo' y una retrospectiva del realizador José Ramón Larraz son algunos de los platos fuertes del apartado más desenfadado y gore del evento. Este año será homenajeado el director italiano Umberto Lenzi –desaparecido el pasado mes de octubre– que ya recibió en 2008 el Premio Nosferatu. Están programadas sesiones de 'La guerra del hierro', 'Una droga llamada Hellen' y 'La invasión de los zombies atómicos', entre otros títulos.

El premio Màquina del Temps Marcha zombi y comida espacial

El carismático actor Ron Perlman ('Hellboy'), premio Màquina del Temps, será el encargado de dar el pistoletazo de salida de la Sitges Zombie Walk de este año, que tendrá lugar el sábado 6 de octubre. Cientos de entusiastas disfrazados y maquillados de muertos vivientes invadirán las calles en un ambiente festivo que crece cada año. La marcha finalizará con una fiesta temática amenizada por el combo musical Motorzombis. Además, la Sitges Bacanal celebra este año su segunda edición, una propuesta gastronómica unida al cine que reinterpreta el leitmotiv del festival de este año, '2001: Una odisea del espacio'. Diseñada por Oriol Castro, del restaurante Disfrutar, y el hotel ME Sitges Terramar by Melià, es un festejo exclusivo cuyas entradas están a la venta en la web del festival. Comer cerebros, comer viandas que hacen referencia a Kubrick, un buen menú 2 x 1.

El Rubius y Wismichu Epidemia youtuber

Sitges no se libra del fenómeno youtuber. En Sitges la liarán parda, congregando a cientos de fans, dos nombres indispensables en el panorama de influencers nacional, El Rubius y Wismichu. El primero presenta una serie de animación, 'Virtual Hero', basada en su línea de tebeos con dibujos de Lolita Aldea y guión de El Torres. El protagonista es el propio youtuber, uno de los más seguidos en el mundo. Podrán verse los tres primeros episodios, donde el espectador se sumerge en un mundo virtual poblado por personajes excéntricos como la guerrera Sakura y la zombi Zombirella, pasando por el espectro Slimmer y la inteligencia artificial de G4t0. Influenciada claramente por el anime japonés, promete arrasar entre el público joven. Por su parte, Wismichu presenta 'Bocadillo', su primera película, o eso dicen porque la pieza apenas dura 40 minutos y está protagonizada por él mismo. ¿Mediometraje? Se vende como «una gran aventura llena de drama, romance, comedia y acción» que comienza cuando el creador de contenidos online busca un bar en el que desayunar un bocadillo apto para vegetarianos. Sin palabras nos quedamos con lo que puede deparar esta sesión especial anunciada a bombo y platillo. Igual es de las más terroríficas en festival.