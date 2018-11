'Ana de día' y otros estrenos Ingrid García-Johnson, en 'Ana de Día'. 'Lazzaro feliz' y 'Overlord' son algunos de los largometrajes que llegan este fin de semana a la cartelera BORJA CRESPO Jueves, 8 noviembre 2018, 16:40

Siempre es un gustazo ver a Ingrid García-Jonsson en pantalla grande, aunque su actual popularidad venga más por su participación en el programa televisivo 'La resistencia', dando réplica de vez en cuando a David Broncano como invitada comodín. Precisamente el motivo de su primera intervención fue su trabajo como actriz protagonista en 'Ana de día', película presente en el pasado festival de Málaga en la sección oficial a concurso. Andrea Jaurrieta escribe y dirige esta ópera prima levantada con esfuerzo y el apoyo de micromecenas a partir de una campaña de crowdfunding. Puro cine independiente, del de verdad, con la figura del doppelganger como inspiración, un doble idéntico con el que se cruza la musa generacional vista en filmes de bajo presupuesto, pero grandes ideas, como la genial 'Berserker'.

Lazzaro feliz

Premio especial del jurado en Sitges, 'Lazzaro feliz' es una delicia inconmensurable que se divide conscientemente en dos marcadas partes. Un giro en mitad del relato impulsa esta propuesta escrita y dirigida por Alice Rohrwacher que también se paseó con éxito por Cannes. Lazzaro es un joven campesino, ingenuo y juguetón, que entabla amistad con el hijo de sus amos. Trabaja de sol a sombra con sus familiares y amigos, explotados a conciencia en una finca donde parece no pasar el tiempo.

Gráfico Vídeo. Un fotograma de 'Lazzaro Feliz'.

Overlord

Rozó el premio del público en la reciente Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Le arrebató el galardón a última hora, por unas décimas, la desopilante 'One Cut of the Dead'. 'Overlord' es una buena muestra de cine de terror que busca el entretenimiento sin remilgos. En el marco de la II Guerra Mundial, poco antes del famoso Día D, un grupo de paracaidistas cae cerca de un castillo invadido por los nazis donde el mayor enemigo no lleva uniforme militar. El cine bélico y la moda de los muertos vivientes se fusionan, como si el popular videojuego 'Wolfenstein' se topase con 'Zombis nazis'. Curiosamente, las escenas de guerra son lo mejor.