Lady Gaga y Bradley Cooper, un dúo dinámico al servicio del drama
Un fotograma de 'Ha nacido una estrella'. Estreno El actor se pone por primera vez detrás de las cámaras en 'Ha nacido una estrella', un atrevido remake del clásico de George Cukor con Judy Garland

Viene siendo cada vez más habitual que un actor con fama mundial se coloque también detrás de la cámara, con desigual fortuna en cuanto a resultados artísticos. No todos son Clint Eastwood. Uno de los últimos rostros de Hollywood que ha decidido lanzarse a la aventura, compaginando el hecho de pensar el encuadre con moverse dentro del plano, es Bradley Cooper, una de los rutilantes astros presentes en el reciente Zinemaldi, donde pudo verse este atrevido remake del clásico de George Cukor con Judy Garland de 1954, que a su vez vivió una revisitación con Barbra Streisand y Kris Kristofferson en 1974 a las órdenes de Frank Pierson.

Acompaña en la gesta al apuesto Cooper las mismísima Lady Gaga en su primer papel de peso en una producción comercial tras marcarse varios cameos puntuales en largometrajes de diversa índole -ojo, se le ve en la absurda 'Machete Kills'- y manejarse bien en la serie 'American Horror Story'. Andrew Dice Clay («Blue Jasmine»), Dave Chappelle («Chi-Raq») y Sam Elliott cierran el elenco principal de una película que no va mucho más allá de cumplir con el expediente, lo que no quita que suponga un buen bautismo de fuego para la popular cantante: la parte musical es lo más despunta del conjunto y lo que más puede atraer al gran público.

Lady Gaga sale airosa del encargo. Pone voz y semblante a una cantante a punto de tirar la toalla que hace latir el corazón del rol de Cooper, un músico con mayor pegada que opta por apoyar al máximo a su amada en una ruta hacia la fama complicada. La extravagante artista estuvo nominada a un Oscar por la canción 'Til It Happens to You', incluida en la banda sonora del documental 'The Hunting Ground'. Aquí interpreta canciones originales. Cooper y Gaga hicieron un pacto desde el principio para grabar todas sus actuaciones en la película en directo -sin playback- en una pista. «Cantar tiene algo muy honesto... no puedes esconderte», señala el actor y director. «Pensé que esas dos cosas podían unirse y yo podría encontrar mi propia perspectiva. Siempre he sabido que quería dirigir, pero también sabía que necesitaba tener una perspectiva propia, saber por qué lo estaba haciendo, de lo contrario no había ninguna razón para hacerlo».