España salva a Woody Allen y estrenará su película el 4 de octubre Woody Allen da instrucciones a Timothée Chalamet y Selena Gomez en el rodaje de 'Día de lluvia en Nueva York'. 'Día de lluvia en Nueva York' podría verse en el Festival de San Sebastián, que ya se interesó por ella el año pasado. El director arranca el 10 de julio en la capital donostiarra el rodaje de su nueva película OSKAR BELATEGUI Miércoles, 8 mayo 2019, 17:45

España ha salvado del ostracismo a Woody Allen. Defenestrado en Hollywood desde que su hija Dylan le acusara públicamente de haber abusado de ella cuando tenía siete años, el autor de 'Manhattan' vio cómo Amazon metía en un cajón la primera de las cuatro películas que tenía contratadas con la plataforma de internet. Ninguna distribuidora estadounidense ha querido estrenar 'Día de lluvia en Nueva York', una comedia romántica de la que han renegado algunos de sus protagonistas, como Timothée Chalamet y Selena Gomez, que han donado su salario a organizaciones como Time's Up. Otro actor del filme, Jude Law, ha afirmado que le parece «una enorme vergüenza» la postura de Amazon.

Sin embargo, el filme se verá en España el próximo 4 de octubre de la mano de la distribuidora A Contracorriente, un día después de que llegue también a los cines italianos. No sería nada improbable que la cinta se vea antes en el Festival de San Sebastián, cuyo director, José Luis Rebordinos, ya se interesó por ella el año pasado. «Las acusaciones hay que demostrarlas, hemos luchado muchos años para que alguien no sea culpable mientras no se demuestre lo contrario. Con Woody Allen a esto se le da la vuelta», declaraba el responsable del Zinemaldia a este periodista el año pasado.

Además, Woody Allen volverá a dirigir dos años después de 'Wonder Wheel' –también distribuida por A Contracorriente– precisamente en San Sebastián, donde el 10 de julio dará el primer golpe de claqueta a una producción de Mediapro que podría traerle también a Bilbao. Poco se sabe de una película protagonizada por una actriz estadounidense de primer nivel, que mantendrá a Allen en tierras vascas durante siete semanas. Mientras, el realizador ha demandado a Amazon Studios y le pide 60 millones de euros por no estrenar su último filme y romper el acuerdo que había suscrito con la productora para realizar tres películas más.

Una imagen de 'Día de lluvia en Nueva York'.

«Amazon ha intentado justificarse con referencias la acusación sin fundamentos de una joven de 25 años contra el señor Allen pero esta ya era conocida por Amazon (y por el público) antes de firmar el acuerdo para cuatro películas. No da ninguna base para terminar el contrato», asegura el comunicado del cineasta, que siempre ha mantenido su inocencia. Moses Farrow, hijo adoptivo de Allen y Mia Farrow, sostiene que su hermana Dylan fue manipulada por su madre. Un psicólogo que se entrevistó nueve veces con Dylan puso en duda su versión y la investigación judicial sobre Allen nunca llegó a presentar ningún cargo.

Allen, que el próximo 16 de junio actuará en el bilbaíno Palacio Euskalduna junto a su banda, The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, también intenta en vano encontrar una editorial que publique su autobiografía. En el último año, ha intentado vender sus memorias al menos a cuatro firmas, que han rechazado el ofrecimiento «debido a la publicidad negativa que puede generar trabajar con el director», revelaba un ejecutivo al 'New York Times'. De hecho, algunos editores se negaron incluso a leer el material, un manuscrito ya completo, y utilizaron la palabra «tóxico» al describir los desafíos de publicar a Allen en el entorno actual. Hace 16 años, el director de 'Annie Hall' se negó a vender su autobiografía a Penguin por tres millones de dólares (2,7 millones de euros) al entender que era poco dinero.