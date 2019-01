'Dragon Ball' derrocha espectáculo en su vigésima entrega 00:36 'Dragon Ball Super: Broly' Cartelera La nueva aventura animada de Goku es entretenimiento en estado puro sin olvidar su lado trágico BORJA CRESPO Jueves, 31 enero 2019, 14:29

Sonado fue el fracaso estrepitoso de la conversión a imagen real de la archiconocida saga 'Dragon Ball', dirigida por James Wong en 2009. Manga y serie de dibujos animados de gloria mayúscula, hit de hits, ha tenido más de un subterráneo salto al celuloide, de divertida serie Z, y cayó en las fauces del negocio hollywoodense para convertirse en un espanto kitsch que poco tenía que ver con el material de partida, junto a el filme 'Akira' piezas fundamentales de la entrada de los cartoons nipones en Occidente.

'Dragonball: Evolution' fue un insulto para los adictos a la deslumbrante creación de Akira Toriyama, los otakus no han perdonado a día de hoy tamaña ofensa. Por suerte, siempre quedará el anime, la serie de televisión y películas como 'Dragon Ball Super: Broly' que logran entrar en la cartelera. Alabada por la crítica, no necesariamente abierta de miras o seguidores de la cultura oriental, puede interesar a todo tipo de público amante de la aventura y la acción, sin la necesidad de ser un erudito, la trama es comprensible con unas nociones básicas y el ritmo incansable. Entretenimiento en estado puro, con su lado trágico y esas peleas que parecen no acabar nunca. Energía inagotable, amistades peligrosas, manipulación mental y golpes, muchos golpes. Violencia animada.

'Dragon Ball Super: Broly' es la película número veinte de la franquicia. Goku, protagonista estelar -poco queda de aquel niño juguetón con cola de animal que volaba sobre una nube que marcó a una generación-, está enfrascado en alcanzar un nivel superior a base de entrenamiento sin descanso. Con su otrora enemigo y ahora aliado Vegeta ve truncada su concentración al ser desafiado por un enigmático Saiyan llamado Broly. ¿Cómo ha llegado a la Tierra? La suerte está echada, o más bien la batalla. Dirige Tatsuya Nagamine, de amplia trayectoria en el mundo del anime. Consigue una reseñable espectacularidad gracias al uso de algunos recursos infográficos, más allá de la animación en dos dimensiones.