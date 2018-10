Doblete para cerrar la 'trilogía del Baztán' Marta Etura, como la inspectora Amaia Salazar. En rodaje Fernando González Molina rueda simultáneamente 'Legado en los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta' las dos nuevas entregas de la saga de Dolores Redondo BOQUERINI . Lunes, 29 octubre 2018, 12:25

Cuando el alemán Peter Nademann compró los derechos de los tres libros de Dolores Redondo de la denominada trilogía del Baztán, formada por 'El guardián invisible', 'Legado en los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta' y se asoció con Nostromo Pictures y Atresmediacine para llevarla a la pantalla, parecía claro que la trilogía iba destinada a cimentar aun más del boom del thriller que vive el cine español. Sin embargo el resultado de 'El guardián invisible', que dirigió Fernando González Molina, estrenada el 3 de marzo del pasado año, no fue el esperado. En los cines españoles no superó los 600.000 espectadores y no logró un balance económico positivo. Durante un año no ha estado claro que se fueran a rodar las dos partes restantes. Ahora, por fin, un año y medio después de aquella la trilogía ha logrado la luz verde y Fernando González Molina está rodando a la vez 'Legado en los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta', algo bastante común en Hollywood pero que no es nada habitual encontrarlo en el cine español. Con lo que la suerte está echada. Ya no hay vuelta atrás.

Las películas las vuelve a protagonizar Marta Etura como la inspectora Amaia Salazar de la policía foral navarra, una mujer dura, valiente, intuitiva, estricta, con una capacidad innata para advertir la maldad humana y marcada por un trauma de la niñez que guarda en silencio. Junto a ella vuelven a aparecer rostros de 'El guardián invisible', como Elvira Mínguez (como la hermana de Amaia, Flora Salazar), Carlos Librado 'Nene' (Jonan Etxaide), Francesc Orella (Fermín Montes), Itziar Aizpuru (la tía Engrasi), Benn Northover (James), Patricia López (Rosaura Salazar), Miquel Fernández (el padre de Amaia), Pedro Casablanc (el comisario jefe), Paco Tous (el doctor San Martín) , Manolo Solo (el doctor Basterra), Colin McFarlane (Depree) y Susi Sánchez (Rosario), a los que ahora se añaden Imanol Arias como el Padre Sarasola, Leonardo Sbaraglia como el juez Markina, Ana Wagener como Fina Hidalgo, Eduardo Rosa como el subinspector Goñi y Marta Larralde en el papel de Yolanda Berrueta.

En 'Legado en los huesos' una embarazadísima Amaia Salazar, un año después de resolver los crímenes que aterrorizaron al valle del Baztán acude al juicio contra Jasón Medina, el padrastro de Johana Márquez, acusado de violar, mutilar y asesinar a la joven imitando el modus operandi del basajaun. Pero, tras el suicidio del acusado, el juicio debe cancelarse, y Amaia es reclamada por la policía porque se ha hallado una nota suicida dirigida a la inspectora, una nota que contiene un escueto e inquietante mensaje: 'Tarttalo'. Esa sola palabra destapará una trama terrorífica tras la búsqueda de la verdad. La inspectora deberá afrontar todos estos retos poniéndose de nuevo al frente de su equipo para descubrir quién está detrás del Tarttalo, quien parece conocer todos los temores, debilidades y aspectos de su pasado. Por su parte, en 'Ofrenda a la tormenta', la investigadora descubre, siguiendo el rastro de la muerte de varios bebés, la clave del misterio que encierran los terribles sucesos acaecidos en el Valle del Baztán.

En estas dos entregas, todo crece en complejidad, en emoción y en intriga. Lo que nacía como la investigación de unos crímenes se transforma ahora hasta convertirse en un misterio que va mucho más allá, y que, sin desvelar mucho, afecta al navarro valle de Baztán y a su historia desde hace siglos. La trilogía se aleja del thriller convencional para ganar en emocionalidad y acercarse a las grandes historias acerca de la lucha entre el bien y el mal.

Aún en pleno rodaje entre Navarra y Barcelona durante 18 semanas, ambas películas tienen ya fechas de estreno: 'Legado en los huesos' se estrenará el 5 de diciembre de 2019 y 'Ofrenda a la tormenta' el 3 de abril de 2020. Los productores tienen puestas sus esperanzas en que remonten el pequeño escalabro de 'El guardián invisible'.