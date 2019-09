Los directores de 'La trinchera infinita' tocan la gloria en San Sebastián Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, directores de 'La trinchera infinita' y ganadores del premio a la mejor dirección y guion en San Sebastián. Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi logran el premio a la mejor dirección y guion por su crónica de 30 años del encierro de un topo de la Guerra Civil, mientras la brasileña 'Pacificado' obtiene la Concha de Oro OSKAR BELATEGUI Sábado, 28 septiembre 2019, 21:17

Si una película ostenta una dirección y un guion de premio parecería que también merece ser la mejor de un festival. No ha sido así. 'La trinchera infinita', favorita de los críticos en la sección oficial del Festival de San Sebastián, tiene que conformarse con los premios a la mejor dirección y guion, mientras la brasileña 'Pacificado', retrato de la vida en las favelas durante los Juegos Olímpicos de Río, se alza con la Concha de Oro. Los guipuzcoanos Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga firman a seis a manos la crónica de treinta años en la historia de España desde el escondite de un topo. La película también se lleva el Premio Feroz de los informadores de cine.

'La trinchera infinita' es más el relato de la descomposición de una familia que una historia de la Guerra Civil. Arranca en 1936, cuando un concejal de izquierdas de un pueblo de la sierra andaluza se oculta para evitar ser fusilado. Pasa el tiempo y el miedo se instala en su ser hasta el punto de que solo saldrá a la luz en 1969, cuando Franco dictó la prescripción de los delitos de guerra. Antonio de la Torre y Belén Cuesta, ausentes del palmarés, bordan a esta pareja baqueteada por la Historia, en una cinta que lleva a la pantalla con inteligencia el premiado guion de Luiso Berdejo y Jose Mari Goenaga, basado en los casos de topos reales. La utilización del sonido cuando el protagonista permanece oculto, la elegancia de la puesta en escena y el sutil retrato de los personajes se cuentan entre las virtudes del filme, que llega a las salas el 31 de octubre.

«Dedicamos este premio a toda esa gente que siente miedo. Que sepan que están acompañados porque hay pocos sentimientos tan humanos», agradecieron los directores, que también recibieron el Premio Irizar del Cine Vasco por su película y el Fipresci de la crítica internacional.

'Pacificado' es, sin duda, la gran triunfadora de esta 67 edición del Zinemaldia: no solo obtiene la Concha de Oro a la mejor película, sino también la Concha de Plata al mejor actor para Bukassa Kabengele y el Premio del Jurado a la mejor fotografía. Aunque la cinta es una producción brasileña, su director es estadounidense. Paxton Winters (Tejas, 1972) ha rodado documentales en la ruta de la seda turca, dirigió una cinta ambientada en Irak y ha trabajado para la BBC y Al Jazeera. Una relación sentimental le llevó a mudarse a la favela Morro dos Prazeres en Río de Janeiro. Aquel idilio duró poco, pero le sirvió para entablar una colaboración creativa de siete años con la comunidad de desheredados.

'Pacificado' transcurre en 2016, cuando los Juegos Olímpicos de Río llevaron a las autoridades a 'pacificar' las favelas para ofrecer una imagen de normalidad al mundo. Su protagonista es una chica introvertida de trece años que se busca la vida como puede y a la que le cuesta conectar con su padre, un narco y cabecilla del barrio que abandona la cárcel en los turbulentos días posteriores a las Olimpiadas. Padre e hija tratarán de salir adelante enfrentadas a una policía corrupta y al tráfico de drogas y la degradación moral que asola la favela.

'Pacificado', la cinta brasileña que se ha hecho con la Concha de Oro en la 67 edición del Zinemaldia.

«Mi función ha sido la de escuchar, observar y hacer preguntas. Yo soy el canal pero la película es de ellos», cuenta Paxton Winters, mientras el actor y cantante de origen congoleño Bukassa Kabengele, mejor actor en Donosti, destaca que el filme «tiene la valentía de poner el foco en las relaciones humanas y no en los tiroteos». 'Pacificado' utiliza algunas imágenes documentales reales y en su rodaje se filtraron disparos y explosiones, pero no resulta tan violenta y vibrante como la influyente 'Ciudad de dios' (2002), de Fernando Meirelles, el filme que descubrió el infierno de las favelas al mundo. El director Darren Aronofsky actúa como productor de este melodrama familiar y radiografía realista, aunque se construya como un thriller con ganchos emocionales para el espectador. Todavía no tiene distribución en España.

La Concha de Plata a la mejor actriz corresponde exaequo a la española Greta Fernández y a la alemana Nina Hoss. La jovencísima hija del actor Eduard Fernández (24 años) trabaja por primera vez junto a su padre en 'La hija de un ladrón', radiografía de la España de la precariedad a través del día a día de una joven del extrarradio de Barcelona que cría sola a su bebé. Una heroína que se mata a trabajar, no recibe ni una caricia ni una palabra de aliento en todo el metraje, y rechaza al padre de su hijo y a su propio progenitor por razones nunca explicadas.

Greta Fernández, Concha de Plata a la mejor actriz por 'La hija de un ladrón'.

El mérito de la ópera prima de Belén Funes es precisamente ese, no explicitar el motivo del rencor de la chica hacia un padre que acaba de salir de la cárcel y que intuimos violento, alcohólico e irresponsable. Greta Fernández, toda una 'influencer' en Instagram con más de cien mil seguidores, aguanta la película con esa mirada herida heredada de su padre. Ya hemos visto otras películas como 'La hija de un ladrón', herederas de 'Rosetta' de los hermanos Dardenne, pero estamos ante una de las óperas primas del año. Se estrena el 29 de noviembre y llegará a buen seguro a los Goya.

Nina Hoss, protagonista de la sublime 'Bárbara' estrenada en 2012, también se lleva la Concha de Plata por 'La audición', segundo largometraje de la alemana Ina Weisse que cuenta la historia de una profesora de violín que se obceca con un alumno al que termina prestando más atención que a su propia familia. La búsqueda de la perfección a través de la exigencia es un clásico de los filmes sobre el mundo de la música, como también es habitual que en ellos los profesores se extralimiten a la hora de hacer de sus alumnos unos virtuosos. En este caso, los seis meses de lecciones no solo resultan una tortura para el pupilo sino para la propia profesora, cuya vida familiar salta por los aires. Hoss, que optó a la Concha de Plata en 2014 con 'Phoenix', expresa con un permanente rictus tenso el volcán interior que azota a una mujer controladora y metódica a punto de explorar. 'La audición', de momento, tampoco se verá en España.

El Premio Especial del Jurado ha correspondido a 'Próxima', tercer largometraje de la directora francesa Alice Winocour con Eva Green en la piel de una astronauta francesa que se entrena en la Agencia Espacial Europea en Colonia. Es la única mujer dentro del exigente programa. Vive sola con su hija de siete años y se siente culpable por no poder pasar más tiempo con la niña. Su amor es abrumador, inquietante. Cuando es elegida para formar parte de la tripulación de una misión espacial de un año de duración llamada Próxima, se produce el caos en la relación entre madre e hija. «Un drama sobre la exploración espacial se convierte en un drama sobre la exploración de la maternidad», ha alabado el jurado, que también premia la «ambición estética» de esta original fábula sobre la conciliación laboral.

67 FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

Concha de Oro a la mejor película: 'Pacificado', de Paxton Winters.

Premio Especial del Jurado: 'Próxima', de Alice Winocour.

Concha de Plata al mejor director: Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por 'La trinchera infinita'.

Concha de Plata a la mejor actriz exaequo: Greta Fernández por 'La hija de un ladrón' y Nina Hoss por 'La audición'.

Concha de Plata al mejor actor: Bukassa Kabengele por 'Pacificado'.

Premio del Jurado al mejor guion: Luiso Berdejo y Jose Mari Goenaga por 'La trinchera infinita'.

Premio del Jurado a la mejor fotografía: 'Pacificado'.

Premio del Público: 'Especiales', de Olivier Nakache y Éric Toledano.

Premio Feroz Zinemaldia de los informadores de cine: 'La trinchera infinita'