'Los días que vendrán' y 'Las niñas bien', biznagas de oro en Málaga

Sábado, 23 marzo 2019, 22:44

Un año más, el cine catalán se ha impuesto en el Festival de Málaga. La película 'Los días que vendrán', la crónica de un embarazo próximo al documental y los distintos estados por los que pasa la pareja protagonista, ha obtenido la codiciada Biznaga de Oro del Festival, Su director, Carlos Marqués-Marcet ya había obtenido este mismo galardón en 2014 con su ópera prima, '10.000 kilómetros'. 'Los días que vendrán' se lleva también las biznagas de plata a la mejor dirección y a la mejor actriz (María Rodríguez Soto). La Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana es para la mexicana 'Las niñas bien', de Alejandra Márquez Abella, que obtiene además los premios al mejor mejor guion y al mejor montaje.

'Los días que vendrán' cuenta la historia del embarazo real de sus dos protagonistas, María Rodríguez Soto y David Verdaguer, pareja en la vida real, que ficcionan, como Vir y Lluis la historia de un embarazo primerizo, con sus dudas, sus miedos y sus alegrías, sus expectativas y las realidades que, durante su embarazo crecen ante ellos. La parte documental recoge, por un lado, el embarazo real del que fue segundo bebé de la pareja, para, en el momento del parto por cesárea, recoger la grabación verdadera del nacimiento de la propia María Rodríguez, que sus padres grabaron en vídeo.

Carlos Marqués-Marcet ha arriesgado mucho con esta cinta. El director ha recordado que ha sido «una película que se ha hecho a sí misma» y que «los actores actuaban todo el tiempo. Se guionizó a partir de la improvisación de ellos». María Rodríguez Soto, Biznaga a la mejor actriz, ha recordado que «la gente real nos daba ideas y detalles de la vida que se han ido filtrando. Nos sentimos muy libres porque para hacer esta historia no había pudor ninguno»

'Las niñas bien', Biznaga de Oro Iberoamericana, que logra también los premios al mejor guion (que firma la propia directora) y al mejor montaje, es una producción mexicana de Alejandra Márquez Abella que se sitúa durante la crisis económica que en 1982 sacudió al país. La película sigue a un grupo de familias ricas y poderosas en sus relaciones sociales lideraras por una elegante y sofisticada mujer que se verá enfrentaba a lo inimaginable, su caída social. La protagonista intentará mantener las apariencias. Pero su derrumbe no solo será inevitable, además se dará cuenta de lo que se pierde al acabarse el dinero. La película posee una glamurosa y elegante fotografía, que recuerda a los anuncios de Chanel, y es una mirada, entre irónica y distante, a las clases pudientes, que viven en su burbuja de lujo y sofisticación, ajenas a lo que está sucediendo a su alrededor.

Otra producción mexicana, 'Esto no es Berlín', de Hari Sama, se lleva la Biznaga de Plata, Premio Especial del Jurado y Premio de la crítica, mostrando el excelente momento que atraviesa el cine del país azteca. 'esto no es Berlín' recoge la 'movida' mexicana surgida en 1986 en la capital del país en torno a un grupo de jóvenes artistas y músicos emergentes del underground que pronto dominaron la cultura mexicana. El nexo será un chico de 17 años que no encaja ni con su familia ni con los amigos de la escuela. Todo cambiará cuando le invitan a un mítico club nocturno clandestino donde descubrirá el post-punk, la libertad sexual y las drogas. Una película muy generacional con retazos autobiográficos del propio director.

El público ha premiado 'Antes de la quema' la comedia carnavalera de Fernando Colomo. La película, que combina con habilidad thriller, humor y romance, se sitúa en Cádiz durante el carnaval y muestra como la vida de un chirigotero, jardinero ocasional, da un vuelco cuando comienza a trabajar en el mayor depósito de droga de Andalucía.

El certamen se ha clausurado con 'Los Japón' una comedia amable de Álvaro Díaz Lorenzo, con Dani Rovira y María León, sobre un delegado sindical de una fábrica de Coría del Río, apellidado Japón, que resulta ser el heredero del trono del País del Sol Naciente, siendo elegido su nuevo emperador.. Una comedia disparatada y muy comercial, que no hará historia.

El nivel del certamen ha sido desigual. Junto a títulos de calidad como 'Los días que vendrán', 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', 'Esto no es Berlín', 'La banda', 'El gran circo místico', 'Staff Only' o 'Las niñas bien', ha habido un buen número de cintas que se podrían haber ahorrado su selección. Y sigue faltado la presencia de los directores de primera división. Sorprende que la que puede ser la película del año, 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, estrenada en los días del festival no haya tenido no siquiera una premiere en este.