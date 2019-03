Dani de la Orden y el síndrome Peter Pan en Málaga El director Dani de la Orden en el Festival de Málaga. El prolífico director presenta en el certamen 'Litus', un drama protagonizado por un grupo de treintañeros marcados por el suicidio de un amigo BOQUERINI Lunes, 18 marzo 2019, 16:55

El Festival de Málaga ha estrenado en competición la nueva película de Dani de la orden, uno de los directores españoles más prolíficos de los últimos años, ya con cinco películas acabadas y una sexta en rodaje sin haber cumplido aún los 30 años, 'Litus', un drama sobre un grupo de treintañeros con síndrome de Peter Pan. La cinta es la adaptación de la obra de teatro homónima de Marta Buchaca, que protagonizan un grupo de actores de moda: Belén Cuesta, Quim Gutiérrez, Adrián Lastra, Miquel Fernández y Marta Nieto, todos integrantes de una pandilla destrozada por el suicidio de uno de ellos, Litus, protagonista que está en boca de todos pero que nunca aparece.

El filme se inicia pocos meses después de este suicidio a propuesta de uno de ellos, ya que el difunto dejó una carta de despedida para cada amigo. Lo que debía de ser un reencuentro para hablar de Litus se convierte en una ocasión para descubrir los secretos más íntimos y las emociones más escondidas.

La película nada tiene que ver con su anterior éxito, 'El mejor verano de mi vida'. 'Litus' es una obra pequeña, de excesivo peso teatral, con apenas un par de decorados y algún giro de guion muy medido, donde todo el peso recae sobre los diálogos y las interpretaciones. «Yo vi la obra hace seis años y siempre desee llevarla al cine. Por razones de calendario tuve que olvidarla durante un tiempo, y ahora he encontrado el tiempo de hacerla», comenta Dani de la Orden, que agradece que Marta Buchaca se implicara mucho en el proyecto: «Ella también ha escrito la adaptación, pero haciendo la película que yo quería, y eso se lo agradezco mucho. Al final ha sido un trabajo mano a mano, aunque yo me desvinculé de la obra original. He metido un personaje más y hay bastantes modificaciones».

Imagen promocional de 'Litus'.

La película, una 'dramedia' según su productor Eduardo Campoy, es una mirada a cómo afrontar un duelo y afrontar una despedida desde la cotidianeidad: «La película habla de nuestra incapacidad para decir adiós y cada personaje es un arquetipo que representa las distintas formas de asumir ese trance: está el frívolo, el pragmático que no quiere entrar en el terrero emocional, hay quien se hace el fuerte y el que se cree con la superioridad moral de decir que es lo que necesita cada uno».

Sin embargo, la mejor película del lunes ha sido una pequeña joyita costarricense, 'El despertar de las hormigas', coproducida minoritariamente con España, ópera prima de Antonella Sudassassi. Con la mayor parte de actores no profesionales, cuenta la historia de Isabel, que trabaja de costurera en un pequeño pueblo costarricense. Vive en una casa de madrera con dos hijas pequeñas y un esposo y dedica la mayor parte del tiempo a atenderles y a coser por encargo. El poco dinero que gana lo guarda en una caja para que lo administre su esposo. Su familia la presiona para tener otro hijo, 'el varón'. Ella, entre hilos y telas fantasea con diseñar sus propios vestidos y tener una tienda. Pronto los insectos que ve donde no existen, su largo pelo, que cree que se le cae, y la presión familiar, empiezan a torcer la imaginación de Isabel, llevándola a enfrentarse consigo misma, su entorno y su familia.

La cinta costarricense 'El despertar de lashormigas'.

La película recrea la cotidianeidad de la protagonista, lo que la emparenta con la mexicana 'Roma', en la descripción pormenorizada de sus trabajos con sus hijas, en la casa y en la sumisión al esposo: Isabel, a la que da vida Daniella Valenciano, actriz procedente del teatro, es, en palabras de la directora «es buena madre, buena esposa, pero nunca realmente se cuestionó lo que quería, y en el momento en que empieza a dudar comienza una hermosa trasformación silenciosa. Desde mi punto de vista las cosas cambian muchísimo más lento de lo que quisiéramos, seguimos luchando por las mismas cosas desde hace 100 años. A las mujeres nos enseñaron a ser machistas y a estar siempre a disposición de los demás. Las hormigas son una metáfora de que cosas no cambian de un día para otro sino que van paso a paso».

Sobre su personaje Daniella Valenciano aseguró que en su vida real «yo nunca me hubiera casado con un tipo que no sabe dónde están los platos para poner la mesa», en relación a una de las escenas del filme. 'El despertar de las hormigas' se estrenará en España en julio.

La última película en competición del día ha sido la argentina 'Vigilia en agosto', ópera prima de Luis María Mercado, que cuenta todo aquello que rodea a la boda de una joven: A días de su casamiento, Magda es testigo de una sucesión de hechos que sufren personas cercanas y que involucran a su novio, acontecimientos que silencia y oculta muentras su salud comienza a deteriorarse». Lo de la boda es casi una excusa de la película para poner de manifiesto lo que sucede alrededor con unos personajes que me interesaban mucho2 ha dicho el director que ha citado como referentes a cineastas de su país como Leonardo Fabio y Maria Luisa Bemberg, para pasar después al cine de Spielberg, Tarkovski o Almodóvar.

El director Enrique Urbizu presentó la segunda temporada de 'Gigantes'.

Fuera de concurso Málaga ha acogido los dos primeros capítulos de la segunda y última temporada de 'Gigantes', de Enrique Urbizu, que muestra una vez más su excelente pulso narrativo cuando los hermanos Guerrero deben enfrentarse al peor momento de su historia familiar. «Ahora sus principales enemigos van a ser mujeres, en una curiosa alianza de personajes femeninos. De nuevo la familia, un tema universal, porque no la eliges sino que perteneces a ella. En el fondo todos los personajes están tremendamente solos», ha dicho Urbizu, que estrenará la serie en mayo en Movistar Plus.