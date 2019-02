'La clase de piano' y otros estrenos

Marchando una historia de superación a la francesa, una oda a la música clásica que describe la relación entre el director del Conservatorio Nacional Superior de Música de París y un pianista callejero al que apadrina tras verlo en acción en una estación. El joven músico es un chico de barrio que oculta su faceta artística a sus colegas, pero, tras acabar en la cárcel por un pequeño hurto, acepta su libertad a cambio de realizar servicios comunitarios en la academia, lo que le lleva a participar en un concurso nacional.

'La clase de piano' está dirigida por Ludovic Bernard, con una filmografía poco atractiva a sus espaldas: 'El ascenso' y 'Misión País Vasco'. En esta ocasión se pone las pilas, aunque la elegancia de ciertas secuencias se ve empañada por el exceso explicativo de algunos pasajes, un vicio de nuestro tiempo. El protagonista entra en un mundo que desconoce, con su propio lenguaje, alejado de su vida marginal, lo que le lleva a descubrir las aristas de la sociedad y su propio talento. A su vez, se deja llevar por el amor, algo que no puede faltar en este tipo de relatos de triunfo personal que despiertan más filias que fobias.

'La clase de piano' lleva la palabra convencional en su ADN. Para Bernard, máximo impulsor del proyecto, se trata de un homenaje a su melomanía: «Cuando trabajo en casa, me gusta ponerme música clásica: me fascina, me invade y me emociona de una forma inigualable», relata el cineasta galo. «Cuando necesito escribir guiones, me pongo buena música, que suele ser instrumental, porque busco la emoción más pura, la más intacta y la más fuerte. La música clásica me transforma: es, de lejos, un personaje más de la película en tanto en cuanto es un pilar central y muy presente». Jules Benchetrit ('La comunidad de los corazones rotos'), Lambert Wilson ('Jacques') y la siempre carismática Kristin Scott Thomas conforman el reparto de un filme que puede recordar demasiado a 'El indomable Will Hunting'.

'Jefa por accidente'

Jennifer Lopez vuelve a la carga para demostrar que sigue en forma, o no. Desde 2015 no se colocaba frente a las cámaras para rodar una película, tras protagonizar 'Obsesión', de Rob Cohen, un fiasco en toda regla. La televisión -y la música para oídos adocenados- ha tenido ocupada a la popular artista con la serie 'Shades of Blue', donde interpreta a una policía y madre soltera. En 'Jefa por accidente', cuyo cartel nos retrotrae a los años dorados del videoclub, encarna a una mujer que escala profesionalmente, alcanzando su sueño y estatus social, debido a un error de identidad.

Estamos ante una comedia amable que no le da de lleno a la problemática del techo de cristal y busca la risa fácil del espectador, siendo la conocida actriz lo más llamativo de una propuesta dirigida por Peter Segal, un realizador que tuvo cierto tirón a principios de la pasada década con títulos como 'Ejecutivo agresivo' o '50 primeras citas'. «Este es el tipo de película que adoro», exclama. «Me recordó a 'Armas de mujer', 'Tootsie' o 'El secreto de mi éxito', películas sobre sueños incumplidos donde alguien recibe una segunda oportunidad y se disfraza durante la historia para convertirse en una persona diferente. Y luego, claro, tienen que ver como se desmoronan todas esas mentiras. El público sabe que el personaje se está dirigiendo hacia un precipicio, pero también se emocionan ante lo que saben que está a punto de ocurrir».

'La LEGO película 2'

Los juguetes de construcción embelesan a grandes y pequeños. Emulando el comportamiento de una colonia de hormigas, o un enjambre de abejas -¿se acuerdan de los Curris de Fraggle Rock?-, colocar una ficha sobre otra y formar edificios y paisajes aparentes es una afición inherente al ser humano. Así puede explicarse de manera sencilla el enorme éxito de Lego, cuyos establecimientos especializados extendidos por medio mundo son todo un símbolo. Sus archifamosas piezas de colores, un clásico del entretenimiento, son un valor seguro que se ha extendido al medio audiovisual.

'La Lego película' arrasó y la fiebre continuó con 'Batman: La Lego película', la mejor adaptación reciente de las vicisitudes del Hombre Murciélago. Ambos filmes exprimían con sumo gusto y gracia mayúscula algunos personajes disponibles en las jugueterías bajo la conocida marca, ofreciendo un colorista espectáculo de aventuras animadas sin parangón, con un ritmo frenético y multitud de sorpresas que tiran de la imaginería de una forma de ocio extendida por todo el planeta. Ahora llega 'La Lego película 2', más de lo mismo, en el buen sentido. La nueva propuesta sigue funcionando a pesar de ciertos síntomas de agotamiento. Tras un lustro de paz y buenos presagios una nueva amenaza irrumpe en escena desde el espacio exterior, ¡la fichas de Duplo! De nuevo la unión hace la fuerza y los protagonistas se juntan con Batman y compañía para salvar el planeta.

'Tres idénticos desconocidos'

No cesa el interés en la cartelera por el formato documental, lo que es de agradecer. 'Tres idénticos desconocidos' parte de una premisa con la virtud de poder llamar la atención del gran público. Tres gemelos separados al nacer en Nueva York en 1980, descubren años después, por causas del azar, que son trillizos como tres gotas de agua. 'Tres idénticos desconocidos' es obra de Tim Wardle, ganador del Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundace. El trío protagonista tuvo su momento de popularidad en la opinión pública al reencontrarse, lo que dio lugar a desentrañar algún que otro secreto desconcertante. Un documental sin intriga no funciona igual de cara a la audiencia y el estreno que nos ocupa se va retorciendo según avanza mediante imágenes de archivo, entrevistas y recreaciones dramáticas.

'Sofia'

Coproducción entre Francia y Qatar, 'Sofia' refleja en el drama de su protagonista la situación de la mujer en Marruecos, cuyo código penal castiga las relaciones sexuales entre personas de distinto sexo que no estén casadas con una pena de prisión. La cineasta Meryem Benm'Barek narra el drama de una joven de 20 años que rompe aguas en plena comida familiar, sin saber siquiera que está embarazada. El hospital le dará 24 horas para presentar los papeles del padre antes de alertar a las autoridades. Sin apenas diálogos, cámara en mano, 'Sofia' transcurre en una Casablanca que podía ser cualquier ciudad occidental.