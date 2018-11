El cine europeo se rinde a Carmen Maura La actriz recibirá el próximo 15 de diciembre el Premio de Honor de la Academia del Cine Europeo. Un documental repasa la vida y obra de una de nuestras intérpretes más populares BOQUERINI Domingo, 25 noviembre 2018, 08:14

Este próximo 15 de diciembre, Carmen Maura recibirá el Premio de Honor de la Academia del Cine Europeo en la gala anual de estos premios que este año se entregarán en Sevilla. La actriz, que combina sus trabajos entre Francia y España, ha sido objeto del documental '¡Ay, Carmen!', firmado por Fernando Méndez Leite (que ya la había dirigido en 'El hombre de moda' (1980)), que se estrenó en la pasada Seminci y que se puede ver en Movistar Plus. La actriz estrenará su último trabajo, la comedia 'Gente que viene y bah', de la debutante Patricia Font.

Carmen Maura (15 de septiembre de 1945), madrileña del barrio de Chamberi (en su infancia tenía por vecinos a Edgar Neville y Conchita Montes), posee el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Concha de Plata a la Mejor Actriz del mismo festival, la Medalla de Oro de la Academia de Cine el Premio a la Mejor Actriz del Festival de Cannes (compartido con todas las actrices de 'Volver'), el César francés a la Mejor Actriz Secundaria por 'Las chicas de la sexta planta', dos Premios del Cine Europeo a la mejor actriz y un Premio del Público, el Premio de interpretación femenina en el Festival de Venecia, el Premio a la Excelencia en Locarno y cuatro Goyas entre una larguísima lista de galardones.

Lo cierto es que Carmen Maura nunca pensó en ser actriz. Casada y con dos hijos comienza a trabajar en el teatro universitario y en los años del tardofranquismo es una de las imprescindibles del café teatro madrileño. Muchos de los jóvenes directores de cine que harían eclosión años después la llaman para que intervenga en sus primeros cortometrajes. Maura sigue a la vez con el teatro como miembro del grupo Los Goliardos, donde conoce a Pedro Almodóvar y hace pequeños papeles en programas dramáticos de televisión.

Entre Fernando Colomo y Pedro Almodóvar

Cuando Fernando Colomo (con quien había trabajado en sus cortos) tiene la oportunidad de hacer su primer largometraje, la llama como protagonista. Es 'Tigres de papel' (1977), la película emblemática de la Transición. Trabaja en el debut de Pilar Miró ('La petición), en el de Miguel Ángel Díez, con José Luis García Sánchez, con Juan Luis Buñuel, con Carlos Saura ('Los ojos vendados') y vuelve con Colomo en '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?'. En 1979 protagoniza el debut de Pedro Almodóvar, 'Pepi, Luci, bom y otras chicas del montón', que tras un complicado rodaje que dura más de un año, se estrena en 1980 presentándose en el Festival de San Sebastián. Durante ocho años será la imprescindible 'chica Almodóvar', trabajando en todas sus películas ('Entre tinieblas', 'La ley del deseo', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'…).

En esos años 80 Maura protagoniza otras muchas películas como 'Batón rouge' de Rafael Monleón; 'Tata mía' de José Luis Borau; o 'Sé infiel y no mires con quién', de Fernando Trueba, otro director fundamental en su vida. También tuvo la oportunidad de protagonizar la ópera prima de la actriz y cantante Ana Belén, 'Cómo ser mujer y no morir en el intento', basada en la novela de Carmen Rico Godoy. Pero a la vez la fantástica relación profesional entre Almodóvar y Carmen Maura se rompe. Pasarían 20 años y hasta 'Volver' no volvieron a trabajar juntos.

A raíz de sus colaboraciones televisivas como actriz, Carmen tuvo la oportunidad de conocer al periodista Fernando García Tola, el cual la contrató para que trabajara en el programa de entrevistas 'Esta noche'. Con este espacio se dio a conocer de forma masiva y protagonizó la famosa frase que le decía Tola a Maura: 'Nena, tú vales mucho'.

Carmen Maura con Pedro Almodóvar en los Fotogramas de Plata del año pasado, junto a Gabino Diego y Andrés Pajares en '¡Ay, Carmela!' y en uno de sus primeros trabajos, la serie 'Torremolinos, Gran Hotel', en 1978.

Carmen Maura siguió demostrando su talento en la década de los 90, y su trabajo en otros muchos trabajos cinematográficos le valió muchísimos más éxitos. La década la inicia con uno de sus títulos más significativos, '¡Ay, Carmela!', de Carlos Saura, otro hito en su trayectoria. Durante toda la década de los años noventa, no para de realizar largometrajes tanto en España como en el extranjero, donde su prestigio había llegado con gran fortuna, especialmente en Francia, donde sus trabajos comienzan a ser muy reconocidos, siendo condecorada con el título de Caballero de honor de las artes y las letras. Su éxito se traslada también a otros países como Italia, Inglaterra, a Chile y a Argentina.

Tras Colomo, Almodóvar, Trueba y Saura, un nuevo director entra en su vida: Álex de la Iglesia, que con 'La comunidad' (2000) le da la oportunidad de lograr su tercer Goya y la Concha de Plata a la mejor actriz en San Sebastián entre otros galardones. Aquellos años suponen además su regreso al teatro.

En 2006 protagonizó el reencuentro más esperado del cine español: Pedro Almodóvar y ella se volvieron a unir en el rodaje de 'Volver', película en la que también estaban Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lola Dueñas, Yohana Cobo y Chus Lampreave, actrices con las que compartió el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes. En 2008 trabaja con Francis Ford Coppola en 'Tetro', en sustitución de Javier Bardem, que había renunciado al trabajo en el filme y que el director adapta el personaje para ella. Y al final de la década, la autora teatral Yasmira Reza que quería dirigir cine, la llama para que protagonice su debut como directora, 'Chicas'. Y en 2013 vuelve a ponerse a las órdenes de Álex de la Iglesia en 'Las brujas de Zugarramurdi'.

De Carmen Maura han dicho: «Posee la mezcla perfecta de humor, humanidad, espontaneidad, técnica, sentido dramático, deseo, dolor y capacidad de lucha que yo sueño para mis personajes» (Pedro Almodóvar). «Carmen, por encima de todo, es una niña a la que le gusta jugar» (Fernando Colomo). «Todos los que hemos tenido la oportunidad de contar con el talento de Carmen Maura estaremos de acuerdo en que ha sido, es, y sigue siendo una actriz con mayúsculas» (Carlos Saura). «Carmen se mueve por escena como si la escena hubiese sido concebida precisamente para ese movimiento, y no al revés» (Álex de la Iglesia).