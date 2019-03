'Bel Canto. La última función' y otros estrenos

Julianne Moore, doblada por la soprano Renée Fleming en las secuencias musicales, protagoniza esta historia basada en el best-seller de Ann Patchett, que narra la historia de amor entre una cantante de ópera y un empresario japonés (Ken Watanabe) en medio de un conflicto diplomático. El escenario es un país de Sudamérica que permanece bajo una dictadura militar. Un concierto privado en la mansión del rico industrial vivirá el secuestro de un grupo rebelde guerrillero que exige la liberación de sus compañeros encarcelados. Mientras permanecen secuestrados en la casa, rehenes y captores se verán obligados a encontrar la forma de entenderse.

«Leí el libro de Ann Patchett en el otoño de 2001, poco después del 11-S, en un momento en el que el mundo parecía fracturado y aterrador», recuerda el director Paul Weitz ('Un niño grande'). «Me atrapó esta historia sobre un grupo de personajes con diferentes nacionalidades e idiomas, que finalmente encuentran su humanidad compartida a través de la música». La cinta se inspira en la sangrienta toma de rehenes de la embajado de Japón en Lima en 1996 y en su reparto encontramos a un recuperado Christopher Lambert.

'Onyx, los reyes del Grial'

00:58 Vídeo.

Recordando inevitablemente a películas taquilleras como 'El código Da Vinci', con aires de cine de explotación tardío, 'Onyx, los reyes del grial' relata el supuesto recorrido del Santo Grial, el cáliz empelado por Jesús durante la última cena con sus apóstoles, hasta nuestra época. Jim Caviezel ('La pasión de Cristo'), María de Medeiros ('Pulp Fiction') y Anthony Howell ('La dama de oro') comparten créditos con artistas nacionales como Saturnino García, Rafa Rojas o César Sánchez.

El cineasta mexicano Roberto Girault lleva las riendas de esta producción española con vocación internacional, como ya hiciera en las discretas 'La leyenda del diamante' o 'El estudiante', ambas con capital de México. El guión está basado en la investigación volcada por Margarita Torres y José Miguel Ortega en el libro 'Los Reyes del Grial', en cuyas páginas pretenden demostrar que el cáliz de Cristo está en la basílica de San Isidoro de León, lejos de la versión histórica oficial.

Rodada en inglés, con una iluminación forzada que recalca cierta artificialidad, la propuesta se exhibió en la sección especial 'Castilla y León en Largo' de la 63 Edición de la Seminci de Valladolid. Su público potencial es el creyente, al que los cines cuidan en los últimos años con rentables películas destinadas a la comunidad cristiana. Y es que los escenarios de 'Onyx, los reyes del grial' tocan la fibra religiosa.

'Funan'

01:46 Vídeo.

El cine de animación no es sólo cosa de niños, hace falta puntualizarlo una y otra vez porque algo se ha avanzado en el tema culturalmente en nuestras fronteras, pero no lo suficiente. Existen películas de dibujos animados dirigidas conscientemente al público adulto, cuya calidad excepcional deja muchas veces atrás a la mayoría de propuestas de imagen real si hablamos de originalidad y experimentación. 'Funan', uno de los estrenos de este fin de semana, es un buen ejemplo. De entrada, se alzó con el premio al Mejor Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el más importante en su género. No es el único galardón cosechado por esta interesante pieza de nacionalidad francesa pergeñada por el debutante Denis Do.

También cuenta en su palmarés con un listado de trofeos que incluyen el Animation is Film Festival de Los Angeles, el Bucheon International Film Festival, el Mumbai International Film Festival o el Anilogue, entre otros. Una trayectoria plagada de parabienes que ha permitido que el filme pueda visitar nuestra complicada cartelera. La historia se sitúa en 1975 en Phnom Penh, capital de Camboya, cuando la guerrilla de Jemeres Rojos siembra el terror en la zona, una demencial tragedia histórica, de las peores del siglo pasado.

'Funan', de estilo claro y expresivo, emplea su paleta de colores para transmitir emociones, subrayando las posibilidades del cine de animación para narrar temas adultos, en esta ocasión la historia de una madre que lucha por salvar a su hijo pequeño secuestrado. La mujer no pierde la esperanza en tiempos de guerra, enfrentándose con coraje a la adversidad.