«Antes nos miraban como a bichos raros» Un fotograma de 'Ni distintos ni diferentes: campeones'. Un documental sigue a los protagonistas de 'Campeones', la última película de Javier Fesser, que opta a una nominación en los Oscar IKER CORTÉS Madrid Lunes, 12 noviembre 2018, 21:14

«Ahora mismo no hay forma de andar con ellos por la calle sin que les paren o les pidan fotos», dice risueño el productor Luis Manso. Los flashes de los reporteros gráficos y las cámaras de televisión que cubren la presentación del documental 'Ni distintos ni diferentes: campeones' le dan la razón. Alberto Nieto, José de Luna, Gloria Ramos, Jesús Lago, Roberto Chinchilla, Sergio Olmo, Julio Fernández, Fran Fuentes y Stefan López se han convertido en estrellas de la pantalla gracias a 'Campeones', la cinta española seleccionada para competir en los Oscar que lleva ya más de 19 millones de euros recaudados en taquilla.

Ahora otra película, con menor presupuesto pero mucha mayor verdad, relata la vida que hay detrás de los nueve protagonistas del filme y de sus familias. «Buscábamos dar la vuelta al punto de vista de la película y poner al espectador en los zapatos de la gente con discapacidad», explica su director y también productor de la película original, Álvaro Longoria. Tanto es así, que «algunos de los mejores planos están rodados por ellos mismos», apunta. El equipo repartió móviles a todos los miembros del elenco para que grabaran lo que consideraran oportuno. Así, Stefan enseña su casa a los espectadores; Gloria se hace unos largos en la piscina -«Mi madre me tenía obligadísima, menos mal que me he quitado», se queja con sorna durante la presentación- y Fran, con su peculiar estilo, se marca un medio pleno en una partida de bolos. Son escenas de la vida cotidiana que, sin duda, «contribuyen a culminar esa ola de integración en la que ya estamos inmersos», explica Longoria. José de Luna, Juanma en la ficción, lo corrobora: «Antes nos miraban como a bichos raros pero ahora la gente ha cambiado mucho de actitud».

Cuenta Longoria, autor de otros documentales como 'The Propaganda Game' o 'Dos cataluñas', que la idea de este proyecto surgió durante el 'casting'. «Fesser estaba convencido de que había una historia, pero yo, quizá por esa barrera que todos tenemos a la hora de enfrentarnos a lo distinto, no lo tenía nada claro», confiesa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el documental, que se estrena el próximo viernes, era necesario. En este sentido, 'Ni distintos ni diferentes: campeones' ofrece un viaje por la vida de estas nueve personas, tocando todas aquellas preocupaciones presentes en su día a día: la educación, el trabajo, las relaciones de pareja, el apoyo de las familias... Y lo hace abriendo debates en los que apenas toma partido. «Es que yo odio que me digan lo que tengo que pensar; me gusta que el espectador saque sus propias conclusiones», resume.

Entretanto, la película sigue su camino hacia los Oscar. Luis Manso explicaba ayer que «es muy emocionante» ver cómo los académicos están percibiendo la cinta. «Allí se ríen y lloran con las mismas cosas. Se han enamorado de estos personajes y están deseando que estemos nominados para conocerlos en persona», dice. «A mí me apetece mucho ir a Hollywood porque así los famosos aprenden cómo somos de campeones», reconoce Jesús. Stefan, que siente pasión por los fenómenos meteorológicos, también está deseando ir «para ver tornados». Sin embargo, está preocupado «porque hay un señor presidente que se llama Donald Trump que igual no me deja entrar por el color de mi piel».