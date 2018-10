Anna Castillo: «No soporto mi voz» Anna Castillo. / Blanca Sáenz de Castillo Entrevista «El guion se lo mandé a mi madre porque casi siempre le hago llegar todos los que me mandan. Le encantó, se emocionó, incluso lloró al leerlo», asegura la actriz, que acaba de estrenar 'Viaje al cuarto de una madre' RAMÓN ALBERTUS Martes, 23 octubre 2018, 10:55

Anna Castillo (Barcelona, 1993) no dudó en embarcarse en 'Viaje al cuarto de una madre', la puesta de largo de la directora Celia Rico que protagoniza junto a Lola Dueñas. «El guion se lo mandé a mi madre porque casi siempre le hago llegar todos los que me mandan. Le encantó, se emocionó, incluso lloró al leerlo», cuenta acerca del texto de la película, en cartelera estos días, que se hizo con el Premio de la juventud en el Festival de San Sebastián. «Mi madre pidió que hiciera esta película, que yo la iba a hacer de todas maneras». Además de hablar de la cinta acerca de la delicada relación de una madre y su hija, la joven ganadora del Goya por 'El Olivo' hace un repaso al mundo de las series, su pasión confesable.

-Su personaje Leonor se va de au pair a Londres, algo habitual en nuestros días.

-Yo creo que es un personaje muy universal en el sentido de que todas las mujeres que yo conozco tienen alguna movida con su madre. Creo que las relaciones maternofiliales están poco contadas desde la verdad, desde el cliché sí. Y creo que todas hemos sentido un poco lo que siente mi personaje en cuanto a cómo responder a un amor incondicional en un momento en el que tú también tienes que rendir cuentas a ti misma, como decía Celia. Esa cosa de la responsabilidad que sientes con tu madre y la que sientes contigo. Me parece un personaje universal y de todos los tiempos

-Cuando su madre vio la película, ¿qué le pareció?

-¡Le encantó, le encantó! La vio antes de que se estrenara y le gustó muchísimo. Me dijo que estaba muy orgullosa de mí como actriz porque le encantó Lola (Dueñas) y me decía que mi interpretación estaba a la altura. Estaba muy emocionada con eso.

-¿Cómo se ve a sí misma en la gran pantalla?

-No soporto mi voz. No me gusta nada, pero eso me ha pasado toda la vida y creo que me va a pasar siempre. Pero le tengo cariño, eh. Yo nunca me castigo ni me fustigo ni nada... Y al verme por primera vez siempre me pasa, que nunca me encanto. Siempre pienso: «¿Qué estás haciendo? Eres un coñazo de persona...». Pero la segunda la disfruto y me puedo gustar. Veo cosas que están bien y las valoro y otras que no están tan bien y no me castigo.

-¿También de las series en las que participa ve los capítulos una y otra vez?

-Me veo. Pero nunca repito. Y si alguna vez no me veo o me pierdo un capítulo, no pasa nada.

-De 'Estoy vivo', por ejemplo. ¿No ha visto todos los capítulos?

-De esta temporada sí. Pero de la anterior algún día no pude verlo porque no estaba en casa y se me pasó, no lo vi y no pasó nada.

-¿Qué ve ahora?

-Ahora mismo no estoy viendo ninguna porque me terminé hace poco 'Sharp Objects' de Amy Adams en HBO y 'Killing Eve'. Me estoy leyendo un par de libros y no tengo todo el tiempo que me gustaría. Pero me encanta ver series.

-¿Las devora?

-Sí, sí. Lo que me pasa es que de 'Killing Eve' me veía tres capítulos al día. Pero muchas veces las pillo al día y tengo que esperar semana a semana como 'Sharp Objects'. Eso me da nervios pero a la vez me dosifica y me dura más tiempo el 'hype' de la serie que también está bien.

-En más de una ocasión ha dicho que 'Girls', 'Perdidos', están entre sus favoritas...

-'Perdidos' fue la primera serie que me enganchó fuerte. Antes, la serie que yo veía todos los días fue 'Sexo en Nueva York' porque la ponían en la tele. Es la serie que más he visto. He visto todos los capítulos muchas veces, la he vuelto a ver de mayor. Me encanta. Pero 'Perdidos' fue la primera vez que me enganché a una serie de thriller y 'Girls' me encanta.

-Y que echaba en faltaba series con mayor presencia femenina.

-Sí, pero últimamente no. Parece que alguien me escuchó a mí y a toda la gente que pensaba igual que yo. Y últimamente todas las series que veo son de mujeres maravillosas como 'Big Little Lies' o 'The Handmaid's Tale'.

-Si tuviera que recomendar una serie...

-Una serie que me ha volado la cabeza ha sido 'Sharp Objects' y estoy muy pendiente de una serie que se va a estrenar en HBO que está basado en una saga del libros de Elena Ferrante que se llama 'La amiga estupenda' porque han sido mis libros favoritos durante muchos años.

-No ha mencionado 'The Wire' ni 'Los Soprano'.

-'Los Soprano' la vi cuando era pequeña porque mi padre la veía. Recuerdo que me gustaba de pequeña pero no la entendía bien. Ya de mayor no la he vuelto a ver. ¿Qué más series he visto guay? Pues de repente 'The Sinner'. No creo que sea maravillosa, pero me la comí en un día. ¿Sabes de esas cosas que no puedes parar? Eso me pasó con 'The Sinner' y no creo que sea una gran serie. También me gusta ver documentales...

«Ava Gardner era un animal salvaje»

-¿Otra recomendación va a ser 'Arde Madrid' la serie sobre Ava Gardner donde participa?

-(Risas). Se estrena el 7 de noviembre. Yo la he visto y creo que es algo que no se ha hecho nunca en España. No he visto nunca nada igual y mola muchísimo. Soy la criada de Ava Gardner, igual que Inma Cuesta y Paco León. Y mi personaje es una chica muy joven que debe haber venido de su pueblo y se debate en lo que se supone que debe ser en la época de Franco y lo que le gustaría. Es curiosa, ingenua, lista, espabilada. Y ve a Ava Gardner, que era realmente un animal salvaje. Entre lo que le han contado que debería ser una mujer y lo que querría ser que es el referente de Ava.

-La vida de Ava da para mucho.

-Es fascinante. Había oído que Ava inventó el afterhour en Madrid... Y me leí el libro de 'Beberse la vida' de Marcos Ordoñez para documentarme. Había escuchado cosas fuertes de anécdotas, pero cuando Paco, que lleva mucho tiempo investigando, me contaba flipé. Era un personaje libre en un momento de muchísima castración. Ella se volvía loca. Se iba con cualquiera que le divirtiera directamente.