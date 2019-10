'Amazing Grace', ¡Aretha Franklin vive! Aretha Franklin, en plena actuación. En cartelera Firmado por Sydney Pollack y Alan Elliott, el documental resume dos conciertos de góspel apoteósico en la cima de la carrera de la popular cantante BORJA CRESPO Jueves, 3 octubre 2019, 14:22

En enero de 1972 un equipo de rodaje capitaneado por el director Sydney Pollack, responsable de títulos aplaudidos como 'Yakuza', 'Tootsie' o 'Memorias de África', estuvo filmando las actuaciones de la inmensa Aretha Franklin en la Iglesia Bautista Misionera New Temple en Watts, Los Ángeles, con el Coro Comunitario del Sureste de California y cerca de un centenar de personas como público asistente. Fueron dos conciertos de góspel apoteósicos, en la cima de la carrera de la popular cantante. El resultado de la grabación devino su álbum discográfico más vendido, 'Amazing Grace', título del documental que nos ocupa, firmando por el propio Pollack y el productor musical Alan Elliott, quien ha completado la película, presentada en la Berlinale y programada en la sección Perlak del reciente Festival de San Sebastián. El material de la filmación permaneció cuatro décadas perdido. Por motivos técnicos, no se usaron claquetas en el inicio de cada toma que registraban las cinco cámaras que había dentro del local. En consecuencia, resultaba muy complicado de montar en posproducción tanto metraje.

En 2008, tras el fallecimiento del director, Elliott rescató el material, aprovechando los avances tecnológicos actuales para sincronizar la imagen con la pista de audio. Pollack había mostrado su deseo de que se completara la película. El resultado es un canto de amor a los sonidos en vivo y a la obra de una artista vital en la historia de la música en el siglo XXI. Aretha Franklin es un torbellino delante del piano y el micrófono, un vendaval de creatividad vocal que embelesa al espectador como si la estuviésemos viendo en directo. 'Amazing Grace' transmite pura emoción. 47 años después somos testigos de la grandeza de la reina del soul por antonomasia. Temazos como 'I Never Loved A Man', «Respect», 'Baby I Love You', 'Chain of Fools', 'Think' o 'Don't Play That Song' son de un incalculable valor sentimental. Canciones como 'On Our Way', 'Wholly Holy', 'You've Got A Friend', 'Mary Don't You Weep' o 'Never Grow Old' suenan en el estreno musical del fin de semana.