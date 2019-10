'Adults in the Room' y otros estrenos 'Adults in the Room' (Comportarse como adultos) rememora el enfrentamiento del exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis contra la Troika europea. OSKAR BELATEGUI Jueves, 17 octubre 2019, 16:40

Autor de una filmografía marcada por un discurso combativo, Costa-Gavras (Atenas, 1933) ha firmado en Europa y Estados Unidos algunas de las mejores muestras de cine político de las últimas décadas. En 'Adults in the Room', subtitulada entre nosotros 'Comportarse como adultos', el autor de 'Missing' y 'Z' adapta el libro escrito por el exministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis durante la negociación del rescate financiero en 2015 en el que narra su enfrentamiento con una Europa sumida en la burocracia y la corrupción.

Aquella colisión tuvo en ascuas a medio mundo. Varoufakis representó las esperanzas de muchos ciudadanos europeos al apelar a un cambio en el régimen político, financiero y económico del Viejo Continente. La despiadada sucesión de reuniones del Eurogrupo impusieron a Grecia la dictadura de la austeridad, ignorando cualquier signo de humanidad y compasión.

«Varoufakis no es un héroe, no es Superman», contaba el director a EL CORREO en el Festival de San Sebastián. «No arregla los problemas del mundo, pero es coherente con sus ideas y su comportamiento. En la vida no necesitamos héroes, sino gente coherente como él». Al igual que sus anteriores películas, 'Arcadia' y 'El capital', 'Adults in the Room' posee un tono de farsa en su retrato del caos de Europa y el FMI. «Es una tragedia y una comedia», asiente Costa-Gavras.

'Retrato de una mujer en llamas'

Vídeo.

1770. En una isla de la Bretaña francesa, una pintora debe realizar el retrato matrimonial de una joven aristócrata que acaba de dejar el convento. Ya que no acepta su destino como mujer casada y se niega a posar, la artista se hará pasar por dama de compañía para observarla de día y pintarla de noche. La directora francesa Céline Sciamma obtuvo el premio al mejor guion en el Festival de Cannes con esta delicada historia de amor que explora la sexualidad femenina. El filme rezuma sensualidad y avanza a través de las miradas y silencios de las dos protagonistas. «En el siglo XVIII, un centenar de pintoras lograron tener una carrera exitosa y muchas de sus obras se encuentran en las colecciones de las principales pinacotecas del mundo. Sin embargo, la Historia las ha dejado de lado», lamenta Sciamma.