Todos quieren a Nicolas Cage. El actor ha desatado pasiones a su paso este sábado por el Festival de Cine Fantástico de Sitges: fans esperándole desde horas antes en la puerta del hotel, tumultuoso recibimiento, phococall de interminable flashes y abarrotada rueda de prensa, -en compañía de Panos Cosmatos, el director de 'Mandy', la película que ha presentado en el festival-, para la que se tuvo que habilitar una segunda sala contigua para que pudiesen acceder a todos los medios interesados en hacerle preguntas, aunque al final se limitó el tiempo a 30 minutos por lo que muchos periodistas se tuvieron que quedar con la palabra en los labios. Esta noche recibirá el Gran Premio Honorífico del Festival, en una cita en el auditorio de la que hace semanas se agotaron ya las localidades.

'Mandy', que tiene anunciado su estreno para el 2 de noviembre, es una película cuanto menos extraña, de tono fantasmagórico y algo experimental, la historia de una venganza hacia los thrillers de acción a los que el actor nos ha acostumbrado en los últimos años. Red (Nicolas Cage) es un leñador que vive alejado del mundo junto al amor de su vida, Mandy (interpretada por Andrea Riseborough). Un día, mientras da un paseo abstraída en la lectura de una de las novelas de fantasía que suele leer a diario, Mandy se cruza sin saberlo con el líder de una secta que desarrolla una obsesión por ella. Decidido a poseerla a cualquier precio, él y su grupo de secuaces invocan a una banda de motoristas venidos del infierno que la raptan y, en el proceso, hacen añicos la vida de Red. Decidido a vengarse y equipado con toda clase de artilugios, incluida la indispensable sierra mecánica presente en tantas películas de terror, aquí justificada por la profesión de Red, pone en marcha una matanza contra los miembros de la secta que deja horror, sangre, cuerpos y vísceras allá por donde pasa.

«A los niños les gusta jugar con espadas laser, espero que ahora no empiecen a jugar con sierras mecánicas», ha dicho un cáustico Cage, aparentemente serio (vestido con traje oscuro y corbata negra) pero con un peculiar sentido del humor. El actor ha contado como se hizo con el personaje: «Por un problema estuve una temporada en silla de ruedas. Cuando me recuperé, toda la rabia acumulada por haber estado impedido la trasladé al personaje. Fue una especie de euforia al poder moverme de nuevo que creo que le vino muy bien a Red».

Nicolas Cage (Long Beach, California, 1964) se llama en realidad Nicolas Coppola y es sobrino de Francis Ford, el gran patriarca de la familia, que fue quién le dio su primera oportunidad en la pantalla con 'La ley de la calle', cambiándose el apellido para no aprovecharse del familiar y para homenajear a Luke Cage, héroe de los cómics de Marvel, pasión que siempre ha llevado consigo. «Recuerdo las películas que mi padre me proyectaba que despertaron mi vocación de actor. Buscaba en ellas unas interpretaciones más abstractas que las más corrientes de tipo naturalista». Cage recuerda que una de las películas que las le influyó «fue 'Al este del Edén' y el trabajo que hacía James Dean».

El actor también se ha referido a cómo ahora, las redes sociales han desnaturalizado por completo el star system: «Las redes sociales y también la telerrealidad. Ahora todo el mundo puede ser famoso, es algo al alcance de todos, pero no todo el mundo puede ser buen actor». Sobre todo lo que se ha dicho de su cambio de look asegura: «Por supuesto que soy consciente de todo lo que se ha dicho del tema, puede ser divertido y no. Pero la gente que se interesa por estos temas lo mismo después les puede interesar la película que hago». Cage ha desvelado que ha disfrutado mucho con su interpretación en 'Mandy'. «Aunque es un thriller, tiene alguna escena divertida, porque el personaje tiene también mentalidad para reír». Y aunque Cage ya ha dirigido una película, «por ahora mis proyectos están en seguir actuando, aunque no descarto volver a dirigir algún día», ha concluido.