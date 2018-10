'THX 1138', la distopía que puso en marcha la carrera de George Lucas Robert Duvall y Maggie McOmie, en 'THX 1138'. Ópera prima La cinta es una claustrofóbica fábula de ciencia ficción, no exenta de humor, en la que un hombre intenta escapar de una sociedad futurista en la que se controla todo BOQUERINI . Miércoles, 10 octubre 2018, 12:23

George Lucas (Modesto, California, 1944), director, guionista, productor, creador y uno de los grandes impulsores del Hollywood de los últimos 50 años, nunca soñó de pequeño en dedicarse al cine. Su padre era el dueño de una tienda de un pueblo de la zona y creció en el rancho familiar. Desde muy joven su pasión eran los automóviles y en su adolescencia se planteó seriamente convertirse en piloto profesional. Pero poco después de graduarse, con el coche que le habían regalado sus padres, sufrió un terrible accidente que le llevó a las puertas de la muerte. Estuvo hospitalizado bastantes semanas y aquello cambió su modo de ver la vida. Cuando se recuperó quiso aprender cine, matriculándose en la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California.

Como estudiante hizo varios cortometrajes entre ellos 'Freiheit' (1966) y uno que sería definitivo, 'THX-1138: 4EB' (1967), que ganó el primer premio en el festival nacional de películas de estudiantes 1967-68. También en 1967 la Warner Bros. le concedió una beca que le permitió observar el rodaje de 'El valle del Arco Iris' (1968), que estaba dirigiendo Francis Ford Coppola con quien fraguó una gran amistad.

Cuando comenzó su aprendizaje en la Warner, su vocación era trabajar en el departamento de animación, pero justo en ese momento se clausuró. Lucas y Coppola decidieron crear juntos en 1969 una compañía llamada American Zoetrope. El primer proyecto de la compañía fue una versión larga del corto 'THX-1138: 4EB' con el título apenas modificado: el hoy clásico de culto 'THX 1138', que se convertiría en la ópera prima de George Lucas.

Producida en 1969 y estrenada en 1971, 'THX 1138' era una claustrofóbica fábula de ciencia ficción, no exenta de humor, en la que un hombre intenta escapar de una futurista sociedad. George Lucas escribió el guion junto a Walter Murch a partir de un argumento propio que había esbozado en su cortometraje precedente. Protagonizado por Robert Duvall, su reparto contaba además con Donald Pleasence, Don Pedro Colley, Maggie McOmie, Ian Wolfe, Marshall Efron, Sid Haig y John Pearce. La película era una fábula futurista con aspectos metafísicos, con reminiscencias de la novela '1984', de George Orwell, en la que muestra a una humanidad que ha evolucionado hasta el punto de crear sociedades subterráneas donde se controla todo. Para mantener este sistema, a los habitantes de estas ciudades se administran fuertes dosis de sedantes, que cumplen al mismo tiempo la función de inhibidores de la conducta y catalizadores para conseguir una mayor concentración, al desempeñar ciertos trabajos muy delicados. En esta sociedad, la economía es la base que lo mueve todo, incitando a los ciudadanos a trabajar y consumir durante toda su vida.

El mismo estado se convierte a sí mismo en una religión, personificada por Om (una pintura con el rostro de Jesucristo), que actúa de confesor y sirve de utilidad para controlar mejor a la población. Todo aquello que se salga o sirva de impedimento al motor de esta sociedad es tachado de inmoral, incluso el amor. Cualquier sentimiento puede provocar distracciones en el trabajo, por lo cual es fuertemente castigado. THX (Robert Duvall), es seducido por su compañera de cuarto, LUH 3417 (Maggie McOmie). Ella le retira la medicación para permitirle sentir y enamorarse de ella. Mantienen relaciones sexuales prohíbidas y son condenados por separado, tras descubrirse que la unión de ambos ha dado como resultado un hijo. THX se une a SEN 5241 (Donald Pleasence) en el calabozo, y consiguen ambos escapar. SEN vaga a través de las infraestructuras de la ciudad y THX se une a un holograma para tratar de encontrar a LUH. Ante la imposibilidad de encontrarla, THX roba un vehículo y se dispone a escapar al mundo exterior. Tras una larga persecución, consigue atravesar la última barrera y contemplar por primera vez la luz del atardecer.

Tres fotogramas de 'THX 1138'.

Aunque hoy sea considerada una película de culto, 'THX 1138' pasó en su momento muy desapercibida. En España no se llegó a estrenar en los cines aunque se pudo ver en festivales como el desaparecido Imagfic de Madrid. Tras 'THX 1138' las carreras de Lucas y Coppola se separan. Mientras este empieza el rodaje de 'El Padrino', Lucas decide crear su propia compañía, Lucasfilm Ltd., con la que, en 1973, volvería a dirigir una película sobre sus sueños de juventud, 'American Graffiti', un film sobre autos, jóvenes y rock and roll a principios de los años 60, que lanzaría bajo la pregunta '¿Dónde estabas tú en el 62?'.