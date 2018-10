La mayor estrella china debe 111 millones de euros al fisco Fan Bingbing es actriz, cantante, modelo y productora, con más de 60 millones de seguidores en las redes sociales. / Efe La actriz Fan Bingbing, que llevaba desaparecida tres meses, pide disculpas por evadir impuestos: «He fallado al país que me alimenta» OSKAR BELATEGUI Miércoles, 3 octubre 2018, 18:50

La mayor estrella que pisó San Sebastián hace dos años era una absoluta desconocida entre nosotros. En Asia, sin embargo, Fan Bingbing (Qingdao, 1981) es más popular que Julia Roberts y Meryl Streep juntas. La actriz y cantante llegó al hotel María Cristina y se bajó del coche con una chamarra Adidas y un gorrito con orejas de gato. Tras tres horas de maquillaje, sorprendió por la noche con un espectacular vestido de Zuhair Murad, más propio de los Oscar que de un festival como San Sebastián. Antes, había colgado en su cuenta de Instagram una foto del obsequio que se encontró en su suite, una figurita de la Concha de Oro. La vieron al instante casi 3 millones de chinos.

Bingbing, que durante cuatro años ha encabezado la lista de las personas más influyentes de China y es el icono femenino de estilo en el país, llevaba desaparecida desde julio. Su silencio en la red Weibo (el Twitter chino), donde tiene más de 60 millones de seguidores, había desatado todo tipo de rumores, entre ellos que había sido detenida por las autoridades en un contexto de represión a figuras del mundo del espectáculo. Hasta se decía que su amigo Jackie Chan le había recomendado solicitar asilo en EE UU. Su oficina de representación estaba vacía y su cumpleaños pasó desapercibido en las redes sociales. Hoy, por fin, se ha conocido la causa de su desaparición: un delito de evasión fiscal que la condena a pagar 883 millones de yuanes, unos 111 millones de euros en concepto de impuestos, multas y sanciones.

«He fallado al país que me alimenta. He fallado a la sociedad que confió en mí. He fallado a los fans que me quieren», escribe la actriz en su mea culpa difundido por internet. «Todo lo que he conseguido vino siempre del país y del apoyo del pueblo. No sería nada si no fuera por el Partido y las buenas políticas del país, así como por el amor y el apoyo de la gente». Y, promete, pelín forzada: «He aceptado estas sanciones por completo y recaudaré fondos para pagar mis impuestos y multas, independientemente de los obstáculos».

Fan Bingbing besa la Concha de Plata que ganó en el Festival de San Sebastián de 2016 por 'Yo no soy Madame Bovary'. / Efe

La única actriz no estadounidense en la lista de 'Forbes' (ganó 37 millones de euros el año pasado) es imagen de L'Oreal, las joyas Chopard y las plumas Montblanc, entre otros lucrativos contratos publicitarios que se han venido abajo en estos últimos meses. Vuitton diseña en exclusiva para ella. Hollywood sabe que su mercado en Oriente pronto será más importante que el americano y el europeo, y por eso le ha ofrecido papelitos en las sagas 'X-Men' y 'Iron Man'. Su última película, el thriller '355', la empareja con Jessica Chastain y Penélope Cruz.

Modelo, cantante y productora, Bingbing se situó en el ojo del huracán cuando un presentador de la televisión pública colgó el pasado mes de mayo en internet contratos de la actriz. Según los papeles, por cuatro días de trabajo había cobrado 1,3 millones de euros. El escándalo dejó en evidencia un sistema de dobles contratos (un sistema similar a las 'cajas B' en los casos de corrupción en España), uno destinado a ser presentado ante la administración fiscal y otro con el montante real con el fin de eludir impuestos.

El caso de Fan Bingbing demuestra que las autoridades chinas observan muy de cerca los salarios astronómicas de las estrellas de cine. En septiembre del año pasado, la industria acordó limitar los sueldos de los actores a como máximo el 40% del presupuesto de la producción. Las autoridades también pusieron techo a los honorarios de superestrellas, obligando a que reciban como mucho el 70% del total de la partida de sueldos de todo el reparto «para evitar promover el culto al dinero que distorsiona los valores sociales». En el caso de Bingbing, siempre puede empeñar la Concha de Plata que se llevó como mejor actriz en San Sebastián por 'Yo no soy Madame Bovary'.