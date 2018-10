Anna Castillo: «'Sharp Objects' me ha volado la cabeza» Amy Adams en 'Sharp Objects'. La recomendación La actriz, que acaba de estrenar 'Viaje al cuarto de una madre', recomienda este thriller psicológico protagonizado por Amy Adams RAMÓN ALBERTUS Viernes, 19 octubre 2018, 21:03

Si hay un valor en alza en la industria del cine esa es Anna Castillo. Su naturalidad y frescura ante la cámara son, sin duda, buena parte del éxito entre la crítica y el público de producciones como 'El olivo' o 'La llamada'. La actriz de 25 años acaba de estrenar 'Viaje al cuarto de una madre', la puesta de largo de la directora Celia Rico que protagoniza junto a Lola Dueñas. Pese a tener una agenda repleta de rodajes, la joven saca tiempo para disfrutar de sus series favoritas.

Pero, ¿cuál es su favorita? «Una serie que me ha volado la cabeza ha sido 'Sharp Objects'», confiesa. Se trata de un thriller psicológico basado en la novela homónima de Gillian Flynn que emite HBO. La serie está protagonizada por Amy Adams que se pone de una reportera que regresa a su ciudad natal para investigar los asesinatos de dos niñas. Marti Noxon, 'showrunner' de las últimas temporadas de 'Buffy, la cazavampiros', está detrás de este serial de ocho episodios que dirige en gran medida Jean-Marc Vallée.

No es la única serie que menciona. 'The Sinner', que aborda los eventos ocurridos después de que una joven madre asesine a un hombre a plena luz del día, también ha gustado a la intérprete, aunque no cree que sea una gran serie. «No creo que sea maravillosa, pero me la comí en un día. ¿Sabes de esas cosas que no puedes parar? Eso me pasó con 'The Sinner'».

Dice Castillo que está también «muy pendiente» de una serie que se va a estrenar en HBO que está basada en una saga de libros de Elena Ferrante que se llama 'La amiga estupenda'. «Han sido mis libros favoritos durante muchos años», concluye.