La academia rectifica: no se entregará ningún Oscar durante la publicidad Un fotograma de 'Madre', el corto nominado a los Oscar. Los galardones al mejor cortometraje de acción real, maquillaje y peluquería, fotografía y montaje se iban a entregar en los anuncios para aligerar la gala IKER CORTÉS Madrid Sábado, 16 febrero 2019, 19:39

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha rectificado. Ya no entregará ningún Oscar durante los cortes de publicidad de la ceremonia, que tendrá lugar el próximo 24 de febrero. En un primer momento, la academia había anunciado que los ganadores de 4 de las 24 categorías que comprenden estos galardones -mejor cortometraje de acción real, maquillaje y peluquería, fotografía y montaje- recibirían su premio durante los bloques publicitarios de la gala. El objetivo era aligerar una ceremonia que a menudo resulta tediosa. No fueron pocas las críticas que la academia recibió al respecto y se defendió con un comunicado en el que aseguraba que «ninguna categoría de premio en la 91º ceremonia de los Oscars sería presentada de una forma que plasme los logros de sus nominados y ganadores como inferior a cualquiera de las otras». La intención era mostrar al final de la gala un resumen de lo que el público no había visto, televisando en diferido los discursos de agradecimiento, pero no el recorrido que siguen los premiados hasta llegar al escenario. La academia también aclaró que cada año se elegirían entre cuatro y seis categorías de forma rotatoria.

Sin embargo, las explicaciones no gustaron a un gran número de académicos y fue rechazada en una carta abierta firmada por cineastas como Spike Lee, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Christopher McQuarrie, Pawel Pawlikoski, Michael Mann, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Yorgos Lanthimos, Joel Coen y Denis Villeneuve, que afirmaban que «desterrar estos trabajos esenciales a un nivel menor en la 91ª ceremonia de los premios de la academia es nada menos que un insulto a aquellos de nosotros que hemos dedicado nuestras vidas y pasiones a esta profesión». Después de las numerosas críticas, la academia ha decidido dar marcha atrás y anunciar en un comunicado que «todos los premios serán presentados sin cortes en el formato tradicional». Uno de los afectados habría sido el director español, cuyo discurso, en que hubiera ganado, no se habría retransmitido en directo, igual que el paseo hasta el escenario. Sorogoyen está nominado a mejor cortometraje de acción real por 'Madre'.