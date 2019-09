Lecturas para madres y padres en apuros Comparto mis blogs favoritos y algunas cuentas muy inspiradoras para el día a día con los pequeños PAULA FERNÁNDEZ SOLÓRZANO Santander Domingo, 1 septiembre 2019, 14:17

¡Hola, amigos! Antes leía libros, ahora leo blogs. Os lo contaba en mi presentación, hace ya unas cuantas semanas.

Cuando te sumerges en este mundo de la maternidad toda la ayuda es buena. Antes se recurría a conocidos, consultas en algún foro o algún libro sobre el tema, hoy en día los blogs o comunidades de padres y madres son nuestra primera fuente de búsqueda, para informarnos, para compartir experiencias y, muchas veces, para buscar apoyo o sentirte de alguna manera identificado.

Por eso, he creado una lista de blogs de madres reales que cuentan sus experiencias y que me han servido de ayuda durante esta etapa y a la vez de inspiración para mi blog y que no os podéis perder.

No soy una drama mamá

Si no conoces a Carmen y a sus cinco hijos es que no estás al día en el mundo del blog sobre maternidad. Desde Gijón nos cuenta el día a día con sus peques, una de ellas en el cielo, y nos enseña que la vida, por muy dura que a veces se presente, sin dramas es mejor.

Una madre molona

Isabel nos comparte, con todo su arte y salero, sus trucos para criar a sus tres niños molones sin gritos, chantajes y castigos. Hace unos meses decidió dar el paso y dedicarse a lo que realmente le gusta y ahora recorre el país impartiendo talleres sobre disciplina positiva.

Mamá del Norte

En realidad, podríamos llamarlo la familia del Norte, ya que los cinco, mamá, aita y sus tres niños, forman un tándem perfecto. Si lo que buscas es una fuente de referencia para tus planes de ocio en familia ellos son la enciclopedia de viajes, planes y trucos por excelencia. Y si eres del Norte aun con más motivo.

9 meses y un día después

Quizás no tan conocido como los blogs anteriores, pero que, sin duda os enganchará, Nuria es educadora y se dedica profesionalmente a ello, nos cuenta con humor cómo gestiona su familia.

Esos son mis imprescindibles, aunque si lo que te gusta es hacer actividades educativas con tus hijos y se te acaban las ideas, siempre puedes visitar el blog de Mundo de Rukkia, un blog que te ofrece mil opciones de entretenimiento con imprimibles, dibujos y fichas para los más pequeños.

Si sois más de ver y menos leer siempre podéis visitar los canales de YouTube de las cuentas:

-Marta Rivas Rius, donde podrás seguir el día a día de la famila GR.

-Nury Calvo y su familia de 4, nos muestran con humor cómo superar todo tipo de adversidades con su pequeño Héctor.

-Noemimisma, nos muestra en sus vídeos el equilibrio perfecto entre la felicidad y el caos y nos enseña que ser madre no es incompatible con el deporte y la belleza.

Y para los más activos y amantes de las redes sociales, para esos que les gusta no perderse ni un sólo detalle del día a día, os recomiendo dos cuentas, dos mamás de tres.

-Natalia (@villagayumbos), una madre de tres varones que sobrevive como puede buscando siempre el lado positivo en cada situación, dando importancia lo que la tiene y restando a lo que no merece.

-Carmen (@trimadredeprincesas), madre de tres niñas cada cual diferente y cautivadora, muy amiga de sus amigas con la que te partirás de risa y te sentirás muy identificada.

Pero si aún con todo esto tenéis ganas de más, no dudéis en visitar la comunidad madresfera, con más de 4.400 blogs sobre maternidad, donde estoy segura que os engancharéis a alguno.

Ah, ¡se me olvidaba! Si aún no habéis visitado el mío, ya estáis tardando! Os espero en... www.amordesmadre.com.