Un encuentro en Bilbao para mujeres extraordinarias: «¡La vamos a liar parda!»

Un partido del Bilbao Basket cambió la vida de Kris Pergó. En concreto, aquel que jugaron los hombres de negro el 4 de diciembre de 2010. Cómo iba a imaginar esta vizcaína de 39 años que ese día iba a conocer a Sitapha, un jugador senegalés del equipo rival que sintió un flechazo al verla pasar junto a la cancha de Miribilla. Allí se cruzaron sus caminos y no han vuelto a separarse. Tras casarse y tener a su único hijo, Lamine, de seis años, Kris encontró en Senegal la inspiración que necesitaba para dar un giro a su carrera profesional.

Durante sus continuos viajes al país africano, para visitar a la familia de su pareja, esta coach personal conoció a Anttou, una vendedora ambulante «muy echada para adelante» con un marido enfermo y tres hijas a las que alimentar. Le sobraban las ganas, la fuerza y la capacidad de superación, pero le faltaban recursos para hacer frente a sus necesidades, así que Kris buscó la manera de ayudarle. «Le enseñé a gestionar su economía, a ahorrar para pagar los estudios de las niñas... y hoy en día les pido a mis amigas que me den todo aquello que conservan en buen estado para poder enviárselo», cuenta.

Kris Pergó posa sonriente junto a Anttou.

Más tarde, esta vecina de Leioa viajó a un barrio de la ciudad de M'Bour, donde conoció a otras mujeres que se reunían junto a sus casas, sentadas en sillas de plástico, para luchar juntas por causas vitales, como la construcción de un colegio para sus hijos o un centro de salud. «Tenían muchísimo entusiasmo y carácter, ellas daban las ideas y yo solo buscaba la financiación o hacía de enlace con las ONG». Y así, sin saberlo, Kris participó en los primeros encuentros de mujeres extraordinarias.

Una imagen de las mujeres senegalesas de un barrio de la ciudad de M'Bour que luchan juntas por mejorar sus condiciones y las de su familia.

Desde septiembre de 2016, esta emprendedora vizcaína crea espacios de empoderamiento femenino en los que «las mujeres comparten conocimientos, se apoyan e inspiran para sacar todo su potencial». De momento, ya ha organizado nueve encuentros en Bilbao, pero asegura que ninguno tan especial como el que ha preparado para este sábado, que tendrá lugar en la sala de eventos Inédito Bilbao, en el número 53 de la Gran Vía bilbaína, de diez de la mañana a dos del mediodía. Una cita en la que además de hablar sobre yoga, salud, sexualidad o gestión emocional, habrá un espacio dedicado a la moda y las asistentes podrán degustar un exquisito desayuno. «Todas las ponencias se imparten desde un punto de vista divertido, la idea es que aprendamos mientras nos lo pasamos bien», adelanta la impulsora de este proyecto.

Juncal Altzugarai, Kris Pergó y Marina Díaz, organizadoras del evento de este sábado.

A continuación, te presentamos a las cuatro ponentes que participarán en el evento y al resto de mujeres que lo hacen posible:

María Rivero y sus claves para mantener la mente sana

Para comenzar el día con energía positiva, la primera ponente en intervenir será María Rivero, una portugaluja que trabaja como abogada y mediadora en Washington. Su cargo le genera un alto nivel de estrés, así que empezó a practicar yoga para mitigarlo. Después de experimentar sus beneficios físicos y psicológicos, decidió viajar a la India para formarse en esta disciplina. Hoy facilita retiros de yoga en Estados Unidos y compagina su labor como letrada con esta nueva faceta profesional que ha cambiado su vida. «Este viernes aterrizará en Bilbao para compartir con nosotras todos sus conocimientos sobre mindfulness y meditación», avanza Kris. Además, para esta cita de mujeres extraordinarias ha organizado un baño sonoro, una experiencia sensorial que mediante la vibración de cuencos de diferentes minerales provoca una sensación de bienestar y equilibrio.

Juncal Altzugarai romperá el tabú del suelo pélvico

La fisioterapeuta y osteópata Juncal Altzugarai, sensibilizada con las cuestiones de salud relacionadas con las mujeres, impartirá una charla sobre el suelo pélvico y cómo fortalecerlo. Quitará así el velo de vergüenza a esta zona del cuerpo femenino que sigue siendo tabú y que ella ya trata en profundidad en su libro 'Mi suelo pélvico', que va por su cuarta edición. «También nos hablará sobre la necesidad de conocernos a nosotras mismas desde la sexualidad para conectar con el placer», explica Pergó. Juncal no puede disimular su emoción por que llegue el sábado. «Va a ser un eventazo extraordinario, ¡la vamos a liar parda!», asegura.

Virginia y su actitud positiva ante el cáncer

«Nunca viene bien tener cáncer de mama, así que con 33 años me puse a luchar y gané». Así se presenta en Instagram Virginia, una comercial bilbaína que se encontró un bulto en el pecho mientras veía en casa un capítulo de 'Mentes Criminales'. Cuando le dieron el diagnóstico, esta joven risueña y bastante hipocondríaca pensó que se moría, que no llegaría a celebrar los 34, que no volvería a ver más a sus amigos y familia, que no acabaría «el maldito curso de inglés», que no se casaría, que no sería madre, «ni haría el puñetero máster después de tres años detrás de él…»

Pero el cáncer no truncó sus planes. Celebró los 34 con sus amigos en una coctelería bilbaína donde le prepararon los mejores combinados sin alcohol, también acabó «el maldito curso de inglés» y en pleno tratamiento de quimioterapia no solo se sacó el máster, sino que sus compañeros la nombraron la delegada de clase. En Bizkaia Dmoda ya os presentamos a Virginia hace un mes, porque además de hacer todo lo anterior, también ha diseñado una camiseta y una bolsa de tela cuyo importe íntegro va destinado a la investigación del cáncer de mama. Las asistentes el sábado a este encuentro único podrán contagiarse de su alegría y de la actitud positiva que siempre ha mantenido ante su enfermedad y, en definitiva, ante la vida.

Kris Pergo y la gestión emocional

La propia Kris Pergó abordará la importancia de la gestión emocional para fomentar el empoderamiento femenino. «Descubriré las claves para actuar siempre desde nuestra esencia, lo que nos convierte en personas más seguras y con mayor poder sobre nosotras mismas». Además, adentrará al público en el arte de la autoseducción. «Querernos y respetarnos es la base para querer y seducir al otro, primero debemos conquistar nuestro mundo para poder conquistar el de fuera».

Las claves Cuándo Este sábado 19 de octubre de 10.00 a 14.00 horas Dónde El encuentro se celebrará en el espacio Inédito Bilbao, una sala de eventos en el ático de Gran Vía, 53. Inscripción y precio Para apuntarse hay que enviar un email a kris@extraordinarias.es y pagar 30 euros.

En esta iniciativa, también habrá espacio para la moda local. Distintas emprendedoras vizcaínas mostrarán sus diseños en tres stands repartidos por la sala de eventos. Las hermanas de Santurtzi Sandra y Marta, fundadoras de la firma KB Sisters, exhibirán sus creaciones únicas: desde coloristas coleteros o turbantes hasta originales billeteras o mochilas con la imagen de Bob Marley o Frida Kahlo. Les acompañará la emprendedora bilbaína Aitziber Etxebarrieta, que este año ha fundado su firma homónima de ropa para mujer y una escuela de estilistas. Por último, Laura, de Tocó Tocados, expondrá sus piezas artesanales de diseño exclusivo que aportan un toque personal a cualquier look de novia o invitada.

Las mochilas que diseñan y confeccionan las hermanas de Santurtzi Sandra y Marta. / KB Sisters

Para reponer fuerzas, no faltará un exquisito desayuno con café recién hecho y la repostería casera, con opciones veganas, que Laura acercará desde su coqueta pastelería de Barakaldo, Lula's Bakery. Además, las participantes podrán probar la Kombucha, la bebida saludable de moda que beben desde la reina Letizia a Lady Gaga. Las emprendedoras extremeñas Nuria y Bea, fundadoras de la empresa Komvida, viajaron a California en busca de su fórmula mágica y este fin de semana la darán a conocer en Bilbao. Además, el espacio estará decorado por Marina, organizadora de bodas y eventos en La flecha de Cupido, que también ha participado en la coordinación del evento. Por último, la soprano bilbaína Miren de Miguel será la encargada de presentarlo con su particular sentido del humor. «Todas las personas que han hecho posible este encuentro son mujeres», subraya Kris. Y, además, son extraordinarias, así que este sábado puede ser una oportunidad única para conocerlas y sumarse a esta gran red que enlaza a unas con otras. «Lo bonito de estos encuentros es que juntamos a personas diferentes entre sí que de otra forma nunca se hubieran conocido. Se crean vínculos muy fuertes y una magia especial... es algo que hay que vivirlo».