Zayoha, la bilbaína ganadora de Miss Trans Europa 2025: «Regalé el premio de una cirugía estética a otra concursante»

Zayoha Ferrer se siente «feliz y emocionada» -«bueno, me quedo corta», reconoce- por haber traído a Bilbao la corona del primer premio del certamen internacional ... Miss Trans Europa 2025, celebrado en Nápoles. Modelo y esteticista, esta bilbaína nacida en Venezuela prefiere pasar de puntillas sobre aspectos de su vida personal, pese a enorgullecerse de ser la primera representante de España en lograr este título. «El concurso tenía como propósito dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres trans. Mi triunfo representa no solo una victoria personal, sino también un mensaje de orgullo, inclusión y esperanza para nuestra comunidad». Zayoha regaló la cirugía estética que le tocó como premio, valorada en 5.000 euros, a Ginevra, representante de Bulgaria.

– ¿Otra bilbaína que nace donde quiere?

– Soy bilbaína. Bueno, me gustaría que esta entrevista se enfocara al mundo de los concursos, a mi triunfo... Es la primera corona que se ha venido para España y espero que sean muchas más.

– ¿Esperaba el triunfo?

– No, la verdad, no. Fue difícil porque había competidoras muy importantes y muy... A ver, sinceramente, había chicas maravillosas. Mujeres con muchísimo talento y hermosísimas. Mi objetivo principal era representar a España con dignidad.

– Lo hizo a tenor del resultado.

– Claro. Ja, ja, ja. Participaron 14 chicas de toda Europa.

– ¿Qué vio el jurado en usted?

– Mi autenticidad, mi disciplina, mi preparación... Todo eso se ve en la pasarela.

– ¿Su objetivo es buscar acomodo en la moda y las pasarelas?

– Se me están abriendo nuevas e increíbles puertas. También tengo una invitación para julio para asistir al Miss Trans Supra Internacional como invitada especial. Ahora mismo pretendo fortalecer mi inglés porque me encantaría representar a España en Miss International Queen, que es como el Miss Universo para mujeres trans. Y, por supuesto, traerme también esa primera corona internacional para aquí, para Bilbao.

– ¿Siempre tuvo claro que era una chica?

– De toda la vida. Eso, desde pequeña. Una de las preguntas que me formularon miembros del jurado era si yo tenía algún referente, porque me insinuaron que me parecía a Jessica Rabbit, y si de niño soñaba ser como ella o tenía algún referente de princesa de Disney o esas cosas.

– ¿Qué contestó?

– Mi respuesta fue que no, que de niña mi único referente era ser libre, ser yo misma.

– ¿Hacia dónde quiere enfocar sus pasos profesionales?

– Quiero prepararme más porque me gustaría representar a España en el Miss International Queen.

– ¿Su vida es más difícil por su condición de trans?

– ¿Que si ser mujer trans me limita? Para nada. El mundo está avanzando y creo que se están abriendo puertas para las mujeres trans. Las personas están abriendo la mente y ya son conscientes de que nosotras ya formamos parte de la sociedad.

– ¿Cómo definiría su belleza?

– La verdadera belleza no se mide por la apariencia, sino por la capacidad de inspirar y ayudar a los demás. Mi gesto de generosidad demostró que la verdadera belleza radica en la empatía y en la solidaridad, en los valores que llevamos dentro.

– ¿Lo dice porque regaló su premio, que consistía en una operación de cirgugía estética, a Ginevra, la representante de Bulgaria?

– Correcto.

– ¿Por qué lo hizo?

– Me contó su historia. Era la única que no tenía operaciones y significaba muchísimo para ella. Ya sé qué es sentir eso. Yo ya me sentía completa y pensé que regalarle la operación era la forma más bonita de honrar el verdadero sentido del reinado, la solidaridad.

– ¿Por qué es tan reacia a hablar sobre su vida privada?

– Por desgracia el camino de las trans no es un camino de rosas. Ya sea en concursos de belleza o donde fuese.

– ¿Siempre lo tienen más difícil?

– Hay que seguir luchando, hacer activismo para que nos visibilicen. Por eso también me apunté a este concurso, hay que dar voz a nuestra comunidad. Habrá que luchar hasta que se nos vea, se nos respete y se nos valore como lo que somos, humanos. Me convertí en la primera ganadora que comparte su premio con otra concursante. La cirugía está valorada en 5.000 euros. Ginevra la necesitaba más. Todas las mujeres trans soñamos con ser vistas, respetadas y celebradas por lo que realmente somos.