Zayoha, la bilbaína ganadora de Miss Trans Europa 2025: «Regalé el premio de una cirugía estética a otra concursante»

La modelo bilbaína asegura que su triunfo no representa solo una victoria personal, sino también «un mensaje de orgullo, inclusión y esperanza»

Luis Gómez

Luis Gómez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

Zayoha Ferrer se siente «feliz y emocionada» -«bueno, me quedo corta», reconoce- por haber traído a Bilbao la corona del primer premio del certamen internacional ... Miss Trans Europa 2025, celebrado en Nápoles. Modelo y esteticista, esta bilbaína nacida en Venezuela prefiere pasar de puntillas sobre aspectos de su vida personal, pese a enorgullecerse de ser la primera representante de España en lograr este título. «El concurso tenía como propósito dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres trans. Mi triunfo representa no solo una victoria personal, sino también un mensaje de orgullo, inclusión y esperanza para nuestra comunidad». Zayoha regaló la cirugía estética que le tocó como premio, valorada en 5.000 euros, a Ginevra, representante de Bulgaria.

