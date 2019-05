El top de Zara con el que podrás ir en vaqueros a una boda

Nada hacía presagiar hace unos años que las prendas asimétricas, a priori tan difíciles de llevar, se convertirían en parte fundamental de nuestro armario. Este tipo de cortes irregulares son especialmente efectivos en los looks de fiesta, ya que imprimen el elemento sorpresa necesario para impactar en un evento especial. Los vestidos, las faldas e, incluso, los monos, se han sumado a esta tendencia, y no tenemos nada más que comprobar el éxito del diseño de la tienda bilbaína 'Algo de Anita' que lució la 'instagramer' Ainhize Ruiz hace varios días. Sin embargo, los tops con mangas o tirantes dispares son, por méritos propios, los culpables de dar una nueva vida a cualquier look de invitada gracias a sus infinitas posibilidades, a cada cual más inspiradora. Lo que muchas aún no sabían, es que su poder de atracción es tal que se pueden llevar a una boda con vaqueros sin resultar del todo descabellado. Y sino que se lo digan a la 'influencer' María Fernández-Rubíes, que se ha convertido en la invitada ideal gracias a la combinación más inesperada.

María Fernández-Rubíes combina con acierto prendas de fiesta con piezas del día a día / Instagram

Ya sabemos que el 'denim' es capaz de rejuvenecer cualquier look, teniendo cada día más aceptación en todo tipo de situaciones, por muy formales que sean. Por algo es el rey del fondo de armario. Aunque el protocolo más estricto del manual de invitada desaconseja el uso de este tejido, lo cierto es que en esta ocasión todos los elementos encajan como por arte de magia. El culpable es un top asimétrico en color fucsia que eclipsa la nueva colección de Zara. Su encanto reside en un juego visual que engaña a la vista: por la derecha parece un vestido pero, si miras por la izquierda, se adivina el truco final. El desequilibrio más estudiado es la clave del look que la 'influencer' madrileña ha completado con un pantalón vaquero de corte recto. De este modo, contrarresta la elegancia del satén con la inesperada aparición de un tejido tan 'casual' como el 'denim', creando un interesante contraste y consiguiendo el efecto 'WOW' que nadie esperaba. Además, lo completa con unos zapatos de pedrería y unas sencillas joyas que hacen brillar aún más al resto del conjunto.

Este `total look' satinado en color fucsia es una de las propuestas estrella de la primavera de esta firma de Inditex / Zara

María Fernández-Rubíes se ha permitido la licencia de personalizar a su manera las normas impuestas en pasarela, retando al todopoderoso juego del 'matchy-matchy'. Y es que el último dictado de la moda es ir conjuntada de arriba a abajo. Lo curioso del caso es que estas prendas tipo túnica suelen seguir esta estricta tendencia del 'total look', impuesta por firmas como Etro, Valentino, Versace o Moschino. Se trata de estilismos basados en el minimalismo más modernista por el que tanto se ha abogado en las propuestas de primavera. De este modo, Zara sigue la corriente de los grandes diseñadores e idea un dos piezas monocolor con el top que ha elegido la 'influencer' y el pantalón a juego. Es un look de invitada sin filtros, es el satén llevado al extremo, la oda al exceso rematada por un lazo de dimensiones XXL que estructura el conjunto.

La reina Letizia durante su viaje a Argentina con un 'total look' de Zara / Casa Real S.M. el Rey

Esta nueva fórmula de estilo que protagoniza la nueva temporada estival del gigante de Inditex se adapta a todo tipo de personalidades, gustos y edades, según el corte y la manera de combinarlo. De este modo, Zara también propone otra serie de prendas asimétricas que siguen el patrón del 'total look' y que han unido a las 'influencers' con personalidades como la reina Letizia. La esposa de Felipe VI también sucumbió a las bondades del dos piezas desestructurado y monocolor durante su visita oficial a Argentina el pasado mes de marzo, donde se reencontraron con el presidente de la República, Mauricio Macri, y la primera dama, Juliana Awada. Este conjunto de color anaranjado se encuentra disponible actualmente en Zara. Como ves, también sería interesante la posibilidad de poder combinarlo con un vaquero para darle un toque completamente distinto.

Este conjunto de Pedro del Hierro revive la tendencia en un plano más formal / Pedro del Hierro

Otras firmas como Pedro del Hierro también se han hecho eco de esta tendencia, logrando un look más formal pero igualmente efectivo. En su caso, el doblete se construye a partir del color verde y dos piezas en tejido mate fluido. Se trata de un top con el mismo bajo asimétrico que hemos visto en los casos anteriores, de cuyo hombro nace una capa que cubre la espalda. Siguiendo la misma regla de las grandes proporciones, incorpora un pantalón holgado a tono de efecto 'flare'.