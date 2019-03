Las zapatillas pisan fuerte en Bizkaia: tres formas de llevarlas Las deportivas no son solo para correr. Te enseño cómo combinarlas en looks sport, pero también de forma más sofisticada ALMUDENA BLANCO Viernes, 15 marzo 2019, 18:13

¡Hola! Mi nombre es Almudena, soy ingeniera y madre de dos niñas. Siempre me ha interesado la moda y desde Bizkaia Dmoda os intentaré mostrar looks que a mí me gustan y que me pongo de forma más o menos habitual.

Mi armario está lleno de prendas básicas, las cuales puedo ir combinando fácilmente y que no pasan de moda. Así mismo, uso algunas prendas más de tendencia que mezclo con las que ya tengo.

En este primer post os voy a enseñar tres 'outfits' con zapatillas. Desde hace unos años las deportivas empezaron a formar una parte muy importante de mi armario. En un principio, las utilizaba solo para hacer deporte, después las empecé a llevar con vaqueros también y ahora me las pongo con vestidos, trajes...

El mundo de la moda también ha contribuido a que cada vez use más este tipo de calzado, ya que son los propios diseñadores los que nos hacen diferentes propuestas incluso con vestidos de fiesta. De las zapatillas destaco sobre todo su comodidad, versatilidad y que para mí dan rollazo a la ropa más sencilla.

Unas de las zapatillas estrella de estas últimas temporadas son las chunky sneakers, también llamadas las 'zapas tochas'. Son zapatillas cómodas, con suelas de plataforma XL y aire de los 90´s. Estas zapatillas no solo son ideales para llevar con un estilo sport, sino también, para el trabajo, una cena e incluso para un look con un vestido de fiesta.

Otras de las zapatillas más de moda son las 'Zapatillas-calcetín', inspiradas en las Speed Trainers de Balenciaga, que son unas zapatillas con forma de calcetín de punto. No llevan cordones y adoptan la forma del pie ajustándose las zapatillas perfectamente. Como las zapatillas eran especiales para runners han sido varias las marcas deportivas que cuentan entre sus modelos con este tipo de calzado. También se han convertido en un icono de moda pudiendo encontrar modelos más económicos, pero sin las prestaciones de este tipo de calzado deportivo.

Y por último, desde hace varias temporadas, unas de las zapatillas básicas que no faltan en mi armario son las converse. Desde las de color blanco, a las de diferentes estampados. Combinan con casi todo, dando un toque deportivo a los looks más sofisticados.

Zapatillas con falda, ¿por qué no?

En este primer look he combinado unas chunky sneakers con una falda vaquera de Kiss Miss, una camiseta de Silvian Heach, chaqueta de lana con capucha de Renatta&go y abrigo de Bonsui. El bolso es de Michael Kors. Unas prendas básicas que todas tenemos en nuestro armario.

Zapatillas-calcetín con vestido

En este segundo look, llevo unas zapatillas-calcetín de Michael Kors que he combinado con vestido negro de Mango y chaqueta con estampado de Rinascimento. El bolso es de Love Moschino y las gafas de Channel.

Zapatillas Converse con vaqueros

En este tercer look llevo unas zapatillas converse Chuck Taylor y las he combinado con un pantalón vaquero de Zara, una camiseta de una tienda de Bilbao y un abrigo verde de total tendencia para esta primavera que también es de Zara. El bolso es de Michael Kors y las gafas de Channel.

Hasta aquí mi primer post para Bizkaia Dmoda, espero que os haya gustado. ¡Nos vemos la próxima semana!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram.