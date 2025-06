Yoga y 'brunch': el plan que arrasa en las terrazas de los hoteles de Bilbao.

Ahora que llega el buen tiempo, las terrazas de los hoteles se convierten en un espacio ideal para disfrutar con amigos de un rato de ... desconexión. Pero también pueden ser el lugar perfecto para practicar yoga y barre, dos disciplinas que están en auge por sus múltiples beneficios. Es lo que pensó Maitane Espina, una joven de Algorta de 28 años, cuando puso en marcha Maitane Wellness, una empresa de eventos enfocada al bienestar y al disfrute con planes diferentes en espacios únicos, principalmente hoteles. La idea está teniendo tanto éxito que las plazas para los eventos organizados para junio ya están agotadas. «Todavía quedan plazas libres para la cita del 20 de julio en ABBA Euskalduna Hotel. Antes, estaremos en el hotel Axel, el Spirit Gran Bilbao, el Ercilla o el Palacio Arriluce, pero ya está lleno. Pronto se confirmarán más fechas», explica Maitane sobre este plan que también está de moda en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

La idea es compartir una mañana practicando yoga, barre y después tomar un 'brunch' en grupos de unas 25 personas. «Me gusta mezclar las dos disciplinas, porque el yoga es más mental y el barre más físico. Me parece que se complementan de forma perfecta. La gente sale encantada de la experiencia», asegura. Maitane comenzó a interesarse por el yoga en pleno covid, cuando estaba opositando. «Estudié Derecho y decidí opositar para ser abogada de la Seguridad Social. Estuve cinco años estudiando para ello, pero llegó un momento en el que ya no podía más. Me levantaba todas las mañanas llorando, creía que aquello me iba a consumir, literalmente. Así que empecé a hacer formaciones de yoga y luego también me interesé por el barre, una disciplina que está muy de moda entre las celebridades y que combina el yoga con el pilates y el ballet», explica Maitane.

Como ya no podía más, Maitane decidió dejar las oposiciones y a finales del año pasado, sin ningún propósito ni intención, empezó a colgar en redes sociales algunas de las posturas de yoga que había aprendido. «¡Me convertí en una friki del yoga! Al poco tiempo, mucha gente me escribió para preguntarme si daba clases. Me animé a hacer un evento en un local de la calle Henao para amigos y conocidos y tuvo mucho éxito. Todos me decían que aquello podía tener futuro y una salida profesional», recuerda. Y así, casi sin darse cuenta, se embarcó en el proyecto de su vida. «Empiezas a tomar decisiones sin ningún objetivo fijo, pero de repente ves que funciona y que cada vez tienes más trabajo. En febrero ya estaba organizando cuatro eventos al mes», explica.

Eventos de día entero

Durante este tiempo, Maitane ha realizado diversos tipos de eventos en los que lo que nunca falta es el yoga y el barre. «Los he combinado con talleres de cerámica, velas, pasta, skincare... Colaboro con varias marcas, así que siempre tengo detalles para las asistentes, además de proporcionarles todo el equipamiento necesario: esterillas, pesas, pelotas... No tienen que llevar nada», explica. Ahora, durante el verano, se centra en complementar la propuesta con un 'brunch', pero en otoño volverá a incluir todo tipo de talleres. Maitane también ha organizado eventos de día entero en Silo, en Olabeaga, donde desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde prepara un plan completo: yoga, barre, 'brunch', taller de matcha... «Suelo hacerlo un domingo, y también tiene mucho éxito. Es un plan ideal para celebrar un cumpleaños o para disfrutar porque sí con amigas», recalca. Los precios de los eventos de día completo cuestan sobre 130 euros y el resto, entre 56 y 92 euros.

La propuesta de Maitane atrae a personas de todas las edades que van tanto en grupo como en solitario. «Al principio, pensaba que solo iba a gustar a las más jóvenes, pero nada más lejos de la realidad. Puedes encontrarte a personas de 25 años o de 65. Para mí eso es lo mejor, me encanta que haya esa mezcla. Además hay gente que se acaba dando el teléfono, siempre puedes conectar con alguien y quién sabe si comenzar una amistad», explica. A los eventos acuden personas de Bilbao y alrededores, pero también de Logroño, San Sebastián o Cantabria. «La verdad es que estoy muy contenta. Este proyecto me ha cambiado la vida por completo. Había estado cinco años sin vivir, solo estudiando, y esto me ha devuelto las fuerzas, las ganas y la ilusión».