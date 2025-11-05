El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Ander Martín, responsable de redes sociales; José Bernardo Flórez, encargado del restaurante; y Aitor Fernández, jefe de cocina, posan con los globos rojos de La Palma, que se van a empezar a repartir este viernes.

Vuelven los globos rojos de La Palma: el restaurante recupera un símbolo de la infancia en Bilbao

El establecimiento del Casco Viejo empezará a repartir desde este viernes los globos que la mítica zapatería regalaba a los niños. «Nos lo pedía todo el mundo», aseguran

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

«¡Qué recuerdos!», «¡Ala, como cuando era niña!», o «¡Quién nos iba a decir que volveríamos a tener uno!», fueron algunas de las reacciones que ... se escucharon el pasado miércoles en La Palma, cuando repartieron por sorpresa los primeros globos rojos. Aquello fue solo un anticipo: desde este viernes, la tradición que marcó a varias generaciones volverá a teñir de rojo la calle Correo del Casco Viejo. Durante décadas, los niños salían contentísimos de la mítica zapatería con su globo en la mano, y lo volverán a hacer ahora, en su nueva vida como restaurante, abierto en febrero de 2023. «Muchísimos clientes lo echaban de menos y sabíamos desde el principio que teníamos que recuperar este símbolo de Bilbao. No sabíamos cómo hacerlo, pero hemos decidido repartirlos en el pintxo-pote y los fines de semana, sobre todo para tener un gesto con los niños, que no han conocido esta tradición», cuenta José Bernardo Flórez, encargado del restaurante. Eso sí, aclara, «si alguien mayor lo quiere, por supuesto que se lo damos también».

