Así se viste en Bilbao

En Bilbao se viste bien, siempre nos lo han reconocido. Somos gente con clase, de trenca y gabardina, de azul y negro, de estilo sobrio y elegante. De mucho clasicismo y poca innovación. Aunque cada vez nos atrevemos más, sobre todo, los jóvenes. La ropa 'low cost', los movimientos sociales, los viajes o los diferentes estilos de música están cambiando nuestra forma de vivir y de vestir. En Bizkaia Dmoda, hemos salido a la calle, cámara en mano, en busca de aquellos estilismos que por auténticos o especiales definen lo que somos ahora. Aquí nuestra selección tras recorrer el centro y los barrios más populosos de la villa:

Marta Diego de Somonte y Johan Andrés Casco Viejo

Marta Diego de Somonte define su estilo como «muy actual, desenfadado y colorido». Esta auxiliar de información de Osakidetza, de 58 años, lleva un jersey amarillo de la tienda Divina Martina de Indautxu, una camisa con estampado de hojas verdes y largos cuellos en punta de Fars y un pantalón de pana rosa de la tienda ämmä del Casco Viejo. Las playeras, en tonos fucsias, son de Calzados Ercilla. ¿Qué es tener estilo? «Tener personalidad y, sobre todo, atreverse en todos los sentidos: con distintos colores, mezclas...».

Johan Andrés no se fija «en tendencias o marcas», lo que busca con sus estilismos es «estar cómodo». «Me encantan las camisetas frikis y soy muy de botas, demasiado», afirma este colombiano de 34 años que vive en el Casco Viejo desde hace tres. Lleva una sudadera de Primark, un pantalón azul claro de Desigual y unas botas de color camel que no recuerda donde se compró. La camiseta y el gorro son de Inside, una de sus «tiendas favoritas». Hijo, nieto y sobrino de costureras, presume de vestir en muchas ocasiones con ropa que él mismo se ha hecho. ¿Qué es tener estilo? «Más que lucir algo porque está de moda o de temporada, lo importante es sentirse cómodo. Si yo me veo bien es lo que importa, da igual lo que piesen los demás».

Mari Ángeles Pardo y Martin Schafter Indautxu

A Mari Ángeles Pardo le gusta ir «arreglada» y con un estilo «actual». Esta ama de casa de 52 años anda con soltura sobre unos altos tacones de aguja. «De jovencita hice mis pinitos como modelo», reconoce después de posar para las fotos. La cazadora negra de cuero y el pantalón camel son de Mango, la camisa de raso con estampado de flores de Zara, el bolso de Bimba y Lola, y las gafas de sol de Vogue. Los zapatos de salón se los compró en una tienda de Madrid. ¿Qué es tener estilo? «Saber combinar colores, vestir con un poco de gusto y aunque no se tenga clase, tener escuela».

Martin Schafter se define como un «un clásico renovado». A este empleado de una empresa industrial, de 23 años, le gusta ir más arreglado de lunes a viernes, con zapatos, y deja las deportivas para los fines de semana. La chaqueta azul de ante, el jersey del mismo tono y los zapatos marrones, también de ante, son de Zara. El pantalón blanco es de Massimo Dutti y las gafas son de Ray-Ban. ¿Qué es tener estilo? «Es algo que va muy relacionado con la actitud. No queda igual un traje a dos personas distintas».

Adrián Brumari y Alejandra Redondo Rekalde

A Adrián Brumari, que vive en Rekalde desde el 2004, le gusta vestir con ropa colorida y cómoda. Este chófer de camión de 40 años, originario de Rumanía, lleva una chaqueta que se compró en una gasolinera de Francia, una camiseta de Eroski que le regaló su madre, un pantalón negro de Zara y unas zapatillas que adquirió hace un par de semanas en una zapatería del Casco Viejo. ¿Qué es tener estilo? «Andar elegante y guapo».

«Un señor me dijo el otro día en la tienda que si el rollo que tengo vistiendo es mío o es robado», cuenta Alejandra Redondo, dependienta de 23 años. ¿Y es tuyo o es robado? «Un poco es mío y otro poco lo voy cogiendo de personas, modas o estilos de música que me influyen a la hora de crear mi propia forma de vestir», reconoce esta vecina de Rekalde que viene de hacer unas compras en el supermercado. «No me pilláis nada arreglada, me he puesto lo primero que he pillado», admite. Lleva una chaqueta de Pull and Bear, un pantalón negro de Bershka y unas zapatillas de Reebok. El jersey gris y el bolso blanco con letras en rosa flúor son de Flamingos Vintage Kilo, una tienda del Casco Viejo que vende ropa de segunda mano al peso. ¿Qué es tener estilo? «Es algo muy versátil. No juzgo a nadie por su estilo, ni siquiera a mí misma. Es pensar que te quieres poner tú y no dejar que lo piensen los demás».

Julián Fernández y Marian Zamalloa Abando

En su juventud, Julián Fernández seguía las tendencias y se gastaba mucho dinero en renovar su armario. «Vestía con ropa del diseñador Jesús del Pozo», recuerda este profesor de universidad jubilado de 66 años. Hoy en día, ya no es esclavo de la moda, sino que prefiere las prendas sostenibles y económicas. La chaqueta camel de pana, el jersey gris de punto, la camisa blanca, el pantalón vaquero y los zapatos son de una tienda de segunda mano del Casco Viejo de la que no recuerda el nombre. Eso sí, es un cliente asiduo de este tipo de comercios porque «venden tejidos de calidad a buen precio». A la boina, regalo de una amiga, le ha puesto un pin con la bandera republicana. «Ese detalle sí que me identifica y no la ropa», asegura. ¿Qué es tener estilo? «Que te encuentres cómodo, con prendas que indiquen tu personalidad, y no dependas de lo que digan los demás que tienes que llevar».

A Marian Zamalloa le abordamos en El Puertito de Ledesma mientras espera a que le sirvan unas ostras para celebrar su cumpleaños. «Cuando salga mi marido va a alucinar», bromea. A esta profesora de música de 63 años le encantan los colores vivos porque le «dan alegría» y nunca descuida los complementos, que le «gustan tanto como la ropa». Lleva un original anillo con la figura de una rana y unos pendientes con forma de avispa que se compró en una tienda de Girona. El chaleco de pelo lo adquirió durante un viaje a Ibiza y el bolso se lo trajo de los famosos almacenes Harrods de Londres. El pantalón negro es de Zara, el jersey amarillo de El Corte Inglés y las zapatillas rosas de terciopelo son de la tienda Moet de Basauri. ¿Qué es tener estilo? «No consiste en llevar algo caro o barato, sino en saber combinar distintos colores y diseños.

María Jesús Arraibi y David Gutiérrez Santutxu

A María Jesús Arraibi le gusta «seguir la moda», pero adaptándola a su estilo. Eso sí, nunca descuida su imagen. «Voy maquillada hasta al gimnasio», reconoce esta administrativa jubilada de 69 años. El abrigo, jaspeado en tonos blancos y negros, la camiseta con los mismos colores, el pantalón negro y el fular blanco son de El Corte Inglés. Los zapatos se los compró en Calzados Santutxu, el bolso en Parfois y las gafas son de Carolina Herrera. ¿Qué es tener estilo? «Es algo que se tiene o no se tiene. Te puedes vestir de Prada e ir hecho un cristo y puedes estar estupendísimo con ropa de Zara. Se trata de tener un estilo propio y dentro de la moda».

A David Gutiérrez le 'fichamos' a la salida del metro del Karmelo. «Ahora voy aita, que me he encontrado con unas amigas», se disculpa con su padre por teléfono, que le reclama porque tienen una comida familiar. «Es que si le digo que me están haciendo unas fotos para el periódico va a alucinar». Este topógrafo de 36 años hace mucho tiempo que no tiene «ningún chándal» en el armario, prefiere «las camisas y los polos». Lleva un jersey de Mango, una camisa de Zara, unos vaqueros de Lee y unas botas safari de ante de Forecast. Las gafas son de Ray-Ban. ¿Qué es tener estilo? «No sé muy bien lo que es, pero cuando veo a alguien que tiene lo reconozco fácilmente. Yo creo que es algo que no está relacionado con el dinero, sino con la actitud».

Laura Echeverría y Eneko Pérez Bilbao La Vieja

En su adolescencia, Laura Echeverría vestía siempre de negro, acorde a su estado de ánimo, pero cuando superó un «episodio difícil» en su vida decidió teñirse el pelo de naranja. El cambió empezó por la cabeza, pero se extendió también a su ropa. Con su nuevo look, esta estudiante de Bellas Artes de 21 años dejó el negro y empezó a vestir «mucho más atrevida». En las fotos, lleva una cazadora vaquera de Levis que se compró en una tienda de segunda mano de Madrid. Una camisa en tonos camel que adquirió en el mercadillo de Dos de Mayo, en Bilbao la Vieja; y unos pantalones granates de Stradivarius. Completa el estilismo con una mochila de Parfois -a la que ha anudado un pañuelo de su madre-, y unos zapatos de leopardo de la marca Gioseppo. ¿Qué es tener estilo? «Vestirte como sientes sin importarte lo que te impongan o piensen los demás».

Eneko Pérez, de 22 años y estudiante de Ingeniería, se siente cómodo con camisas y gabardinas. El suyo es un estilo «muy de los años 50». Lleva una gabardina que se encontró en la basura, una camisa que era de su padre, de cuando estudiaba en la universidad, y unos pantalones de «típico electricista americano» de la marca Dickies. El cinturón artesanal de cuero lo compró en el mercado de Navidad de Abando y las botas son unas Dr. Martens. ¿Qué es tener estilo? «Saber quién eres y con qué te sientes identificado. Lo que llevo es lo que soy».

Gontzal Gago y Mari Ángeles Beraza Deusto

Mari Ángeles Beraza se considera «muy coqueta». Le gusta llevar el pintalabios a juego con la ropa y la manicura perfecta. Eso sí, cada momento exige un look. «Ahora me veis arreglada, pero a la mañana estaba sacando al perro con el chándal y las botas de monte». Esta ama de casa lleva un colorido pañuelo y un abrigo fucsia que se compró en la Boutique Patricia de la calle Gordóniz. Las medias, con estampado de leopardo, son de la tienda Panis, en Licenciado Poza y los zapatos, con rayas de cebra, los adquirió en la zapatería La Palma del Casco Viejo. Las gafas son de Versace y el bolso de Purificación García. ¿Qué es tener estilo? «Ir a gusto contigo misma, que te encuentres bien y favorecida. Y dentro de lo que se lleva, ponerte lo que a ti te sienta mejor».

Gontzal Gago se viste «en función de la ocasión», aunque le gusta recurrir «a los vaqueros y las zapatillas». Lleva un jersey gris con cuello caja de Green Coast, los pantalones son de Mango y las zapatillas de trekking se las compró en Decathlon. ¿Qué es tener estilo? «Se puede nacer con él, pero normalmente se hace. Hay gente que va con unos trapillos pero, por su forma de ser, acaba teniendo estilo. Más que la ropa es tu esencia».

Unai Ochoa de Aizpuru y Nerea Merino Muelle de Ripa

A Unai Ochoa de Aizpuru no le gusta que le encasillen como 'hipster', porque cada día lleva «un estilo diferente». Eso sí, este profesor de moda de 28 años nunca descuida los calcetines. «Para mí son muy importantes, pocas veces no se me ven». Los que lleva esta vez, blancos y con flores, son de Zara, al igual que la riñonera naranja. La cazadora de pelo es de Asos, la chaqueta, también naranja, la compró en Cos, y la camisa, de plumas de colores, la adquirió en un festival de música. Por debajo, lleva un jersey granate de Primark. Sus zapatillas, de la marca Nike Air Max, contrastan con su cadena, con la imagen de una virgen -«no sé cuál es»-, que le regaló su novia por su último cumpleaños. ¿Qué es tener estilo? «Expresar cómo eres a través de la ropa. Estiloso te puedes hacer pero, sobre todo, se nace».

Nerea Merino, estudiante de Bellas Artes, de 23 años, se siente cómoda con ropa deportiva y de colores vivos. «Me gustan el amarillo, el rojo, el azul y el negro, suelo combinarlos. No me van los tonos pastel ni los tacones». Lleva una cazadora vaquera de Pull and Bear, una suderadera y pantalón de H&M, y unas playeras blancas de Adidas. ¿Qué es tener estilo? «Todo el mundo tiene uno. Es un reflejo de tu personalidad».