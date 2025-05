Adiós y gracias María Jesús, siempre tan cercana, amable y elegante desde Radio Nervión y TeleBilbao

Este lunes fue un día muy triste. La voz cálida e inconfundible de María Jesús García, comunicadora de Radio Nervión y TeleBilbao, se apagaba ... dejando un vacío inmenso en sus compañeros de profesión y en su gran familia radiofónica y televisiva. María Jesús, siempre amable, cercana y elegante, llenó el periodismo local de belleza y color.

La conocí en noviembre de 2020, cuando me llamó para invitarme a su programa, 'Revista Semanal', en TeleBilbao. Quería que charlásemos sobre Bizkaia Dmoda, que le contase cómo hacemos la sección y repasásemos las últimas tendencias. Le agradecí muchísimo su interés y la oportunidad, pero le confesé que me impresionaban el plató y las cámaras. «Tranquila, chiquitina, que lo vas a hacer genial», me tranquilizó. Durante la semana, me llamó para pedirme fotos de los reportajes de Bizkaia Dmoda y así poder ponerlas durante el programa. Y ya el domingo, antes de entrar en directo, volvió a calmarme con palabras de ánimo y un caluroso abrazo.

En plató, me di cuenta de que María Jesús se había preparado al detalle la entrevista. Perfeccionista, vocacional y con una pasión desbordante por su profesión, ella siempre sabía quién era y qué había hecho la persona que pasaba por sus micrófonos. María Jesús tenía un don especial para escuchar y estar al lado de la gente, siempre desde la dulzura y la bondad. Ella encontraba en el periodismo local y de servicio, en la cercanía con sus entrevistados, el latido de la vida.

Después de aquella primera llamada en 2020, hubo muchas más. Me llamaba para decirme que seguía la sección, que me leía y que «menudos temas más chulos» sacaba. «¿Dónde los encuentras?», me preguntaba. Yo le pasaba los contactos (tras consultarlo) de aquellos creadores, emprendedores y artistas que había entrevistado en Bizkaia Dmoda para que pudiese llevarlos a su programa. Eso sí, otras veces, me adelantaba yo, porque ya iba sabiendo lo que le gustaba. «María Jesús, he sacado esta semana esta historia preciosa que creo que te encaja». «Gracias por acodarte de mí», me respondía por WhatsApp o me mandaba un gracias largo con muchas eses.

La triste noticia de su fallecimiento me la dio este lunes Jon Gómez, presentador de 'El Madrugador', de Radio Nervión, muy apenado por su pérdida. «Te adoraba. Ella sentía orgullo de tener tu teléfono. Decía que te había visto crecer profesionalmente», me contó. La admiración era mutua. En noviembre coincidí con Jon en una cena y le pregunté por María Jesús. Él, sin querer entrar en detalles, me animó a que le escribiese: «Le va a hacer mucha ilusión». En aquellas últimas palabras, le mandé toda mi fuerza y le prometí que la esperaríamos. «Para mí la comunicación es todo, pero así es la VIDA», me respondió en un cariñoso mensaje en el que decía que seguía leyéndome y que me deseaba lo mejor. «Tú eres la comunicación, la llevas dentro. Confía. Te esperaremos», le animé, como ella hizo conmigo aquella vez en la que nos conocimos.

Gracias María Jesús por creer en mí y apoyar este proyecto. Gracias por la visibilidad que tú también diste a tantos comerciantes, creadores y artistas vizcaínos. Te vamos a echar mucho de menos, pero seguro que ahí arriba ya has abierto el micrófono para seguir contándonos cosas.